ID.5 koster fra 436.400 kroner

Den norske Volkswagen-importøren Harald A. Møller åpner i dag forhåndssalget av de kommende elbilene ID.5 og ID.5 GTX.

De første bilene kommer til norske forhandlere til våren, og utlevering av kundebiler skal etter planen være i gang før sommeren.

Det leveres to modeller: ID.5 Pro Performance og ID.5 GTX. Største forskjell på disse er at GTX har firehjulstrekk og den den andre har bakhjulstrekk.

Prisene er 436.400 kroner inkludert frakt og levering i Oslo for ID.5 Pro Performance, og 482.900 kroner for ID.5 GTX.

Begge varianter fås med hengerfeste på 1000 eller 1200 kg, hvor høyeste vekt er tilgjengelig på GTX-varianten. Bilene har ikke mulighet for taklast.

At de ikke har takrails er grunnen til at ID.5 er noe lavere enn ID.4. Og utover skrånende bakparti er ID.5 i stor grad den samme bilen som ID.4.

Bakkeklaringen er 17 centimeter for GTX-varianten, og 16,3 centimeter for den andre.

ID.5 ble først lansert i begynnelsen av november.

Volkswagen ID.5 GTX har firehjulstrekk. Foto: VW/Ingo Barenschee

513 kilometer rekkevidde

Importøren beskriver GTX-varianten som en bil med «sportslig og eksklusivt design». Den har blant annet en litt annen design i frontpartiet, og omtales som mer «hissig». GTX gjør null til hundre på 6,3 sekunder, mens standardutgaven bruker 8,4 sekunder på samme øvelse.

Begge bilene kommer med batteri på 77 kilowattimer. ID.5 med bakhjulstrekk har angitt rekkevidde på inntil 513 kilometer, mens GTX-varianten har 487 kilometer.

Begge kan lades med 135 kilowatt, men brukerne vil kunne oppleve høyere toppeffekt enn dette i korte perioder. Det er for øvrig ikke samme ladetid på de to variantene av bilen. ID.5 Pro Performance lades fra fem til 80 prosent på 29 minutter, mens GTX-varianten gjør samme øvelse på 36 minutter.

Årsaken er ifølge importøren at de to variantene har batteripakke levert fra forskjellige produsenter, og at de dermed har noe ulik karakterestikk.

Car2X

ID.5 er første bilmodell Volkswagen leverer med Car2X som standard. Det vil si at den kommuniserer med en skytjeneste hvor bilene melder om situasjoner som kø, glatt veibane eller andre farer. Denne informasjonen vil så formidles videre til andre biler i området. Informasjonen er anonymisert, slik at den ikke skal kunne spores tilbake til avsender.

Dette er en del av en oppgradert førerassistent, som kommer som standard på ID.5. I tillegg er standardskjermen 12 tommer på ID.5, mot 10 tommer på ID.4.

Bilen får ID.Software versjon 3.0. Denne programvaren leveres til andre ID-modeller over trådløs oppdatering etter hvert.

Utover dette kan bilene leveres med fem utstyrspakker, og alle disse kan oppgraderes til «pluss»-pakker. For eksempel kan bilene leveres med sportspakke, hvor man får sportsunderstell og lavere bakkeklaring. Velger man plusspakken får man også progressiv styring og adaptivt understell.

Håper på å bli mest solgte bilmerke

Importørens kommunikasjonsdirektør Harald Eibak sier for øvrig at leveringssituasjonen vil forbedres i løpet av neste år. ID.5 skal produseres side om side med ID.4 og andre MEB-baserte elbiler i fabrikken i Zwickau, men at ID.5 i tillegg skal produseres ved en annen fabrikk i løpet av neste år.

Dette vil gi lavere leveringstider en gang etter sommeren neste år. Volkswagen er som resten av bilindustrien rammet av halvledermangelen, men forenklet konfigurasjonsmulighet ved bestilling av bil skal gjøre det enklere for fabrikken.

På spørsmål om hvor mange utestående ordre importøren forventer å ha ved utgangen av 2021, svarer Eibak at han ikke ønsker å avsløre noen tall, men at de har «all time high». Det lover ifølge Eibak godt for salget av ID-modeller også i 2022.

Volkswagen har i skrivende stund levert 7719 ID.4 så langt i år, og 2195 ID.3.