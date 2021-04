Tesla Model 3 kommer nå med over 600 kilometers WLTP-rekkevidde

614 kilometer.

Det er den nye rekkevidden for Tesla Model 3 Long Range (TM3LR) basert på WLTP-standarden.

Siden oktober i fjor har tallet vært 580, men over natten er bilkonfiguratoren oppdatert slik at WLTP-rekkevidde øker med 5,9 prosent og passerer 600 kilometer med god margin.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge forteller at alle Model 3 Long Range-modeller produsert fra april i år har en WLTP-rekkevidde på 614 kilometer.

– Rekkevidden økes takket være summen av mange små forbedringer. Tesla jobber kontinuerlig med å forbedre bilene, sier han.

Roland ønsker ikke gå konkret inn på hva som er gjort. Etter hva Teknisk Ukeblad kjenner til skyldes rekkeviddeforbedringen fysiske endringer i batteri og drivlinje, samt programvare som utnytter disse endringene.

Over natten har Tesla oppgradert WLTP-rekkevidden fra 580 kilometer til 614 kilometer for Model 3 Long Range.

Kun Long Range-utgaven

Det er kun Model 3 Long Range som får forbedret rekkevidde med denne oppdateringen, ikke Performance-utgaven eller utgaven med tohjulstrekk og mindre batteri (Standard Range Plus). Roland vil ikke spekulere i hva som kommer i fremtiden.

I oktober i fjor økte Tesla rekkevidden på M3LR fra 560 til 580 kilometer, en økning som blant annet kunne tilskrives introduksjonen av varmepumpe.

Med 614 kilometers WLTP-rekkevidde blir TM3LR igjen rekkeviddekongen av elbiler i prisklassen som er tilgjengelig nå (Model 3 har estimert levering i juni). Ford Mustang Mach-e med stort batteri og bakhjulstrekk har 610 kilometers rekkevidde (koster fra 473.400 kroner), mens Tesla altså har fire kilometers lengre rekkevidde på en bil med firehjulstrekk (koster fra 464.142 kroner).

Her skal det bemerkes at Mach-e og Model 3 er ganske ulike biler med forskjellige egenskaper, så sammenlikningen gjøres kun for rekkeviddens skyld.

Rekkevidden øker

Polestar 2, som ofte trekkes frem som en konkurrent, kom nylig i nye utgaver som gir en WLTP-rekkevidde på mellom 515 og 540 kilometer for utgaven med stort batteri og bakhjulstrekk (startpris på 409.000 kroner). For utgaven med firehjulstrekk er WLTP-rekkevidden på mellom 450-480 kilometer (startpris på 429.000 kroner).

Det kommer imidlertid flere biler med lengre rekkevidde fremover dersom vi ser på dyrere biler. Mercedes Benz EQS, som man kan bestille fra juni, skal få opptil 770 kilometers WLTP-rekkevidde.

Neste år forventes også Lucid Air til Norge. Den kommer med over 800 kilometers rekkevidde. Tesla selv skal fra november levere nye utgaver av Model S. Basisutgaven får 663 kilometers rekkevidde, mens versting-versjonen Plaid+ (som leveres neste år) får 837 kilometers rekkevidde.

Til slutt må vi nevne at WLTP-rekkevidden kun er en teststandard som indikerer rekkevidden ved gitte forhold. WLTP-testingen foregår for eksempel ved 23 grader celcius. Temperatur, hastighet, vær, kjørestil og andre variabler vil gjøre at den faktiske rekkevidden hver enkelt får vil variere.