MGs nye elbil koster fra 339.000 kroner

MG Marvel R er en kommende elbilmodell fra det kinesiske SAIC-konsernets merke MG.

Marvel R kommer i tre utstyrsnivåer, Comfort, Luxury og Performance, og kan fås med bak- eller firehjulstrekk.

Prisen ligger mellom 339.000 kroner og 419.000 kroner, melder den norske importøren i en pressemelding. Dette er uten frakt- og leveringskostnader.

Bilen leveres til norske kunder i løpet av fjerde kvartal.

Den nye modellen ble lansert i mars, sammen med stasjonsvognen MG5. Marvel R skiller seg fra elbilen MG allerede selger, MG ZS, ved at den er bygget på en ny elbilplattform og har tydelig fokus på ytelse.

For eksempel har varianten med bakhjulstrekk to motorer bak, mens firehjulstrekkvarianten har en tredje motor foran. Dette skal slynge kineseren til 100 kilometer i timen på 4,9 sekunder – en ytelse på nivå med Volvo XC40 Recharge.

70 kilowattimer, inntil 402 kilometer

Motoreffekten er inntil 212 kilowatt og rekkevidden 370 kilometer. Med bakhjulstrekk er motoreffekten 132 kilowatt og rekkevidden 402 kilometer.

Chassiset er delvis konstruert i aluminium, som skal sørge for lav vekt og lavere energibruk. Batteriet har en kapasitet på 70 kilowattimer. Det bør bety et forbruk i området 16-19 kilowattimer per 100 kilometer. Hvordan det er i praksis, gjenstår å se. Varmepumpe er standardutstyr.

Det er også såkalt «Vehicle to load» integrert, som kort sagt betyr at det er mulig å hente strøm via en stikkontakt.

Egenvekten er 1920 kg for firehjulstrekkvarianten, og 1810 kg for bakhjulstrekkvarianten.

Kan trekke tilhenger

Infotainmentsystemet er bygget rundt en stor trykkskjerm. Foto: Norwegian Mobility

Marvel R er en mellomstor SUV som er 4,67 meter lang, med akselavstand på 2,8 meter. Dette skal gi en romslig kupé, lover importøren. Hengerfeste har den også, men vekten er relativt lav; 750 kg. Bagasjerommet er på 357 liter. Varianten med bakhjulstrekk har i tillegg 150 liter oppbevaring under panseret.

Pressemeldingen oppgir ingen ladeeffekt, men 5 til 80 prosent skal gå på 43 minutter. Det antyder en snitteffekt på 73 kilowatt.

Bilen leveres ellers med et infotainmentsystem basert rundt en 19,4 tommers berøringsskjerm. Systemet kalles iSmart og byr blant annet på smarttelefonstyring, nettbasert navigasjon, musikkstrømming via Amazon og stemmestyring.

Marvel R har også flere avanserte førerstøttesystemer, inkludert MG Pilot, som hjelper til å styre bilen.

Importøren skriver at bilen kan bestilles fra i dag.