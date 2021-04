Mercedes EQS kommer med to batteristørrelser. AMG-versjon på vei

Mercedes nærmer seg lansering av sin elektriske toppmodell EQS 15. april. Innen da slipper produsenten små biter med informasjon for å holde interessen oppe.

Sist var det interiørdesignen. Nå letter de også på sløret angående spesifikasjoner og kjøreopplevelse.

Ettersom vi fremdeles står midt i en pandemi er det vanskelig å gjennomføre prøvekjøring for journalister. Mercedes arrangerte derfor en digital testkjøring av bilen tidligere denne uken, hvor vi fikk «sitte på» med Mercedes' testsjåfør.

AMG-versjon skal lanseres

Vi kan naturlig nok ikke si så mye om hvordan bilen oppleves under kjøring, annet enn det han formidlet til oss. Slik vi får det forklart oppleves bilen i hovedsak som en Mercedes S-klasse i kjørekomfort og akselerasjon.

Altså er dette en bil konfigurert for å gi en luksuriøs kjøreopplevelse. Selv om bilen i aller høyeste grad er godt motorisert, har ikke Mercedes fokusert på brutal akselerasjon slik for eksempel Tesla vektlegger. Bilen skal imidlertid ha godt skyv, egnet for motorveikjøring.

Vi får vite at Mercedes også har en AMG-versjon på vei, som vil være satt mer sportslig opp.

En kamuflert Mercedes EQS. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Lengst rekkevidde med bakhjulstrekk

Av tekniske detaljer får vi vite at rekkevidden på bilen som ble vist – EQS 450+, som har 107,8 kilowattimer tilgjengelig batterikapasitet og bakhjulstrekk – får en rekkevidde på 770 kilometer.

Denne utgaven har 245 kilowatt motor med 515 newtonmeter på bakhjulene.

Vi får vite at det også skal lanseres en EQS 580, som har firehjulstrekk og til sammen 385 kilowatt, med et samlet moment på 828 newtonmeter. Med firehjulstrekk har bilen aktiv distribusjon av effekt mellom for- og bakmotor. Det skal blant annet sørge for at den mest effektive motoren til kjøresituasjonen brukes.

Motorene har væskekjølt rotor. Kjøleribbene på statoren er også væskekjølt. Dette skal sørge for at bilen klarer gjentatte akselerasjoner uten å overopphetes. I tillegg er det temperaturregulering av giroljen, som skal sørge for at bilen også er effektiv i lave temperaturer.

De første utgavene av EQS som skal leveres til kunder får det største batteriet, mens de senere kommer med versjoner med litt mindre batteri på 90 kilowattimer.

Mercedes skal ha en ny generasjon batteriteknologi. De benytter nikkel-kobolt-mangan-kjemi, med et forhold på 8:1:1. De hevder at batteriene skal ha vesentlig høyere energitetthet enn forrige generasjon, uten at de tallfester forbedringen.

De er trygge på at det skal fungere bra: Batterigarantien er inntil 250.000 kilometer, eller 10 år, avhengig av hva som kommer først.

Høy effekt og flat ladekurve

Bilen kan regenerere med en effekt inntil 290 kilowatt under oppbremsing.

EQS skal også være i stand til å lade raskt. Den kan lades med effekt inntil 200 kilowatt, som skal gi 300 kilometer rekkevidde på 15 minutter under optimale forhold. 10 til 80 prosent skal gå unna på 31 minutter.

Alle EQS-varianter får motor bak, mens noen også fås med motor foran. Foto: Mercedes-Benz AG

Testsjåføren forteller at bilen har en relativt flat ladekurve. Den holder ikke 200 kilowatt gjennom hele ladeøkten, men vi får vite at den skal holde seg relativt høyt. Ut fra informasjonen vi har fått, ser det ut til at snitteffekten fra 10 til 80 prosent vil ligge på omtrent 145 kilowatt, som må sies å være imponerende.

Mercedes har holdt seg til et 400 volt-system, som tross alt er det vanligste fremdeles. Det er nok mest av akademisk interesse for brukeren hvilken spenning systemet kjører på. I praksis er det hvor lang tid bilen bruker på å lade som er det viktige.

Bilen er utstyrt med aktivt temperaturkontroll på batteriet, og legger du inn kjørerute i navigasjonssystemet vil bilen foreslå ladestopp og passe på at batteritemperaturen er optimal for hurtiglading før du kommer frem til ladestasjonen.

EQS kommer med ett års fri tilgang til Ionity-nettverket, slik at du skal være sikret tilgang til dette ladenettverket.

Navigasjonssystemet skal ha oversikt over ikke bare tilgjengelig ladeeffekt på stasjonene, men også om de er i bruk, samt se på sanntids trafikkinformasjon for å sørge for at du får mest mulig optimal kjørerute.

5,21 meter lang

I likhet med andre biler i S-klassen er EQS ingen småbil. Den er 5,21 meter lang, og har en akselavstand på 3,2 meter. Egenvekten på den aktuelle bilen vi fikk «sitte på» i er 2405 kg. Den er utstyrt med luftfjæring for å gi best mulig komfort.

En så lang bil kan være utfordrende å navigere i bygater, så Mercedes har utstyrt den med bakhjulsstyring. Bakhjulene kan svinges inntil 4,5 grader slik at den skal være mer manøvrerbar i trange omgivelser.

Det vil være mulig å velge større utslag på bakhjulene, og få inntil 10 grader. Dette vil være tilvalg.

Foruten enklere manøvrering i byen vil bakhjulsstyring også bidra til bedre stabilitet i høye hastigheter.

EQS skal være godt utstyrt. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Luft som i en operasjonsstue

EQS skal ellers være utstyrt med et spesielt effektivt HEPA-luftfilter, som har 600 gram aktivert karbon. Det skal angivelig gi luftkvalitet tilsvarende kravet for en operasjonsstue. 99,65 prosent av alle partikler skal filtreres fra luften som sendes inn i kupeen.

Det mangler heller ikke på fancy funksjoner, får vi vite. De rammeløse dørene på bilen kan åpnes automatisk når du nærmer deg bilen. Her er det altså luksus som står i fokus.

EQS skal ha det Mercedes har å by på av avanserte førerstøttesystemer, og skal være forberedt for typegodkjenning for nivå 3-selvkjøring når det åpner for dette.

Bilen er bygget på Mercedes' EVA-plattform, som også den kommende EQE skal bygges på, i tillegg til SUV-utgavene av EQA og EQE. Testsjåføren forteller at disse bilene vil ha mange av de samme komponentene som EQS, som motorene og batteriene.

Så er spørsmålet hva bilen vil koste. Det eneste som er sikkert er at dette er en eksklusiv bil – i betydningen at det er en bil forbeholdt dem som har midler til å kjøpe en millionbil.

Vi tipper altså at prisen ikke vil ligge langt under millionen, og at du raskt skal opp i et sjusifret beløp for en godt utstyrt variant. Det kan vi selvsagt ikke vite sikkert før bilen lanseres 15. april. Prisene skal ifølge testsjåføren komme i midten av juni.