EQS har oppsiktsvekkende lav luftmotstand og batteri på 108 kWh

Mercedes er klare til å lansere sin neste elbil kalt EQS. Selv om alle detaljer ikke er kjent, er det allerede klart at dette blir en toppmodell på alle mulige måter.

Bilen skal lanseres 15. april, og Mercedes har allerede gjort det kjent at bilen skal ha rekkevidde på mer enn 700 kilometer. Dette ble annonsert tilbake i 2019.

Nå forteller de imidlertid om batteristørrelsen. EQS får kapasitet på inntil 108 kilowattimer.

700 kilometer og 108 kilowattimer burde bety et forbruk i kilowattimer per 100 kilometer i 15-draget.

Bilen skal også få støtte for programvareoppdateringer over nett, slik den alltid kjører siste tilgjengelige utgave av Mercedes' programvareplattform.

Mercedes inviterte nylig norske journalister til å ta en digital titt på bilen, dog fremdeles kamuflert. Her var fokus design og interiør.

Luftmotstandskoeffisient på 0,20

Den lange rekkevidden EQS skal ha får ikke bare hjelp av stor batterikapasitet, men også svært aerodynamisk design. EQS har en luftmotstandskoeffisient på 0,20.

Det vil gi bilen bedre aerodynamikk enn nyeste generasjon Tesla Model S, som skal ha en koeffisient på 0,208, og Lucid Air som produsenten oppgir en koeffisient på 0,21 for.

Lavere luftmotstand betyr kort sagt at bilen må bruke mindre energi på å brøyte seg gjennom luften.

Arbeidet med designen de har kommet frem til, men ikke vist offentlig enda, startet for åtte år siden. Tanken var at de ville lage en stilren design, hvor et sentralt element var en enkel linje kalt «the bow» (buen) definerer bilens form.

Disse ideene ble først vist frem under CES-messen i Las Vegas i 2015, under konseptnavnet F015.

Konseptbilen F015. Foto: Mercedes-Benz AG

Siden den gangen har designerne kommet ned på jorden. Bilen får en mer tradisjonell sedan-form, hvor denne buen starter bak fremre hjulbue. Borte i produksjonsutgaven er også vinduene laget for at de som sitter inni kan se ut, mens de ute ikke kan se inn.

Kort front

Men mange av ideene er altså med videre, ifølge Mercedes' designsjef Robert Lesnik. Blant annet har de gitt bilen en kort front, og sørget for at kupeen er lang slik at det skal være god plass innvendig.

Utsiden har også dørhåndtak som går i flukt med dørene, forseggjorte baklykter og lysstriper foran og bak, som er på moten i bilverdenen akkurat nå.

Tyskerne har imidlertid ikke klart å løsrive bilen helt fra fortiden. Den har en imitasjonsgrill i fronten, selv om det ikke er nødvendig med noen stor grill på en elbil. Men Lesnik mener at alle Mercedeser trenger et «ansikt».

Bilens aerodynamiske form gjør at den er en tanke dråpeformet sett ovenfra. I tillegg har Mercedes utviklet aerodynamiske 22 tommers felger.

Rent praktisk ser det ut til at den ferdige bilen ikke er veldig ulik konseptbilen Vision EQS, som ble vist frem i 2019.

Enorm skjerm

Når det gjelder interiøret står Mercedes' tidligere omtalte «hyperscreen» i fokus. Dette er et sømløst glasspanel med skjermer som dekker hele dashbordet. Men det blir et tilvalg for dem som ønsker det.

Vil man ha noe litt mer tradisjonelt, er det mulig å få bilen med en stående senterskjerm som står foran dashbordet, litt som i en Tesla Model 3. EQS har også en skjerm bak rattet i denne konfigurasjonen. Kunden kan da velge mellom ulike materialer på dashbordet, enten det er treverk eller annet man ønsker.

Dette minner om interiøret i nyeste utgave av Mercedes' S-klasse.

Konvensjonell støydemping

EQS får for øvrig god støydemping, skal vi tro tyskerne, men her er det ingen elektronisk magi men kun konvensjonell akustisk støydemping. Det er noe Mercedes tradisjonelt er god på, så vi antar at det funker bra også i denne bilen.

Ellers ville Mercedes gjerne fortelle om lyden de har laget til bilen. Når du kjører kan bilen lage ulike lyder i kupeen basert blant annet på kjøreprogram. Vi regner med at det er mulig å skru dette helt av.

Det Mercedes foreløpig ikke har sagt noe om er hvor mange varianter av EQS som skal lansers, eller hva prisen blir. Antakeligvis blir det ikke billig.

Vi vet heller ikke noe om motoreffekt eller andre spesifikasjoner, men dette regner vi med blir offentliggjort 15. april.

Bilen skal leveres til kunder i år, antakeligvis i august.