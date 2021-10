MG lanserte i mars to nye modeller for det norske markedet; SUV-en Marvel R og stasjonsvognen MG 5.

Nå har den norske importøren sluppet flere detaljer om bilene, samt en ny utgave av den populære MG ZS.

Først ut er Marvel R, som kommer til forhandlerne i løpet av måneden. Prisene på bilen ble kunngjort i sommer, og disse har ikke endret seg siden da. Bilen koster fremdeles fra 340.000 kroner i enkleste variant.

Startprisen på den såkalte Performance-utgaven er 418.000 kroner. Denne har firehjulstrekk, og tre motorer: En foran og to bak.

Det er i hovedsak Performance-utgaven som leveres først, og enkelte utgaver med tohjulstrekk. De første bilene leveres i første kvartal neste år.

Stasjonsvognen MG 5 kommer til Norge neste år. Foto: SAIC MG

Endelig en elektrisk stasjonsvogn

Stasjonsvognen MG 5 skal stilles ut hos forhandlere over nyttår, og deretter leveres ut til kunder i løpet av andre kvartal. De har dermed forskjøvet tidligere indikert leveringstid. I mars ble det sagt at bilen skulle komme til Norge denne høsten.

MG 5 kommer med to batteristørrelser, og har rekkevidde inntil 400 kilometer.

De presenterer bilen som en fornuftig priset familiebil, men så langt har de ikke sagt noe konkret om prisnivået utover at startprisen skal være under 30.000 euro. Det bør bety at den vil koste fra under 300.000 kroner her til lands.

De to batterivariantene er 51 kilowattimer og 320 kilometer rekkevidde, og 61,1 kilowattimer og 400 kilometer rekkevidde. Begge varianter har 115 kilowatt motor med moment på inntil 260 newtonmeter. Bilen har forhjulstrekk.

I den norske importørens pressemelding nevnes bare versjonen med størst batteri.

Størst batteri først

Dag Asbjørnsen hos importør Norwegian Mobility Group forklarer at de i utgangspunktet tar inn versjonen med lengst rekkevidde, og ønsker å prioritere denne i Norge.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal ta inn den andre versjonen, sier Asbjørnsen.

MG 5 er ingen stor stasjonsvogn, med bagasjerom på 479 liter som kan utvides til 1367 liter om man legger ned baksetet. Til sammenligning har den populære stasjonsvognen Skoda Octacia et 640 liters bagasjerom. Stasjonsvognutgaven av VW Golf, som ikke lenger selges i Norge, er på rett over 600 liter.

Vi merker oss for øvrig at bagasjeromsvolumet nå er redusert. I mars ble det oppgitt til 578 liter. Importøren kan ikke gi oss noe svar på årsaken, men understreker at det er de siste tallene som gjelder. En forklaring kan være at 578 liter er volumet opp til taket, og 479 liter er opp til seteryggen.

Ellers har MG 5 hengerfeste, men dette er begrenset til 500 kg.

Flere detaljer om MG 5 skal slippes nærmere bilens salgsstart i første kvartal neste år.

MG ZS har fått en ansiktsløftning og større batteri. Foto: SAIC MG

Ny ZS

I tillegg puster MG nytt liv i den populære SUV-en ZS. Denne har fått en ansiktsløftning med oppdatert design i front.

De største endringene er gjort på innsiden. ZS har fått en massiv oppgradering av batterikapasiteten, som nå er inntil 70 kilowattimer for utgaven med rekkevidde på 440 kilometer. Dagens utgave har 45 kilowattimer og 263 kilometer rekkevidde.

En versjon med 50 kilowattimer er også lansert, men nevnes ikke i den norske pressemeldingen.

Prisen på nye ZS starter på 290.000 kroner for billigste utgave, og 320.000 for utstyrsnivå «Luxury». Bilen stilles ut hos forhandlere i løpet av måneden. Utleveringer begynner i første kvartal neste år.

Som med MG 5 prioriterer den norske importøren versjonen med lengst rekkevidde i Norge. Hvorvidt utgaven med mindre batteri kommer i salg her er dermed uavklart.

En elbil med 70 kilowattimer batteri til 290.000 kroner før frakt og leveringskostnader er uansett svært godt priset. Asbjørnsen sier at de er veldig fornøyde med at produsenten er offensiv, og at de fortsetter med en god prisstrategi for Norge.

MG ZS er så langt i år den 15. mest solgte elbilen i landet, med 2330 registrerte eksemplarer. Siden starten har det blitt registrert til sammen 6045 MG ZS. Dagens utgave koster fra 239.000 kroner.

Ny infotainment

Felles for alle de kommende bilene er at de får MGs nye infotainmentsystem kalt «iSmart». Dette er trykkskjermbasert, og kan oppdateres over nett. Størst skjerm fås i Marvel R, som har 19,4 tommers stående skjerm.

Systemet er konstant nettilkoblet, og benytter Amazon Web Services (AWS) som plattform. MGs avtale med Amazon sørger for at musikkstrømming via Amazon Music er inkludert i systemet.

Systemet kommer med DAB-radio, Bluetooth-tilkobling, Wi-Fi-sone, Apple Carplay og Android Auto, sanntidsdata i navigasjonssystemet, og andre nettbaserte tjenester.

MG lar deg bruke inntil 1 GB i måneden, som er inkludert de første tre årene etter kjøpet. Etter dette må man betale for datatrafikken. Importøren kan i skrivende stund ikke svare oss på hva som skjer om man bruker mer enn 1 GB i løpet av en måned, eller hva prisen vil være etter de første tre årene.

MG lanserer også en ny mobilapp til bilene, som lar deg finne hvor bilen står, sjekke batteritilstand, starte og stoppe lading, overføre kjørerute til bilen, og ikke minst starte klimaanlegget. Du kan også låse opp bilen med mobilen.