Alle dieselmerkene forurenset mer enn Volkswagen

En studie gjennomført av organisasjonen Transport & Environment (T&E) viser at alle de store dieselbilmerkene selger biler som slipper ut langt mer NOx enn Volkswagen.

Undersøkelsen viser også at ingen av merkene oppfyller kravene i de siste Euro 6-grensene når bilene kjøres på veien under virkelige kjøreforhold.

Det er nå nøyaktig ett år siden Volkswagen ble avslørt for å ha jukset med utslippstallene for dieselbilene sine.

15 ganger for mye

I undersøkelsen har T&E analysert testdata fra om lag 230 dieselmodeller. Dataene ble hentet fra undersøkelser gjennomført av britiske, franske og tyske myndigheter, i tillegg til en stor offentlig database.

Konklusjonen er blant annet at Fiats og Suzukis dieselbiler i gjennomsnitt slapp ut 15 ganger mer enn den lovlige EU-grensen for NOx.

Renault-Nissan-biler slapp ut 14 ganger mer, Opel/Vauxhall slapp ut 10 ganger mer, mens Volkswagens dieselbiler forurenset «bare» dobbelt så mye som Euro 6-standarden.

– Skandaløst

Siden september i fjor måtte nye dieselbiler følge de nye europeiske kravene til utslipp, Euro 6, som kun tillater utslipp på 0,08 gram NOx per kilometer. Dette er langt lavere enn Euro 5, som tillot 0,18 gram NOx per kilometer.

– Ett år etter at USA avslørte Volkswagen i å jukse, fortsetter alle bilprodusenter å selge kraftig forurensende dieselbiler med tillatelse fra europeiske myndigheter. Bilindustrien har tatt kontrollen over sine regulatorer. De europeiske landene må nå stå opp for sine borgere og stoppe denne skandaløse tilsløringen, sier direktør for forurensningsfrie biler i T&E, Greg Archer, i en pressemelding.

Produsentene selv sier imidlertid at de opptrer i tråd med alle reguleringer. Dette kan de si fordi dieselbilene deres oppfyller kravene i laboratorietester. I en virkelig kjøresituasjon er imidlertid situasjonen en helt annen.

Det er ikke første gang de høye utslippstallene fra dieselbilene belyses i rapporter. En fransk rapport beskrev et lignende bilde i sommer.

Massiv tilbakekallelse

Ifølge rapporten fra T&E bør det komme en massetilbakekallelse av biler, for å installere programvare som reduserer utslippene, slik Volkswagen har blitt nødt til å gjøre med sine biler.

Ifølge T&E er det 29 millioner dieselbiler på europeiske veier som slipper ut over tre ganger mer enn utslippskravene i Euro 5. Det er tre av fire dieselbiler registrert siden 2011, ifølge undersøkelsen.

– Den virkelige Dieselgate-skandalen i Europa er at nasjonale regulatorer snur det blinde øyet til den grelle sannheten om testjuks kun for å beskytte sine egne bilprodusenter. Dette dreper titalls tusen mennesker hvert år, sier Archer.