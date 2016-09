Tror diesel snart er ferdig

Dieselmotorer kommer til å forsvinne fra de fleste europeiske biler, forteller en kilde i Renault til nyhetsbyrået Reuters.

Årsaken er kostnadene knyttet utslippskrav som er ventet å komme i kjølvannet av Volkswagens dieselskandale.

Dette kommer til å endre den europeiske bilbransjen de kommende årene.

Renault usikre på diesel

Ifølge to personer som skal ha vært tilstede under et møte i Renault før sommeren, sa Renualts leder for konkurranseevne, Thierry Bollore, at de nå er usikre på om diesel kommer til å overleve i det hele tatt.

Bare et halvt år tidligere skal det ikke ha vært noen slike bekymringer i konsernet.

Problemet for Renualt, hjemmekonkurrent Peugeot og en rekke andre europeiske bilprodusenter, er at de har investert store summer i å utvikle dieselmotorer.

Kildene sier at Bollore skal ha sagt at diesel nå tvinges ut av markedet.

Fordelen med diesel

Den historiske grunnen til at diesel har hatt stor utbredelse i Europa er CO2-utslippskrav som ble innført på 90-tallet. Før dette var dieselbiler relativt uvanlig.

Diesel har i utgangspunktet lavere CO2-utslipp, men også høyere NO2-utslipp og langt høyere utslipp av mikropartikler.

Europeiske bilprodusenter har sett dieselteknologi som en billig vei til lavere CO2-utslipp. Dette tok fart etter at EU og europeiske bilprodusenter i 1998 ble enige om å redusere CO2-utslippet med 25 prosent på 10 år.

Europeiske myndigheter hjalp til ved å holde prisen på diesel lavere enn for benisn.

At både drivstoff-forbruk- og pris er lavere, har gjort at markedet har trykket dieselbilen til sitt bryst.

Slipper ut langt mer enn testene viser

Mange europeiske dieselbiler slipper ut langt mer NOx enn tillatt under visse temperaturer. Foto: colourbox.com

Men forskning har vist at dieselbiler slipper ut langt mer NOx enn tillatt. Grunnen er testprosedyren New European Driving Cycle (NEDC) som alle europeiske biler testes under.

Forskere ved EU-kommisjonens forskningssenter JCR har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at testen ikke gjenspeiler faktiske kjøreforhold fordi laboratorietesten skjer med 20 til 30 graders lufttemperatur og med lys, varme, luftkjølingsanlegg og annen elektronikk avslått.

En annen svakhet, er at akselerasjonene under denne testen er langt svakere enn under kjøring i virkeligheten.

Det er kun dieselbiler som får så store avvik mellom test og reelt utslipp.

Forsvinner fra småbiler

Euro 6-kravene som kom i 2014 gjør i praksis småbiler med dieselmotor umulig, tror Renault. De har selv fjernet dieselmotoren fra sine minste biler, og Reuters' kilder hevder at bilprodusenten tror at diesel er borte fra alle B-segment-biler, i tillegg til en del C-segmentbiler innen 2020.

Renault er allerede under etterforskning for å ha løyet om utslippet fra dieselbilene sine. Undersøkelser viser at deres og konsernsøster Nissans dieselbiler slipper ut mellom åtte og ti ganger så mye NOx som tillatt.

Årsaken skal være at avgassrensingen skrus av i temperaturer under 17 varmegrader og over 35 varmegrader. Tester utføres innenfor dette intervallet.

Systemet er på plass for å hindre tetting av turboen i slike motorer. Renault, Opel og Fiat hevder at det ikke er juks, men en tiltak for å beskytte motorene.

NEDC på vei ut

NEDC skal erstattes med kjøresyklusen World Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP) i 2017.

Da vil metoden som brukes til å teste utslipp skjerpes betydelig. Dieselmotorer slipper i dag i realiteten ut så mye som fem ganger så mye CO2 som oppgitt.

For å holde seg innenfor kravene, må altså avgassene renses betraktelig. Det blir for dyrt i små og billige biler.

Pavan Potluri, drivlinjeanalytiker i konsulentselskapet IHS Automotive, sier til Reuters at det etter 2025 kan være bilprodusenter som kutter ut dieselmotorer fullstendig, først og fremst fordi elektrifisering på det tidspunktet har blitt betydelig billigere.

Konsulentselskapet Alixpartners har tidligere spådd at diesel kommer til å være ni prosent av markedet i 2030, mot 52 prosent i dag. De tror at nedgangen virkelig vil sette inn etter 2020.

Volkswagen har allerede offentlig luftet tankene om hvorvidt det gir mening å fortsette å utvikle dieselteknologi.

Elbil stadig viktigere

Elbiler som Renualt Zoe vil bli stadig viktigere for Renault og andre europeiske bilprodusenter for å holde seg innenfor kommende utslippskrav. Foto: Groupe Renault

For Renault blir det stadig viktigere å fokusere på elbilteknologi for å klare fremtidige utslippskrav, sier Exane BNP Paribas-analytiker Stuart Pearson til Reuters.

Renualts elbil Zoe er Europas mest solgte elbil, mens konsernpartner Nissans Leaf er verdens mest solgte elbil.