Mercedes har lansert EQS

Mercedes-Benz har lansert EQS. I dette tilfellet var det meste om bilen kjent på forhånd, med unntak av hvordan den faktisk ser ut.

Batteristørrelsen, detaljer om aerodynamikk og interiøret ble presentert i mars, og i begynnelsen av april fikk vi vite mer om rekkevidde, ulike versjoner og andre tekniske detaljer under en «virtuell prøvekjøring» av bilen.

Det var strengt tatt ikke så mange nye tekniske detaljer som ble presentert torsdag kveld. For eksempel sier Mercedes fortsatt at versjonen med lengst rekkevidde er EQS 450+ med bakhjulstrekk, som har 770 kilometer rekkevidde.

Rekkevidde for firehjulstrekk ukjent

De skal lansere EQS 450 4matic med firehjulstrekk og like stort batteri på 107,8 kilowattimer netto, men Mercedes sier fortsatt ingenting om rekkevidden på denne. Det eneste som sies er at kombinert forbruk etter WLTP-målemetoden er mellom 17,4 og 21,8 kilowattimer per 100 kilometer.

Dette er ikke er rent forbrukstall, men er hvor mye strøm du må ta fra stikkontakten for å kjøre denne avstanden. Altså inkluderer det ladetap, som gjør det vanskelig å si så mye om faktisk rekkevidde.

Om vi legger til grunn 10 prosent ladetap, ser det ut til at rekkevidden vil være et sted mellom 550 og 690 kilometer. Men det er kun spekulasjoner.

Mercedes har for øvrig ikke gitt noen ytterligere tekniske detaljer om versjonen av EQS med 90 kilowattimer batteri ennå. Denne versjonen skal lanseres mot slutten av året i noen utvalgte markeder.

Det er allerede kjent at de har en AMG-versjon på vei, men det ble ikke gitt noen detaljer om når denne skal presenteres. Bilen skal imidlertid ha en motoreffekt på totalt 560 kilowatt.

Mercedes-Benz EQS. Foto: Mercedes-Benz AG

5,22 meter og 2,5 tonn

EQS er 5,22 meter lang, 1,93 meter bred og 1,51 meter høy, og egenvekten 2,48 tonn for versjonen med bakhjulstrekk og 2,58 tonn for versjonen med firehjulstrekk. Begge med stort batteri.

Bagasjerommet tar 610 liter, og legger man ned baksetet, økes dette til 1770 liter. Bagasjerom under panseret er ofret for å få plass til en spesielt stort HEPA-filter som sørger for svært god luftkvalitet i kupeen.

De tekniske detaljene Mercedes presenterte om lading var for øvrig også allerede kjent: Bilen har 400 volt-arkitektur, og lader med inntil 200 kilowatt. 15 minutter lading skal gi gi inntil 300 kilometer ekstra rekkevidde, mens lading til 80 prosent skal ta 31 minutter.

Mercedes-Benz EQS. Foto: Mercedes-Benz AG

Maks ladeeffekt er 200 kilowatt, og Mercedes lover en flat ladekurve. Det vil si at den holder høy effekt lenge.

Oppgradering over nettet

Mercedes ruller ut nye programvarefunksjoner på EQS. Den får oppdatering over nett, og mulighet for å kjøpe ekstra funksjonalitet, som bakakselstyring på inntil 10 grader – en forbedring fra standard utslag på 4,5 grader. Det gir bilen en svingradius på 10,9 meter.

Bilen har som seg hør og bør for en toppmodell en rekke sensorer og støttesystemer. Det skal for eksempel være mulig å la bilen parkere seg selv. Parkeringsassistenten skal kunne styres med en app, og bilen skal være i stand til å finne veien til og fra en parkeringsplass på egen hånd.

EQS leveres også ferdig typegodkjent for selvkjøring på nivå 3, som i praksis vil si at den kan kjøre seg selv på tofeltsveier med gjerde til motgående kjørefelt, og maksimalhastighet på 60 kilometer i timen.

Prisen er ikke offentliggjort. Det skal skje i juni.