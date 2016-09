Her kobles tusen åtte år gamle Tesla-batterier til strømnettet

Under et år etter byggestart er verdens største energilager basert på brukte elbilbatterier i ferd med å settes i drift.

Daimler står bak prosjektet der tusen rundt sju år gamle batterier utgjør et lager med en kapasitet på 13 megawatttimer.

De første modulene er allerede koblet på strømnettet. I løpet av året skal hele energilageret være i gang med å balansere sol- og vindkraft i Tyskland.

Fra Tesla/Daimler-samarbeidet

Grunnprinsippet er kjent, nemlig å gjenbruke batterier som har forringet kapasitet og ikke lenger duger i en elbil, mens som fortsatt kan gjøre nytte for seg i et stasjonært energilagringssystem.

Daimler og de tre partnerne Mobility House, Getec og Remondis benytter batterier fra andre generasjon av Smart Fortwo EV.

Det er batteriene fra tusen slike Smart Fortwo, produsert fra 2009, som brukes i det nye energilageret. Foto: RWE

Denne ble lansert i 2009 og var utstyrt med et litiumionebatteri som i utgangspunktet hadde en kapasitet på 14 kWh.

Det var Tesla som både leverte batteriet og sto for elektrifiseringen av bilen som ble produsert i et par tusen eksemplarer og som ble brukt til flåtetesting i 18 forskjellige land et par år.

Tesla ble for øvrig erstattet av Bosch og Evonik da tredje generasjon Smart-elbil ble lansert i Frankfurt i 2011.

Ti nye år for batteriene

Når batteriene har tjent sin nytte i energilageret, skal de resirkuleres:

– Det er estimert at batteriet kan operere effektivt i en stasjonær applikasjon i minst ti nye år. Ved slutten av andre livssyklus vil vår partner Remondis være ansvarlig for resirkuleringsprosessen, og å føre verdifulle råmaterialer tilbake til produksjonssyklusen, forklarte Daimler til TU da prosjektet startet i fjor.

Slik blir elbilbatterienes siste år. Foto: Daimler

13 MWh-lageret er satt opp i Lünen som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, like nord for Dortmund.

Daimler mener denne typen energilagre er nøkkelen til å balansere strømnettet som mates med en stadig økende andel vind- og solkraft.

Selskapet viser til tall fra det tyske nærings- og energidepartementet (BMWi) som indikerer at 40-45 prosent av strømforbruket i Tyskland skal genereres fra fornybare ressurser i 2025 og en andel på 55-60 prosent ti år senere.

Skeptisk

Det finnes en rekke andre energilagre basert på brukte elbilbatterier, blant annet i regi Nissan og General Motors.

Batterier kan også tas i bruk til hjemmeapplikasjoner, slik som Tesla har gjort med sin Powerwall.

Den amerikanske elbilprodusentens teknologidirektør, JB Straubel, forklarer i denne videoen at Tesla har vurdert gjenbruk av sine batterier i stasjonære applikasjoner mange ganger og grundig.

Men hver gang har konklusjonen vært at dette ikke er fornuftig bruk av ressursene.

– Når batteriene plukkes ut av bilen, vil dette være ganske gammel teknologi. Minst 10-15 år. Og batteriene vil ikke nødvendigvis ha degenerert lineært. Mot slutten av levetiden vil de ha lavere effektivitet og kapasitet på hver ladesyklus. Dette kan være problematisk i en stasjonær applikasjon hvor man ønsker seg høy pålitelighet og forutsigbarhet, sier batterieksperten i debatten som først ble omtalt av Clean Technica.

Han tror heller at det vil komme nye batterier som er dedikert til denne typen bruk og som er designet for å tåle flere ladesykler.

Illustrasjon av det snart ferdige energilageret i Lünen. Foto: The Mobility House

Kanskje ikke så god butikk

Når det gjelder de økonomiske sidene og spørsmålet om gjenbruk av elbilbatterier blir en stor industri, er for eksempel Nissan langt fra skråsikre, selv om de har jobbet med dette i mange år allerede.

I vår fortalte Nissan Europes prosjektdirektør for batteri- og energitjenester, Francisco Carranza Sierra, at også han er i tvil om såkalte «second life»-prosjekter vil være lønnsomme.

Ettersom prisene på nye litiumionebatterier stadig faller, kan det tenkes at prisene er så lave at det vil være et tapsprosjekt når det først blir aktuelt med større tilfang av batterier.

Da Teknisk Ukeblad første gang omtalte Daimler-prosjektet, fikk vi en vurdering fra Sintef som påpekte at elbilmarkedet globalt er svært lite. Dermed er også tilgangen til brukte batterier liten, og det er ikke sikkert at det vil lønne seg i et forretningsperspektiv på mange år ennå. Ikke minst sammenlignet med andre batteriløsninger for stasjonær bruk.

Hvor lang levetid batteriene har igjen etter å ha vært brukt i en elbil er også en problemstilling. Selv om batteriet i seg selv er billig, er det ikke nødvendigvis der de største kostnadene ligger.

Det må være et helt system rundt batterier før det kan brukes som energilager hjemme eller settes inn i et større energilagringssystem.

Sintef-ekspertisen påpekte dessuten at det i Norge neppe vil lønne seg med energilagre av hjemme-typen. Vi har stabilt lav strømpris, og får dårlig betalt for å selge strøm tilbake til nettet.