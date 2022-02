Nissan Ariya er i Norge: Vi har prøvekjørt

Komfortabel, høy kvalitetsfølelse, støysvak, god plass i lengden og kjapp nok. Men litt lav for høye mennesker.

Det er stikkordene etter å ha prøvekjørt kommende Nissan Ariya mellom Oslo og Ingierstrand.

La oss først introdusere bilen som skal rulle ut på norske veier i juni.

Crossoveren Ariya er Nissans første helelektriske personbil-modell siden Leaf kom for rundt ti år siden. Det er registrert over 70.000 Leaf i Norge, men enkelte mener den er akterutseilt i dag.

Vi mener i alle fall det er på høy tid at Ariya kommer. Konkurrenter som Volvo XC40, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 og Tesla Model Y har tross alt fått både måneder og års forsprang.

Fire utgaver

Ariya kommer i fire forskjellige konfigurasjoner til Norge, med WLTP-rekkevidde på opptil 500 km. Vi kjørte utgaven med forhjulstrekk og det minste batteriet på 63 kWh netto. Her er en spesifikasjonsliste (artikkelen fortsetter nedenfor).

Nissan Ariya Forhjulstrekk 63 kWh ("Advance") Forhjulstrekk 87 kWh ("Evolve") Firehjulstrekk 87 kWh ("e-4ORCE Evolve") Firehjulstrekk 87kWh Performance ("e-4ORCE Performance") Batterikapasitet brutto/netto 66/63 91/87 91/87 91/87 Effekt kW/hk 160/218 178/242 225/306 290/394 Dreiemoment (Nm) 300 300 600 600 Akselerasjon (sek, 0-100 km/t) 7,5 7,6 5,7 5,1 Estimert rekkevidde (km, estimert basert på WLTP-syklus) 360 500 460 400 Hengervekt (kg) 750 750 1500 1500 Mulighet for taklast (kg) Ja, 75 Ja, 75 Ja, 75 Ja, 75 Lengde/bredde/høyde (mm) 4595/1850/1660 4595/1850/1660 4595/1850/1660 4595/1850/1660 Akselavstand (mm) 2775 2775 2775 2775 Bagasjerom (liter) 468 468 415 415 Hurtiglading, makseffekt CCS, 130 kW CCS, 130 kW CCS, 130 kW CCS, 130 kW Ombordlader (kW) 7,4 22 22 22 Pris (kr, inkludert levering) 409.650 499.650 529.650 575.650

God beinplass, litt lavt under taket

Ariya ser ganske kompakt ut utvendig. Fravær av grill støtter opp under bilens lange linjer – den fremstår ganske myk og smidig i våre øyne.

Innvendig er bilen romslig, men bare i lengden. Takhøyden er ikke imponerende. Vi måtte sitte skjevt for å få plass til hodet både bak og foran. Det skal sies at undertegnede er 196 cm høy. For mer normale mennesker burde ikke takhøyden være et særlig stort problem. Det er nok likevel lurt å prøvekjøre bilen før kjøp for å sjekke at du faktisk får plass i den.

Her er en kort video hvor vi prøvesitter bilen:

Forhjulstrekk-varianten vi kjørte, har 468 liter bagasjerom, mens firehjulstrekk-utgaven kun har 415 liter. Det er en del mindre enn for eksempel bilene på VW-konsernets MEB-plattform, hvor enkelte modeller nærmer seg 600 liters bagasjerom.

Bilen vi kjørte hadde forhjulstrekk og det minste batteriet, 63 kWh netto. Videre hadde den et noe høyere utstyrsnivå enn forhjulstrekk-modellen som vil selges i Norge.

Imponerende støyisolering

Kvalitetsfølelsen var svært god, med høy materialkvalitet og et forholdsvis minimalistisk førermiljø. Det meste styres via infotainmentskjermen, men bilen har også flere berøringsknapper som gir haptisk tilbakemelding når du trykker på dem. Med disse kan du blant annet styre AC-anlegget og kjøremodus.

Nissan fremhever at bilen har tilnærmet lik vektfordeling på for- og bakaksel. Vi opplevde bilen som godt balansert, men fikk ikke satt den på noen store prøver. Den virket nokså komfortabelt oppsatt, ujevnheter i underlaget ble godt absorbert.

Vi ble kanskje aller mest imponert over støyisoleringen. Vi hørte nesten ingenting til omverden utenfor eller hjulstøy, selv på 20 tommers vinterhjul.

Bilen hadde god akselerasjon, selv om den ikke var like brutal som konkurrentene Volvo XC40 og Tesla Model Y. Motoreffekten på testmodellen er på 160 kW, men du kan få Ariya med opptil 290 kW som skal gi 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Det er på linje med de nevnte konkurrentene.

Førermiljøet er minimalistisk. Foto: Mathias Klingenberg

Litt tregt infotainmentsystem

Infotainmentsystemet fremstod kanskje litt tregt, men det kan skyldes at dette er en førproduksjonsmodell. Systemet er utviklet av Nissan selv. Renault Nissan-alliansen har offentliggjort at de i fremtiden vil gå over til Android Automotive. Helelektriske Renault Megane blir første bil ut fra alliansen med dette systemet.

Navigasjonen skal foreslå ladesteder langs ruta du legger inn. Dette fikk vi ikke prøvd. Nissan Norge kunne ikke svare på spørsmål om bilen kan forvarme batteriet før hurtiglading, eller hvordan dette eventuelt fungerer.

Bilen skal kunne oppdateres trådløst over nett (over the air, OTA). Vi spurte hvor mange av bilens komponenter som kan oppdateres trådløst. Nissan svarte at det blant annet gjelder multimedia, den elektriske arkitekturen, klimaanlegget, lading og batterihåndtering.

Vi spurte også Nissan Norge om hvor lenge kunden kan forvente å få trådløse oppdateringer til bilen. Det hadde de ikke svar på.

Ariyas taleassistent er drevet av Amazon Alexa og skal fungerer på norsk. Dette fikk vi ikke prøvd under turen. Alexa skal også kunne styre tilkoblede enheter i hjemmet ditt via bilen. Bilen skal kunne speile Apple Carplay trådløst, mens du må ha kabel for å få opp Android Auto.

«Bare 130 kW», men rett ladekurve?

Den korte turen ga ingen brukbare forbruksmålinger. Vi kan nevne at vi fikk rundt 17 kWh/100 fra Oslo til Ingierstrand og 14,9 kWh på returen, men dette var med to ulike førere. Gradestokken viste fire grader Celsius og sola blendet, men vi kjørte også over enkelte våte partier. Her må vi ha flere mil bak rattet før vi kan si noe fornuftig.

Ladeporten er plassert foran på høyre side. Vi fikk ikke testet hurtiglading. Batteriet skal kunne ta imot inntil 130 kW DC. Det er på linje med VWs MEB-biler, men lavere enn flere av de andre konkurrentenes maks hurtigladeeffekt.

Til gjengjeld skal bilen holde høy effekt gjennom store deler av ladesyklusen, ifølge Nissan. Vi spurte hvordan de får det til.

Nissan Norge svarte at bilen holder batteritemperaturen nede ved ikke å kjøre på med så høy toppeffekt som enkelte konkurrenter (Hyundai Ioniq 5 kan for eksempel ta imot 220 kW, og Tesla Model Y har maks hurtigladeeffekt på 250 kW). Dermed trenger ikke hastigheten strupes så tidlig som konkurrentene, hevder de. Vi ser frem til å teste ut dette selv.

Nissan Norge kunne ikke svare på om bilen har aktiv forvarming av batteriet før hurtiglading.

Nyutviklet firehjulstrekk-system

Firehjulstrekksystemet er nyutviklet, men det fikk vi ikke prøvd ettersom bilen hadde forhjulstrekk. Firehjulstrekkutgaven vil ifølge Nissan drive med forhjulene til den merker at hjulene ikke har lik motstand. Da vil firehjulstrekksystemet slå inn.

De første bilene skal ankomme Norge i juni 2022.

Ut fra forhåndsinteressen forventer Nissan Norge at utgaven med firehjulstrekk og stort batteri (87 kWh netto) blir den mest populære her til lands. Den koster 529.650 kroner og er forholdsvis godt utstyrt med blant annet head up-display og elektrisk betjente forseter med både varme og kjøling.