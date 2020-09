Lucid Air hevder de er 17 prosent mer energieffektiv enn Tesla

Lucid lanserer nå produksjonsutgaven av elbilen Air. Dette er en bil i luksussegmentet.

Norske priser er i skrivende stund ikke tilgjengelige, men bilen skal starte på under 80.000 dollar (730.000 kroner) i USA. Det kan være en indikasjon på hvor den vil ligge i pris i Norge.

Lucid skal først selge bilene til kunder i Nord-Amerika. Når den blir tilgjengelig i Europa og Norge er ikke kjent, men Lucid Motors lar deg reservere bilen for 8900 kroner. Dette har vært mulig en god stund allerede.

Fire utgaver

Bilen kommer i fire utgaver, med modellnavnene Air, Air Touring, Air Grand Touring og Air Dream Edition.

Grunnmodellen Air koster under 80.000 dollar. Den blir ikke tilgjengelig før i 2022, og Lucid har ikke meddelt noe om bilens ytelse, rekkevidde eller batteristørrelse.

Air Touring skal koste 95.000 dollar (ca. 870.000 kroner), og komme i fjerde kvartal neste år. Den har en rekkevidde på inntil 653 kilometer, og en motoreffekt på 462 kilowatt. Den skal kunne gjøre 0-96,5 kilometer i timen (0-60 miles i timen) på 3,2 sekunder.

Air Grand Touring skal gjøres tilgjengelig i andre kvartal neste år. Prisen oppgis til 131.500 dollar (1,2 mill. kroner). Angitt rekkevidde er 832 kilometer. Motoreffekt skal være 597 kW, og 0-96,5 kilometer i timen går på 3 sekunder blank.

Toppmodellen er Air Dream Edition, som koster rolige 169.000 dollar, tilsvarende 1,54 millioner kroner. Den har en rekkevidde på inntil 809 kilometer, avhengig av hvilke hjul man velger å utstyre den med. Motoren kan levere 805 kilowatt, eller 1080 hestekrefter om du vil. Da går den til 96,5 kilometer i timen på 2,5 sekunder.

Det er åpenbart at ingen av disse modellene er biler for hvermannsen, selv om det ligger an til at de to billigste kan bli interessant for en del norske kunder såfremt de kommer til landet før en eventuell innføring av avgifter på elbiler.

– Vi er et teknologiselskap

Peter Rawlinson, administrerende direktør i Lucid Motors. Foto: Lucid Motors

Lucid inviterte pressen til en visning av bilen og teknologien bak i forrige uke, med sperrefrist for publisering av informasjon frem til lanseringstidspunktet.

Her fortalte selskapets leder, Peter Rawlinson, hvorfor han mener Lucid ikke bare er nok en elbilprodusent.

– Vi er like mye et techselskap som et bilselskap. Vi har utviklet all teknologien in-house, sier Rawlinson.

Rawlinson er en britisk ingeniør, og administrerende direktør i Lucid Motors. Han har lang fartstid i bilindustrien, og var i sin tid sjefingeniør for Tesla Model S. Han ble ansatt i Lucid Motors i 2013, og tok over sjefsrollen i 2019.

Han sier at egenskapene til bilen, en rekkevidde på over 800 kilometer, og muligheten til å kjøre «quarter-mile» (402,3 meter) som amerikanerne er så opptatt av på 9,9 sekunder, er et resultat av teknologiutviklingen.

113 kilowattimer 924 volt batteri

Batteriteknologien bilen bruker er den samme som brukes i Formel e-serien. Disse batteriene har moduler med en nominell spenning på 878 volt, og en kapasitet på 54 kilowattimer. All elektronikk og programvare i tilknytning til batteriet er utviklet utelukkende av Lucid Motors.

Denne erfaringen danner grunnlaget for modulene som skal brukes i Lucid Air. I motsetning til Formel e-modulene er modulene for Lucid Air masseproduserte. Rawlinson kaller modulen en Lego-brikke du kan bygge en batteripakke av.

Hver modul har en kapasitet på 5 kilowattimer. De setter sammen 22 til et batteri på 113 kilowattimer, med en nominell spenning på 924 volt. Det kan levere effekt tilsvarende 1000 hestekrefter, eller 745 kilowatt om du vil.

Lucid Air er bygget på en rullebrettplattform. Foto: Lucid Motors

Rawlinson trekker frem at det egentlig er ganske unikt at de har tatt teknologi fra løpsbiler og brukt den i en personbil. Han sier det ofte hevdes at teknologi utviklet i motorsportsammenheng finner veien til en personbil, men etter å ha vært ingeniør i bilindustrien i mange år, har han aldri sett dette skje før.

– Dette skjedde kanskje 60 år siden med E-Type Jaguar i LeMans, med skivebremser. Jeg har aldri sett det i min karriere, sier han, og legger til at batteriet som har funnet veien fra en løpsbil til en gatebil er det eneste nyere eksempelet som faktisk er reelt.

Så når Lucid sier at bilen deres har batteri fra motorsport, så er det realiteten. Og Rawlinson mener selvsagt at dette er det beste batteriet som finnes i dag. Og han er særlig stolt av at det er masseproduserbart.

Energieffektiv motordesign

Motoren er også utviklet helt fra bunnen av hos Lucid. Den består av elektromotor, reduksjonsgir, differensial og kraftelektronikk, nærmere bestemt inverter.

Han mener at det ikke finnes noe i nærheten på markedet. Det nærmeste er Tesla, som for tilsvarende ytelse har en motor, eller «drive unit» som det kalles, som er 2,5 ganger større enn Lucids, ifølge Rawlinson.

Lucid Motors motor skal gi særlig god virkningsgrad og mye effekt per liter. Foto: Lucid Motors

Silisiumkarbid MOSFET-teknologi på 900 volt er unikt. Porsche benytter IGBT-teknologi på 800 volt. Det hele koker ned til kjøling. Lucids relativt lille «drive unit» produserer inntil 500 kilowatt, med veier bare 74 kg. Det gir noe over 17 kilowatt per liter.

Motoren har et utgangsmoment på inntil 4000 newtonmeter.

Energieffektivtet skal være særlig god. Rawlinson mener at det er for mye fokus på batteriteknologi, og at mange tror rekkevidde bare bestemmes av dette. Han mener at man må ha en helhetlig tilnærming til rekkevidde, og derfor tenke på energieffektivitet på alle punkter, inkludert motor.

– Ingen har noe i nærheten

Motoren skal for eksempel ha spesielt lavt varmetap. Varm elektronikk er lik energitap. Å redusere dette tapet vil gi mer rekkevidde, enkelt og greit.

– Dette er ultraavansert sammenlignet med hvem som helst. De store navnene i industrien har ingenting i nærheten av det vi har. Deres varmetap er ganske dårlig sammenlignet med oss, sier han, og legger til at det er nøkkelen til rekkevidden deres.

Motoren produseres av Lucid selv.

Lucid Air har en stor baklykt som strekker seg over hele baksiden. Foto: Lucid Motors

Toveis AC-lader for V2G

Han trekker også frem det han beskriver som deres «wunder-box». En toveis ombordlader på 19,8 kilowatt. Det åpner for V2X-applikasjoner, som å selge strøm tilbake til nettet, strøm til huset, eller strøm til en annen bil.

Et annet bruksområde er å barbere effekttopper. Lucid Motors planlegger å forsyne bilene som er koblet til ved deres hovedkontor med gratis strøm, mot at de får benytte bilenes batterier til å ta unna sine effekttopper. Det skal spare bedriften for hundretusenvis av dollar i effekttariffer hvert år.

I et større bilde mener Rawlinson at det kan bidra til å stabilisere strømforsyningen i hele land.

Ladesamarbeid

Ladenettverk er stadig et aktuelt tema. Lucid Air har ikke planer om å bygge sitt eget, som Tesla, men skal tilby lading hos den amerikanske operatøren Electrify America. Hvem som skal være partner i Europa er ikke kjent.

– En av Teslas ressurser er deres ladenettverk. Det er en flott ting de har gjort. Men de har vært nødt. De var en fortropp, de hadde ikke noe valg. De var først til markedet. Vi har en betydelig fordel av å være andremann til markedet med vårt partnerskap med Electrify America, mener han.

Electrify America skal tilby 300 kilowatt hurtiglading til Lucids biler. Det skal gi mulighet for å lade 32 kilometer i minuttet, og 482 kilometer på 20 minutter, takket være Lucids teknologi.

Aluminiumchassis

Han snakker også om rullebrettplattformen bilen er bygget på. Den er laget i aluminium. Kombinert med en svært kompakt drive unit gir det svært god plass i bilen.

Han sier at «frunken», altså bagasjerommet foran, er 90 prosent større i volum enn den nærmeste konkurrenten. Vi antar han sikter til Tesla Model S. 280 liter skal det være plass til.

Lucid Air. Foto: Lucid Motors

Som i mange andre elbilplattformer er batteriet en del av gulvet. Et stort batteri tar stor plass. For bedre komfort i baksetet kan Lucid tilby bilen med litt mindre kapasitet i bytte mot bedre sittestilling bak. Med en del av batteriet fjernet, vil gulvet bli lavere. Selv da skal rekkevidden være over 650 kilometer.

Det er mulig å kjøpe bilen med to eller tre motorer. Sistnevnte har 970 kilowatt på bakhjulene alene, og skal komme i salg mot slutten av neste år.

Nærsynt å bare snakke om batteri

– Jeg ser så mye nærsynthet om batteriteknologi i media. Er det et batteriteknologigjennombrudd? Det vi har er et gjennombrudd i elbiler. Ja, vi har verdens beste batteriteknologi fra Formel e. Ingen andre har det. Vi har også den beste motorteknologien, både den beste inverterteknologien, den høyeste spenningen, og den beste aerodynamikken. Vi oppnår en motstandskoeffisient på 0,21, sier han.

Alt dette bidrar til å gi best rekkevidde og energieffektivitet, mener Rawlinson. Det er lett å stappe inn mer batterier for å få «dum rekkevidde», som han kaller det. Lucid lager heller «smart rekkevidde» gjennom energieffektivitet, påstår han.

17 prosent mer effektiv enn Tesla

Han sier at Lucid Air bruker 17 prosent mindre energi enn markedslederen. Vi antar han igjen sikter til Tesla. Det betyr at de også kan lage biler med kortere rekkevidde, samtidig som batteriene er 17 prosent mindre sammenlignet med andre bilprodusenter.

Altså ville det være mulig å lage for eksempel en Tesla Model 3 med et batteri på 62 kilowattimer i stedet for 75 kilowattimer dersom Lucids teknologi ble brukt. De gir mindre vekt og lavere pris, hevder han, og mener at dette er nøkkelen til å gjøre elbiler tilgjengelige for flere.

Rawlinson hevder at denne reduksjonen i praksis er et batterigjennombrudd, som når alle faktorer er regnet inn, gir en effektiv kostnadsreduksjon på 20 prosent, tilgjengelig i dag.

– En annen måte å se på dette på er at når vi er 17 prosent foran med tanke på vår virkningsgrad, så er det som å ha en batteripakke som har 17 prosent mer energi, eller en batteriteknologi som er 17 prosent foran, uten noen ekstra kostnad for prisen på celler, og uten noen ekstra kostnad i milliardene det ville kostet å industrialisere et slikt gjennombrudd under normale omstendigheter, sier han.

Han mener at Lucids gjennombrudd vil gi seriøs konkurranse for markedslederen, og at det vil sette fart på løpet mot bærekraftig mobilitet.

Lucid Air hevdes å være en svært romslig bil, til tross for at den er kortere og smalere enn Tesla Model S og Porsche Taycan. Foto: Lucid Motors

God plass innvendig

Bilen er kortere og smalere enn Tesla Model S og Porsche Taycan.

Som nevnt mener Lucid Motors at plattformen deres gir særlig god plass innvendig. Bilen har relativt kort front, ettersom motoren sitter nærmest under frontvinduet. Det åpner for en lang kupe, som gir særlig god plass innvendig. Også i baksetet.

Designsjef Derek Jenkins forteller at bilens front handler om form og funksjon. Den er aerodynamisk. Hele fronten har en kant som ser noe uvanlig ut. Den har funksjonen at den tar inn luft som kjøler kjøleribbene til hovedlyktene. Den lar også luften passere mot siden av bilen, som er viktig for aerodynamikken.

Det er også ventilasjon foran forhjulene som sender luften langs siden av bilen. I front er det ingen grill. Det er greit, mener Jenkins, for hans syn er at en tradisjonell grill er uansett gammeldags siden det ikke er behov for så mye luft til kjøling.

Det er to luftinntak helt nederst i fronten. Disse kan reguleres etter kjølebehovet, noe som er viktig ettersom luftmotstanden øker når det tas inn luft.

Radar og Lidar i front

I fronten finnes for øvrig en radar og en lidar. Bilen skal ha et spesielt avansert førerstøttesystem, kalt Lucid Dreamdrive. Lidar, radar, ultralydsensorer, og kamera, til sammen 32 sensorer, skal sørge for at dette er en bil som er klar for selvkjøringsnivå 3.

Bilen har en app som ser ut til å være tilsvarende Teslas i funksjon. Du kan bruke mobilen som nøkkel, og du kan åpne dørene med den.

Du kan imidlertid få høyere sikkerhet, ved at bilens kamera i kupeen ved hjelp av ansiktsgjenkjenning faktisk bekrefter at det er du som sitter i bilen. Smart, med tanke på mulighet for repeater-basert innbrudd eller tyveri av mobil.

Både skjermer og knapper

I bilens interiør er det skjermer det dreier seg om. Her er det en stor, tredelt skjerm mellom rattet og frontvinduet som viser nyttig informasjon. En skjerm i midtkonsollen lar deg styre bilens funksjoner.

Men Lucid har ikke kvittet seg med alle knapper. Rattet har multifunksjonstaster, og du finner knapper for klimaanlegg og lydstyrke på dashbordet. I tillegg er det flere oppbevaringsrom tilgjengelig.

Baksetet i Lucid Air. Foto: Lucid Motors

Bilen skal bygges ved Lucid Motors fabrikk i Arizona. Rawlinson forteller at de allerede er i gang med pilotproduksjon. Når vanlig produksjon er i gang skal de ha kapasitet til å lage 34.000 biler i året. I løpet av seks år skal produksjonskapasiteten gradvis øke til 400.000 biler i året.

Produksjonen skal etter planen starte opp til våren.

På sikt skal de lage flere biler, og den første etter Lucid Air blir en SUV basert på samme plattformen.

Tror Lucid vil være markedslederen på elbil

Rawlinson sier at Lucid skal være elbilmarkedslederen, uten sidestykke. Han mener rekkevidden de kan tilby er det klareste beviset på akkurat det.

De jobber også med å utvikle energilagringssystemer basert på batteriene. De samme «Lego-brikkene» batteriene er bygget opp av, kan tross alt fungere i andre løsninger. Målet er at dette skal bidra til stordriftsfordeler som vil gjøre batteriene, og dermed også bilene, billigere å produsere.

Lucid har også planer om å lisensiere ut teknologien sin til andre bilprodusenter. Rawlinson sier at det skal få fart på overgangen til bærekraftig mobilitet. Og være en ekstra inntektskilde, vil vi tro, dersom de får en større bilprodusent på kundelisten.

Så vil fremtiden vise hvilke kort de andre bilprodusentene i elbilmarkedet har i ermet, og om Rawlinson får rett i sine spådommer om å være lederen.