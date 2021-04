900 volt, over 800 kilometers rekkevidde og 1080 hestekrefter: Vi intervjuer sjefingeniøren bak Lucid Air

Den kommende elbilen Lucid Air har fått mye oppmerksomhet for ganske drøye spesifikasjoner: Bilen skal ha over 800 kilometers rekkevidde, en motor på 805 kW (1080 hestekrefter) og være mulig å lade med en makseffekt på 300 kW takket være et batterisystem på 900 volt.

I denne ukens podkast snakker vi med Lucids sjefingeniør Eric Bach, som tidligere har hatt ledende stillinger i både Volkswagen og Tesla. I andre halvår skal Lucid Air komme på markedet i USA, og bilen er forventet å rulle på norske veier en gang neste år.

Bach forteller at utviklingen av Lucid Air begynte med et spørsmål: «Hvor bra kan en elbil bli?". Resultatet er en bil som ifølge Lucid er 17 prosent mer energieffektiv enn nærmeste konkurrent (vi tolker at konkurrenten er Tesla).

900 vs. 400 volt

Blant temaene vi snakker med Bach om er lading. Lange ladetider er en av de viktigste ankepunktene for elbiler i dag, og produsentene vil derfor kutte ned denne tiden. Ifølge Lucid skal man kunne kjøre opptil 480 kilometer (300 miles) med Air etter å ha hurtigladet i 20 minutter.

For å få høyere ladeeffekter kan man øke spenningen og/eller strømstyrken (ettersom strøm (A) x spenning (V) = effekt).

Lucid har valgt å konsentrere seg om det første. De fleste elbiler på markedet i dag har 400 volt spenning, men Lucid kommer med 900 volt.

I et 400-voltsystem må man øke strømstyrken for å få høyere ladeeffekt, men det kan føre til mer varmeutvikling (altså større overføringstap) og at man må utstyre systemet med mer kobber for å isolere kablene. Det øker vekta på både ladekablene og bilen.

Porsche Taycan var den første elbilen som økte spenningen til 800 volt, noe som gjorde at de kunne tilby hurtigladehastigheter opp mot 270 kW. Tesla, som bruker 400 volt, tilbyr nesten like raske topphastigheter ved sine nyeste Supercharger-stasjoner, nemlig 250 kW.

Bach sier det er en grense for hvor høy strømstyrke det er hensiktsmessig å dytte gjennom et 400-voltsystem, og at Tesla med sine 250 kW Supercharger-stasjoner er i ferd med presse grensen. Årsaken er den nevnte varmeutviklingen og behov for ekstra kobber.

Derfor mener Bach at et 900-voltsystem er en bedre løsning.

Tesla: – Riktig utgangspunkt

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, svarer følgende:

– Tesla ønsker å selge stadig rimeligere biler for å bidra til at bilsalget i økende grad blir utslippsfritt, og da må vi få på plass en ladeinfrastruktur som er realistisk å bygge ut i stor skala, tåler høy trafikk, og som kundene er godt fornøyde med.

Han mener V3 Supercharging, siste generasjon av Teslas hurtigladere som har 250 kW makseffekt, er riktig utgangspunkt for en pålitelig og effektiv ladeinfrastruktur.

– Denne makseffekten gir et normalt ladestopp på omtrent et kvarter, som kundene våre forteller oss at gir en ålreit pause underveis når man er på langtur. En nisjeprodusent som henvender seg til et lite segment i markedet kan selvsagt gjøre andre vurderinger når det kommer til effekt, kapasitet og skalerbarhet, legger Roland til.

