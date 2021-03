MG lanserer to nye elbiler for Norge

Kinesiske SAICs merke MG utvider nå elbiltilbudet sitt med stasjonsvognen MG5 og SUV-en Marvel R. Begge bilene er for så vidt modeller som allerede er lansert i andre markeder.

Stasjonsvognen er i seg selv interessant fordi det er en stasjonsvogn. MG5 har vært i salg i Storbritannia siden i høst, og det det er snart et år siden det ble kjent at modellen skulle komme i salg i Europa.

Når vi har spurt den norske importøren om planene for denne i Norge, har de tidligere hatt lite informasjon å dele, men nå er det altså klart at den blir tilgjengelig i kongeriket fra høsten.

Bilen har fått noe oppdatert utseende sammenlignet med varianten som allerede er i salg.

MG lanserer stasjonsvognen MG5. Foto: SAIC/MG

Hengerfeste og bagasjeromsplass

MG5 har bagasjerom på 578 liter, som med baksetene lagt ned øker til 1465 liter. Bilen har også tilhengerfeste, men dette er begrenset til 500 kg, som legger en del begrensninger på nytteverdien. Men det er i alle fall nok til å få kjørt vekk søppel, hente hvitevarer eller litt trelast. Bilen har også mulighet for taklast, inntil 75 kg.

MG5 er ikke akkurat noen storbil, da den er 4,54 meter lang, 1,81 meter bred og 1,51 meter høy. Sammenlignet med en populær stasjonsvogn som Skoda Octavia er den 14 cm kortere. Octavia har også større bagasjerom på 640 liter. Men importøren lover at det er god plass i kupéen til hele familien.

Rekkevidde: Over 400 kilometer

Rekkevidden skal være nord for 400 kilometer, og selv om de ikke sier noe om batteristørrelsen i pressemeldingen antar vi at det er større batteri her enn i varianten som selges i Storbritannia. Den har oppgitt rekkevidde på 344 km, og 52,5 kilowattimer batteri. Vi ser at akselerasjonen er tregere på varianten som skal selges i Norge, noe som kan tyde på høyere vekt, trolig fra større batteri.

Motoren leverer 135 kilowatt og 280 newtonmeter, 0-100 går på 8,3 sekunder, og bilen kan lades til 80 prosent på en halvtime, formodentlig fra tomt batteri. Det er støtte for trefase normallading med inntil 11 kilowatt.

Bilen kommer ifølge pressemeldingen med såkalt Vehicle-to-Load (V2L) som i klartekst betyr at den har en stikkontakt du kan ta 230 volt fra.

MG5 skal være tilgjengelig fra oktober. Prisen er ikke oppgitt, men vi tipper den ikke blir spesielt høy.

MG Marvel R har god ytelse og tre motorer. Foto: SAIC/MG

MG Marvel R har firehjulstrekk og tre motorer

Av de to bilene er det SUV-en Marvel R som er den mest teknisk interessante bilen. Bilen er bygget på SAICs andre generasjon elbilplattform.

Dette ser ut til å være den første bilen MG lanserer i Norge som ikke hovedsakelig skal være et lavprisalternativ. Denne bilen er lansert i Kina under navnet Roewe Marvel R.

Marvel R er en mellomstor SUV med firehjulstrekk. Den har tre motorer; en foran og to bak, og en total effekt på inntil 212 kilowatt og 665 newtonmeter. Null til hundre går på 4,9 sekunder, og toppfarten er 200 kilometer i timen.

Rekkevidden skal være omtrent 400 kilometer, men batteristørrelsen er ikke oppgitt. Om batteriet er det samme som i Roewe Marvel R, er det i tilfelle på 69,9 kilowattimer.

Batteriet skal kunne lades til 80 prosent på en halvtime.

Denne bilen har varmepumpe som hjelper til med å regulere batteritemperaturen. Det skal sørge for at batteriet kan lades raskt også i lave temperaturer.

Marvel R kommer med tilhengerfeste på 750 kg

For del som ikke trenger firehjulstrekk, skal bilen gjøres tilgjengelig med kun bakhjulstrekk. Også denne varianten har to motorer bak. Denne utgaven får en «frunk» med 150 liter oppbevaring under panseret.

Marvel R er bygget på en ny elbilplattform. Foto: SAIC/MG

Begge utgavene har 357 liter bagasjeromsplass bak, som øker til 1396 liter når baksetene legges ned. Hengerfeste har bilen også, med mulighet for å trekke inntil 750 kg.

Bilen har i likhet med MG5 støtte for V2L, slik at du kan lade en PC eller en elektrisk sparkesykkel for eksempel.

På dashbordet har bilen en 19,4 tommers trykkskjerm. Bak rattet vises instrumentpanelet på en 12,3 tommers skjerm.

Roewe-varianten er for øvrig utstyrt med et Huawei Balong 5000-brikkesett som gir støtte for 5G. Hvorvidt MG-varianten også har dette går ikke frem av pressemeldingen, og det ble heller ikke nevnt under en visning av bilen MG holdt for journalister før lanseringen.

Importøren skriver ikke noe konkret om prisen, annet enn at Marvel R skal være fornuftig priset.

Marvel R lanseres i Europa i mai. Flere opplysninger om begge bilene skal gjøres tilgjengelig i april. Bilen kan bestilles i mai, og skal leveres til kunder fra sommeren.