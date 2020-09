Nå kommer den første elektriske stasjonsvognen til Europa

MG har gjort det skarpt i Norge med sin lille SUV kalt ZS. Så langt i år er dette den tiende mest registrerte bilen i landet, med over 1600 registrerte eksemplarer.

Ikke så rart egentlig, med tanke på den svært hyggelige prisen kombinert med en rekkevidde på opp mot 300 kilometer sommerstid (men betydelig lavere vinterstid).

I vår skrev vi om den kommende modellen MG 5, som ligger an til å bli den første serieproduserte elektriske stasjonsvognen til salgs i Europa. Det var da bekreftet at bilen skulle tas inn i Storbritannia, og komme kunder i hende innen utgangen av året.

Nå er den britiske prisen klar: MG 5 koster 23.995 pund inkludert subsidier, ifølge Autocar. Det tilsvarer rett over 275.000 kroner, men inkluderer altså et kjøpsstipend på 3000 pund. Prisen er dermed 26.995 pund inkludert britisk merverdiavgift på 20 prosent. Tar vi vekk dette og konverterer, sier kalkulatoren 260.000 kroner.

Norske planer ikke klare

Så skal vi passe på å understreke at dette ikke er noen fasit på hva bilen vil koste i Norge. Så langt er det ikke engang bekreftet at den vil komme hit.

Vi har flere ganger forsøkt å få den norske MG-importøren Nowegian Mobility Group til å fortelle oss om de skal ta inn denne modellen.

De forteller oss at MG i Europa holder kortene tett til brystet, og at det ikke er avgjort om stasjonsvognen kommer til Norge i år. De vet med andre ord ikke selv hva planen er. Men de antar å ha mer håndfast informasjon i løpet av høsten.

Flere utstyrsnivåer

Slik presenteres bilen på MGs britiske nettsider. Foto: MG.co.uk

Bilen skal leveres i utstyrsnivåene Excite og Exclusive i Storbritannia. Exclusive skal koste omtrent 3000 pund mer, men det er ikke kjent hvilket utstyr man får.

Bilen er nemlig ikke i salg enda, men dette skal skje i løpet av få måneder.

Det som er kjent, er at batteriet har en kapasitet på 52,5 kilowattimer, og at rekkevidden er 344 kilometer WLTP. Null til hundre-tempoet skal være 7,7 sekunder, og toppfarten skal være 185 kilometer i timen.

Det var ventet at MG 5 skulle være den kinesiske modellen SAIC Roewe Ei5 med MG-logo, men Autocar skriver at MG 5 i det minste har fått høyere motoreffekt på 116 kilowatt og et moment på 260 newtonmeter. Eksteriøret skal imidlertid være som på den nevnte modellen.

Dette er ikke en stor bil. Med lengde/bredde/høydemål på 4,54/1,82/1,54 meter, er den for eksempel noe kortere og smalere enn en Skoda Octavia stasjonsvogn. Men det vil trolig være en interessant familiebil for mange uansett.