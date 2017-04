Volkswagens tvinges til å bygge ut nettverk av elbilladere i USA

Som følge av den såkalte dieselskandalen må Volkswagen betale en gigantsum for å gjøre opp for seg i USA.

I fjor inngikk de et forlik med amerikanske myndigheter, som innebærer at Volkswagen må ut med 14,7 milliarder dollar, og at de bruker 2 milliarder dollar over ti år på å bygge ut infrastruktur for nullutslippsbiler.

I praksis betyr dette at de må sette opp ladestasjoner for elbiler.

320 kilowatt-ladere

Nå er det klart hvordan Volkswagen tenker å bruke pengene.

Forrige måned ble det kjent at de skal bygge et ladenettverk bestående av 320 kilowatt hurtigladere i California.

Nå har de gjort det klart at de i resten av USA skal de bygge et nasjonalt ladenettverk bestående av 150 kilowatt-ladere. Dette nettverket skal bygges langs motorveier i landet, ifølge en pressemelding (PDF).

I første omgang skal nettverket dekke motorveier mellom storbyområder i 39 delstater. 240 ladesteder er under utvikling nå.

Til slutt skal nettverket bestå av over 450 ladesteder, hvor omtrent 150 vil være langs transportkorridorene, med mellom fire og ti ladestasjoner på 150 og 320 kilowatt per ladested. Disse skal settes opp med en avstand på omtrent ti mil.

300 vil være vanlige ladesteder bestående av mellom fire og ti 50 til 150 kilowatt-ladere i 11 byer.

300 + 800 millioner dollar

Ladestedene skal tilby både CCS (bildet) og CHAdeMO. Foto: Volkswagen AG

Dette skal være gjennomført innen utgangen av andre kvartal 2019, og kommer altså i tillegg til ladestedene i California. I første omgang bruker Volkswagen 300 millioner dollar på infrastruktur utenom California, hvor de må bruke 800 millioner dollar.

Det skal etableres mellom fire og ti ladestasjoner per ladested.

Utbyggingen gjøres av et nytt Volkswagen-foretak kalt Electrify America, som skal bygge nettverket uavhengig av konsernet, og bygges for alle typer elbiler. Dermed etableres alle hurtigladesteder med CHAdeMO- og CCS-kontakter.

Interessant nok ser det ut til at det Electrify America selv kaller den mest avanserte ladeteknologien som noen gang er bygget, på sett og vis settes opp under tvang.

Det skal imidlertid nevnes at ladeoperatøren Chargepoint har annonsert at de planlegger å bygge ladestasjoner som kan levere 400 kilowatt hurtiglading i år. Den første åpner i juli.

Fremtidsrettet

Volkswagen e-Golf. Foto: Volkswagen

Det er uansett ikke effekter som er brukbare for noen elbiler tilgjengelige i dag. Men det er ventet at fremtidens elbiler vil kunne lade på effekter på 150 kilowatt eller mer.

Vi antar at Volkswagen selv har noen tanker om hvor hurtig kommende elbiler vil kunne lade. Det kan også tenkes at de har tyngre kjøretøy med mulighet for høy ladeeffekt i tankene.

I tillegg til å bygge infrastruktur skal de i gang med en opplysningskampanje som skal fremheve fordelene med en overgang til elektrisk transport, skriver Electriy America.

– Ikke mye til straff

Amerikanske Chargepoint driver verdens største ladenettverk, bestående av 30 000 elbilladere i USA. Foto: Chargepoint

Da det ble kjent at Volkswagen tvinges til å bruke 2 milliarder dollar (17 mrd kr) på ladeinfrastruktur, ga amerikanske ladeoperatører uttrykk for at de var redd for at Volkswagen ville få lademonopol.

Den bekymringen eksisterer fortsatt. I California, hvor de må bruke 800 millioner dollar på infrastruktur, er det opp til Volkswagen hvor de bygger, og de har lov til å bygge opp nettverket som en bedrift som gir klingende mynt tilbake til Volkswagen-kassen.

Ifølge LA Times sa senator Tony Mendoza under en høring nylig at han ikke syns det er mye til straff.

Chargepoints nestsjef for offentlig policy sa ifølge avisen at det Electrify America har lagt frem er en forretningsplan som gjør det mulig for verdens største bilprodusent å etablere seg i Californias elbilmarked, og å tjene på sine synder.

Enkelte bekymrer seg for at Electrify America kan ødelegge for flere selskaper i elbilindustrien.

Har kjøpt til bake over 200.000 biler

Electrify America sa selv under høringen at de ikke kommer til å utvide til steder hvor det allerede er ladeinfrastruktur underveis.

I tillegg til å bygge ladere, er Volkswagen også tvunget til å reparere eller kjøpe tilbake omtrent 475.000 av «juksebilene».

Så langt har Volkswagen kjøpt tilbake 238.000 biler, ifølge The Drive. Bare 6200 eiere har valgt å få bilene sine reparert, slik at de tilfredsstiller utslippskravene.

Volkswagen er pålagt å ha kjøpt tilbake eller fikset 85 prosent av de rammede bilene innen 2019. Det tilsvarer over 400.000 biler.