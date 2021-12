17 spennende elbiler som kommer i 2022

2021 ble litt av et jubelår for elektrifiseringen av nybilsalget i Norge. Lille julaften var det til sammen blitt registrert 125.407 elbiler i Norge i løpet av året.

Av disse var 19.849 fra Tesla, 13.177 fra Volkswagen og 10.380 fra Audi. De tre mest registrerte modellene ble henholdsvis Tesla Model 3 (11.6212), Volkswagen ID. 4 (8473) og Tesla Model Y (8150).

Det har kommet en mengde nye bilmodeller på markedet i 2021, men det er altså noen få modeller som virkelig dominerer salget. I 2022 øker utvalget ytterligere, og det blir interessant å se om noen av disse kan kare seg inn på listen over de ti mest solgte bilene neste år.

Det kommer såpass mange bilmodeller at vi ikke skal ta med rubbel og bit. Vi har i stedet samlet 17 modeller vi ser frem til i året som kommer.

Volkswagen ID. 5 er en ID. 4 med litt annen design. Foto: Volkswagen

Volkswagen ID. 5

Volkswagens nye ID. 5 er egentlig ikke noen stor nyhet i seg selv. Den er i all hovedsak en ID. 4 i en litt annen utforming. Men ettersom ID. 4 er en av årets mest solgte biler er det ikke utenkelig at mange nordmenn vil legge sin elsk også på ID.5.

ID. 5 har skrånende tak bak, men likevel omtrent like mye bagasjeplass som ID.4. Den fås med og uten firehjulstrekk og kan leveres med hengerfeste som trekker inntil 1200 kg.

Bilen koster fra 436.300 kroner, eller 482.900 med firehjulstrekk, og leveres nærmere sommeren.

VW ID. Buzz-konseptet vist frem i Genève. Foto: Marius Valle

VW ID. Buzz

Det er snart fem år siden Volkswagen viste frem konseptet ID. Buzz under CES-messen i Las Vegas. Så langt har det ikke materialisert seg i en ferdig produksjonsmodell, men det skjer neste år.

Neste år slippes ID. Buzz i Norge, og vil trolig skape fart i et elbilsegment som foreløpig er ganske lite. MPV-er, eller flerbruksbiler, finnes fra før, men de er alle bygge på delte plattformer, og skiller seg lite fra fossilvariantene. ID. Buzz er bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform, og er dermed en elbil tvers igjennom.

Den fås som personbil og varebil, og sannsynligvis med valget mellom fire- og bakhjulstrekk og ulike batterivarianter. Hvilke varianter som tilbys først og hva de vil koste gjenstår å se.

Tesla Model S Plaid kan komme seilende på et skip fra California i : Tesla

Tesla Model S og X

Gamle travere gjenoppstår når Tesla mest sannsynlig vil tilby de nyeste utgavene av Model S og X i

Norge fra neste år. Da kommer de såkalte «Plaid»-utgavene, som gjør null til hundre på litt over to sekunder.

Det er ventet at de første eksemplarene dukker opp i Europa til våren. Det var dette Tesla selv skrev på sine nettsider inntil nylig. Nå er imidlertid disse opplysningene fjernet, og det er fremdeles uklart nøyaktig når Tesla begynner å levere nye Model S og etter hvert også X.

Ettersom Tesla-sjef tidligere har sagt at S trolig lanseres i Kina i mars neste år, er det sannsynlig at den også dukker opp her rundt de tider. Den som lever får se.

Nissan Ariya leveres sommeren 2022. Foto: Jamieson Pothecary

Nissan Ariya

Nissan kommer endelig med sin helt nye elbil Ariya i 2022. Det blir en viktig modell for produsenten, som her i landet virkelig har en spesiell posisjon i elbilmarkedet. Deres Leaf var den første elbilen som på alle måter var en vanlig bil, og det har blitt registrert over 72.000 Leaf på norske skilter gjennom tidene.

Nå selger Leaf riktig nok fortsatt bra, men med Ariya tar de steget over i SUV-segmentet.

Ariya skal koste fra 410.000 kroner, eller fra 530.000 kroner med firehjulstrekk. De første bilene leveres til sommeren. Opprinnelig skulle den leveres på nyåret, men halvledermangel har ført til utsettelser.

Mercedes EQB

Mercedes fortsetter å elektrifisere modellutvalget sitt, og i 2022 får vi stifte bekjentskap med en elektrifisert GLB, som heter EQB i elbilutgave.

EQB er en sjuseter, og kan dermed bli aktuell for mange norske småbarnsfamilier. De to bakerste setene er nemlig hovedsakelig tenkt brukt til barn, ettersom de anbefales til personer som er inntil 165 centimeter høye.

Med en lengde på 4,68 meter og en bredde på 1,83 meter er ikke EQB noen utpreget storbil, men formen er slik at den likevel byr på romslig kupe. Bilen har rekkevidde på inntil 419 kilometer. Prisen starter på 487.000 kroner, og det er ventet at bilen vil leveres tidlig i 2022.

Mercedes EQE 350 har 660 kilometer rekkevidde, og bakhjulstrekk. En variant med firehjulstrekk skal også lanseres senere. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes EQE

EQE er en elektrisk E-klasse, og retter seg mot kunder som vil ha en premiumbil, men ikke ønsker å ta steget helt opp til S-klasse eller EQS. Bilen har rekkevidde på 660 kilometer med bakhjulstrekk, og vil også bli tilgjengelig med firehjulstrekk.

EQE er en sedan, og er nær fem meter lang. Den kommer med bagasjerom på 430 liter.

Prisen er ikke kjent, men det vil antakeligvis være mulig å tegne kontrakt over et stort prisspenn avhengig av utstyrsnivå. Vi regner med at EQE vil koste fra omtrent 600.000 kroner. De første eksemplarene leveres til sommeren.

Nio ET7 vist frem på Nordic EV summit : Marius Valle

Nio ET7

Mens vi snakker om sedaner, skal vi innom Nio ET7, som dukker opp i Norge til høsten. Nio ønsker å konkurrere i markedet for premiumbiler, og dermed samme kundegruppen som vurderer for eksempel Mercedes EQE.

ET7 er en fem meter lang firehjulstrekker som fås med batteri på 70, 100 og 150 kilowattimer. Den markedsføres med oppsiktsvekkende lang rekkevidde, på inntil 1000 kilometer. Riktig nok etter NEDC-kjøresyklusen vi ikke bruker her i Europa, så forventet rekkevidde er nok en del lavere.

Det interessante med Nio er at de lar deg kjøpe bilen uten batteri, men heller leie det for en fast månedsavgift. Dermed kan du også endre batteristørrelse etter behov, og du trenger ikke bekymre deg for at batteriet skal bli dårligere med tiden.

ET7 er ellers en sprek sak som gjør null til hundre på 3,9 sekunder. Hva den skal koste er foreløpig ikke kjent.

Hyundai Ioniq 6

En annen nyhet for alle som ikke er ute etter en SUV er Hyundai Ioniq 6. All verdens informasjon er ikke kjent om bilen, men den skal være basert på konseptbilen Prophecy som ble vist frem i 2020.

Bilen er bygget på Hyundai-gruppens eGMP-plattform, som Ioniq 5 og Kia EV6, men får en ganske annen form. Dette er en lav sedan, som trekker tankene mer i retning Tesla Model 3. Den skal komme med mulighet for firehjulstrekk, og ha motoreffekt på inntil 230 kilowatt. Rekkevidden vil trolig ligge i området rundt 500 kilometer.

Bilen skal angivelig ha blitt utsatt fordi Hyundai ønsket å sette inn større batteri. Den vil antakeligvis komme i produksjon til sommeren, med levering utover høsten. Men det er ikke bekreftet, og vi vet ingenting om prisen.

Renault Mégane E-Tech dukker opp i : Marius Valle

Renault Mégane

Renault er en gammel traver i elbilverdenen, men det begynner å bli lenge siden de slapp en helt ny elbilmodell. Det endrer seg når mye Megane kommer. Denne bilen er bygget på samme plattform som Nissan Ariya, og har 470 kilometer rekkevidde.

Denne bilen er et steg opp fra dagens Zoe, både i størrelse og teknologi. Større batteri, mer motoreffekt, og på innsiden er det infotainmentsystem basert på Android Automotive – noe vi finner hos Polestar og Volvo i dag.

Vi fikk prøvesitte bilen under IAA-messen i München i september, og inntrykket vi satt igjen med var at dette ser ut til å bli en svært hyggelig bil.

Megane vil komme i flere varianter. Den har 40 og 60 kilowattimer batteri, og 96 eller 160 kilowatt motor. Det ligger an til at også de enkleste variantene vil tilbys i Norge. Megane dukker opp her til våren. Prisene er ikke klare.

Toyota Bz4x er Toyotas første helelektriske batteribil. Foto: Toyota

Toyota Bz4x/Subaru Solterra

Bz4x er ikke den første elbilen fra Toyota eller bilmerkene under Toyota-paraplyen, men det er den første på deres elbilplattform e-TNGA. I samme slengen kommer Subaru med sin egen variant.

De to bilene blir svært like, og kan egentlig hevdes å være samme bil med forskjellig logo. Omtrent som Toyota RAV4 og Suzuki Across er samme bil. Toyota eier 20 prosent av Subaru, og er bilprodusentens største aksjonær. Subaru er som Suzuki en del av Toyota Group.

Subaru Solterra kommer fra samme kull som Toyota Bz4x. Foto: Subaru

Toyota Bz4x og Subaru Solterra kommer begge i 2023-modeller som lanseres en gang etter midten av 2022.

Helt like er de to ikke. De ser ikke helt like ut, og vi tipper Subarus design er det minst polariserende av de to.

Bz4x kan leveres med «yoke»-ratt, som ikke ser ut til å bli tilgjengelig på Solterra.

Solterra har firehjulstrekk, og kommer med en såkalt X-mode. Denne skal gi god kontroll over ulike firehjulstrekkmoduser. Det er uklart om Bz4x kommer med tilsvarende terrengmoduser.

Solterra kommer til sommeren, og har rekkevidde på 460 til 530 kilometer avhengig av variant. Prisen er ikke kjent, men vi 400-500.000 kroner.

Bz4x oppgis å ha en rekkevidde på over 450 kilometer. Den kommer også til sommeren. Prisen er fortsatt ukjent, men vi tipper den ligger i samme leie som søstermodellen fra Subaru.

MG ZS har fått en ansiktsløftning og større batteri. Foto: SAIC MG

MG ZS

Kinesiskeide MG har solgt ganske mange biler i Norge, og deres ZS er solgt i over 6200 eksemplarer så langt. I 2021 var ZS den 17. mest registrerte elbilen her i landet.

De har vært godt hjulpet av lav pris. En ZS har kostet rundt 240.000 kroner. Da skal det bli interessant å se hvordan det går med den nye versjonen av bilen som kommer i 2022. Den har fått en real ansiktsløftning, men også en solid prisøkning.

Billigste variant av nye ZS skal koste fra 312.000 kroner. Da har den fått en solid batterioppgradering, fra 45 til 70 kilowattimer, og rekkevidde på 440 kilometer mot 263 kilometer i forrige utgave.

Så det er ikke så mye tvil om at den er mye elbil for pengene. Nye ZS leveres til kunder i løpet av første kvartal 2022.

Stasjonsvognen MG 5 kan bli en slager i Norge. Foto: SAIC MG

MG 5

Nest år kommer også en helt elektrisk stasjonsvogn. MG 5 leveres til kunder i løpet av andre kvartal 2022, og er første elbil av sitt slag. Rekkevidden oppgis til 400 kilometer, og batteriet er på 61,1 kilowattimer.

Noen Volvo V70- eller VW Passat-erstatter er den nok ikke, men heller noe mer tilsvarende den utgåtte stasjonsvognutgaven av VW Golf. Bagasjerommet er på 578 liter. Tilhengerfeste er mulig, men bilen trekker maks 500 kg. Det kan være nok for mange formål, for eksempel å kjøre på søppeldynga eller å frakte en vaskemaskin.

Bilen kommer med mulighet for såkalt Vehicle to load, som vil si at du kan hente strøm fra batteriet. Praktisk om du skulle ha behov for å drive en høytrykksspyler eller en vannkoker.

Prisen er ikke kjent, men vi blir overrasket om den er veldig langt fra 300.000 kroner.

Maxus Euniq 6 skal gi svært mye plass for pengene. Foto: RSA/ Maxus

Maxus Euniq 6

En annen kinesisk nyhet er Maxus Euniq 6. Den skal leveres fra mars 2022, og koster fra 370.000 kroner. Denne SUV-en henvender seg til de som har behov for stor bil, men ikke ønsker å bruke mye penger.

Vi kan trygt si dette er mye bil for pengene. Batteriet har 70 kilowattimer, og rekkevidden er 345 kilometer. Motoren har en effekt på inntil 130 kilowatt, og bilen har forhjulstrekk.

Bilen er 4,74 meter lang, 1,86 meter bred og 1,74 meter høy. Omtrent på størrelse med en Audi E-Tron, med andre ord, men med bagasjerom på hele 754 liter. En lovende bil, som vi ser frem til å få testet ut i løpet av 2022.

Cupra Born er en litt kvassere ID.3. Foto: Cupra

Cupra Born

Vi skal ikke glemme den hissige fetteren til Volkswagen ID. 3, Cupra Born. Cupra er skilt ut som eget bilmerke under Seat, som igjen er en del av Volkswagen-gruppen.

Teknisk sett er Born allerede på norske veier, da 17 eksemplarer ble registrert i desember. Opprinnelig ble vi fortalt at Born ville leveres i løpet av høsten 2021, men det har altså ikke skjedd.

Rent teknisk er Born en ID. 3, bygget på samme plattform og med samme motor. Born har imidlertid et mer sportslig fokus, og kan leveres med egen «boost»-knapp på rattet, som øker effekten fra 150 til 170 kilowatt i noen sekunder. Bilen har også sportsunderstell.

Dette er nok en bil som først og fremst kan kjøres fort i svingene, for 0–100 kilometer i timen tar 7,2 sekunder.

De første bilene som leveres er såkalte «first»-modeller. Deretter kommer standardvarianten Born 58. Alle modellene har 454 kilometer rekkevidde. Prisen for «first»-utgaven er 307.000 kroner. Den vanlige 58-utgaven starter på 339.000 kroner.

Det er slett ikke sikkert at Lucid Air finner veien over Atlanterhavet i 2022, men det er lov å håpe. Foto: Lucid

Lucid Air

Jo da, vi skal innom Lucid Air også. De åpnet for reservasjoner i Europa i januar i 2020, med levering sent i 2021. De antydet da at Europa-lanseringen ville finne sted ett år etter at fabrikken deres i Arizona skulle starte produksjon.

«Sent i 2021» er straks forbi, og fabrikken i Arizona har bare så vidt kommet i gang med produksjonen, som startet i september. De har levert en håndfull biler i USA så langt.

Sommeren 2021 ble det imidlertid sagt at de planlegger å starte salget i Tyskland i løpet av 2022, skriver Electrive. Så får vi krysse fingrene for at denne nykommeren finner veien til Norge i løpet av året.

Men om vi skulle rangere listen etter biler som sannsynligvis kommer på norske skilter i 2022 ville nok Lucid Air havnet nederst.