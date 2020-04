MG kommer med elektrisk stasjonsvogn i år

Kinesiske SAIC står klare til å lansere en elektrisk stasjonsvogn i Europa. Ifølge Autonews skal modellen MG 5 introduseres i Storbritannia så snart som mulig, og leveres ut til kunder i fjerde kvartal.

Modellen skal komme i salg så snart bilforhandlerne åpner.

SAIC har ikke offentliggjort noe informasjon om MG 5, men det antas av britiske Autocar at det er snakk om en SAIC Roewe Ei5 med ny logo.

Dette er en elbil som har vært i salg i Kina siden 2018. Den har et batteri på 52,5 kilowattimer, og en rekkevidde oppgitt til 420 kilometer – riktig nok etter den gamle NEDC-målesyklusen som brukes i Kina. WLTP-rekkevidde vil antakelig være rundt 300 kilometer.

Motoren yter inntil 85 kilowatt, og har et moment på 255 Nm.

Den første elektriske stasjonsvognen i Europa

Om det viser seg å stemme at MG 5 er en tvillingmodell, og de klarer å levere biler fra fjerde kvartal, blir dette i tilfelle den første elektriske stasjonsvognen i salg i Europa.

Roewe Ei5 er 4,54 meter lang, 1,81 meter bred, og 1,5 meter høy. Bagasjerommet skal kunne romme 578 liter, eller 1456 liter med baksetene lagt ned.

MG 5 er trolig en tvillingmodell til Roewe Ei5. Foto: SAIC

At MG har en elektrisk stasjonsvogn på vei er ikke helt ukjent. Allerede i januar la en bruker på elbilforumet Speak EV ut informasjon om bilen. Brukeren hevdet å ha betalt et depositum på 500 pund hos en britisk bilforhandler.

Andre hevder også å ha fått opplysninger om bilen via forhandlere, og har blitt forespeilet en pris i området 25.000 pund. Fratrukket britisk merverdiavgift skulle det tilsvare omtrent 273.000 kroner etter dagens kurs.

SAIC står klare til å levere

MGs britiske markedssjef Daniel Gregorious sier for øvrig til Autonews at den eksisterende modellen ZS sto for en tredel av merkets salg i landet.

MG ZS har gjort det bra i Norge. Foto: Eirik Helland Urke

En av nøklene til suksessen har vært at bilen faktisk er tilgjengelig, i motsetning til mange andre elbiler som det er ventetid på.

– Det hjelper at SAIC har enorm industriell kapasitet. Om vi spør etter flere biler sier de «klart, dere kan få dem», sier han.

Det har så langt i år blitt registrert 296 eksemplarer av MGs lille SUV ZS i Norge, ifølge tall fra eu-evs.com. Det er nesten like mange som Jaguar har registrert av I-Pace (302) og flere enn Tesla har registrert av Model X (150).

TU har forsøkt å få en kommentar fra den norske importøren av MG om hvilke planer de har for MG 5 i Norge, men de har i skrivende stund ikke svart på vår forespørsel.