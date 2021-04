Polestar 2 kommer i billigere varianter – én motor og flere batteristørrelser

Polestar 2 blir nå tilgjengelig i rimeligere varianter. Det melder produsenten i en pressemelding.

Det er snakk om utgaver med én motor (forhjulstrekk), hvor du kan velge om du vil ha et stort eller et mindre batteri. Bilene får også mindre ekstrautstyr som standard, slik at startprisene blir lavere.

Her følger noen nøkkelspesifikasjoner. De to første modellene er nye, den siste modellen er lik den som allerede finnes, men er blitt billigere på grunn av mindre standardutstyr:

Modell Batterikapasitet Effekt Foreløpig WLTP-rekkevidde Foreløpig WLTP-forbruk Pris (fra) Standard range single motor 64 kWh 165 kW/330Nm 420-440 km 17,1-18 kWh/100 km 389.000 Long range single motor 78 kWh 170 kW/330 Nm 515-540 km 17,1-18,3 kWh/100 km 409.000 Long range dual motor 78 kWh 300 kW/660 Nm 450-480 km 19,5 - 20,3 kWh/100 km 429.000

Varmepumpe

Nytt er det også at bilen kan leveres med varmepumpe. Dette blir ekstrautstyr. Det har fra starten vært varslet at bilen etterhvert vil komme med dette, og nå har det altså skjedd.

Polestar melder at varmepumpen kan øke rekkevidden med hele 10 prosent sammenliknet med versjonen uten varmepumpe ved en utetemperatur mellom fem og 15 grader celsius.

Tidligere var blant annet panoramaglasstak, premium-høyttaleranlegg, oppvarmet ratt, oppgraderte LED-frontlykter og 360-kamera inkludert i startprisen på 469.000 kroner. Nå er dette ekstrautstyr.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath, som vi intervjuet i elbilpodkasten "Elbil - Teknisk sett", sier i pressemeldingen at de utvider valgmulighetene for å virkelig gi fart til Polestar 2. Med andre ord håper de endringene vil øke salget.

Det er noe ventetid på modellene, da Polestar oppgir oktober som leveringsmåned på bestillinger som legges inn i dag.

Polestar 2 lader ved Cirkle K Abildsø. Foto: Eirik Helland Urke

Lengre rekkevidde

Ut ifra spesifikasjonene er versjonene med forhjulstrekk mer energieffektive enn utgaven med firehjulstrekk. Høyt forbruk var noe av det som trakk ned da vi testet bilen i fjor.

Den anslåtte WLTP-rekkevidde passerer nå 500 kilometer med god margin dersom du går for utgaven med stort batteri og forhjulstrekk.

Her er testen vår av Polestar 2: «Grådig og grasiøs».