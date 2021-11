Volkswagen ID.5 er lansert

Volkswagen har lansert ID.5. Dette er en såkalt SUV-coupé bygget på MEB-plattformen. Den har svært mye til felles med den populære SUV-en ID.4.

ID.5 kommer som ID.4 i såkalt GTX-variant og får dermed mulighet for firehjulstrekk.

Når alt kommer til alt, er ID.5 i hovedsak en ID.4 med litt annen utforming. Omtrent som når Audi lanserer «Sportback»-varianter av sine SUV-er. Lite nytt på spesifikasjonsarket, men flere variasjonsmuligheter for deg som kunde.

Den største forskjellen utover utformingen er at ID.5 kommer med det Volkswagen kaller elektronisk kjøretøydynamikkassistent, som de hevder gir mer sporty kjøreopplevelse, bedre stabilitet og økt sikkerhetsnivå. Denne funksjonen gjør at motorene og chassiskontrollen «snakker sammen».

Ny programvare

Importør Harald A. Møller trekker frem at ID.5 leveres med versjon 3.0 av Volkswagens ID Software. Denne programvaren blir også tilgjengelig for de andre ID-modellene.

Her skal det blant annet være forbedret navigasjon med bedre ladeplanlegger. En ny «nettbutikk» lar deg laste ned apper, som for eksempel Spotify, til bilen. Her kan også tilleggsfunksjoner kjøpes, som enkelte førerstøttefunksjoner.

En rekke andre små forbedringer skal også være på plass, som visning av batteriprosent i instrumentpanelet. Systemet skal være mer responsivt, og talegjenkjenningen skal ha blitt forbedret.

Travel Assist-funksjonen skal i den nye programvareutgaven bli i stand til å hjelpe til med feltskifte på flerfeltsveier. Parkeringsassistenten kan huske en foretrukket parkeringsplass, slik at den alltid vil velge å parkere samme sted.

ID.5 i kamuflasje, stilt ut på IAA-messen i München i september. Foto: Marius Valle

Øker ladehastigheten

En viktig nyhet for dem som kjører på langtur, er at den nye programvaren øker maksimal hurtigladehastighet til 135 kilowatt på bilene med største batteri, opp fra 125 kilowatt.

Fem til 80 prosent skal gå unna på 29 minutter, som er en god forbedring fra 38 minutter på ID.4 med nåværende programvare. Det betyr altså at programvaren sørger for en flatere ladekurve, hvor effekten jevnt over er høyere.

ID.3 og ID.4 får oppdateringen i mars neste år, og den leveres selvsagt som standard på ID.5. Oppdateringene rulles ut til ID-flåten over nett.

Batteriet har en tilgjengelig kapasitet på 77 kilowattimer, motoreffektene er 128 og 150 kilowatt for bakhjulstrekkvariantene Pro og Pro Performance, og 220 kilowatt for firehjulstrekkvarianten GTX. Rekkevidden er 520 kilometer med bakhjulstrekk og 490 kilometer med firehjulstrekk, noe høyere enn på ID.4 med samme batteri.

Sportsbiler snakker vi ikke om. Med bakhjulstrekk tar det 10,4 sekunder å nå 100 kilometer i timen. I Pro Performance-variant reduseres tiden til 8,4 sekunder, og i GTX-variant går det på 6,3 sekunder.

Det kan være verdt å merke seg at maks effekt på GTX-varianten bare er tilgjengelig så lenge batteriet er varmt nok og har nok strøm til at den såkalte «boost»-funksjonen er tilgjengelig. Dette gir deg 20 kilowatt ekstra i inntil 30 sekunder. Vår erfaring med denne funksjonen på andre MEB-biler er at maks effekt sjelden er tilgjengelig i praksis.

Større plass og mer aerodynamisk

ID.5 er like lang og bred som ID.4. Den er 4,58 meter lang, 1,58 meter bred, og akselavstanden er 2,77 meter. ID.5 er litt lavere: 1,61 centimeter gjør den tre centimeter lavere enn ID.4.

Den nye formen gjør ID.5 mer aerodynamisk enn ID.4, med en luftmotstandskoeffisient på 0,26 mot 0,28. Dette gjelder også for GTX-varianten, som på grunn av noe annerledes fasong har en koeffisient på 0,27, men fortatt 0,02 mindre enn ID.4 GTX.

ID.5 har bagasjerom på 549 liter, som faktisk er en anelse mer enn ID.4 på 543 liter, siden ID.5 er litt bredere bak. Volkswagen måler opp til hattehylla, så i praksis er det dårligere plass om du skal ha med deg store gjenstander.

Med seteryggen lagt ned har ID.5 1561 liter, mot 1575 liter i ID.4.

Ellers kan nykommeren i likhet med ID.4 trekke henger på 1000 kilo i bakhjulstrekkvariant, og 1200 kilo i firehjulstrekkvariant.

Bilen kan bestilles denne måneden, og den leveres ifølge importøren i løpet av våren. Prisen vil komme senere.