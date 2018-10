Nå er Nissan Leaf et mobilt kraftverk.

Elbilenes batterier kan brukes til mer enn bare å flytte folk fra a til b. De kan potensielt også fungere som energilagre som kan bidra til å stabilisere strømnettet.

Nissan har lenge jobbet med slike løsninger, som har vært i bruk i Japan. Nå er løsningen deres godkjent i Tyskland, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Slik teknologi kalles V2G, kort for «Vehicle to Grid», og gjør det mulig å sende strøm tilbake til nettet. Med tillatelse til å sette i gang med dette i Tyskland, åpner det seg nye forretningsmuligheter for den japanske bilprodusenten.

Det kan da bli interessant for flåtekunder å velge for eksempel Leaf og eNV200. Nissans mål er å tilby V2G-tjenester for slike kunder i landet fra neste år, skriver Reuters.

Nissan først, de andre kommer

Det er selskapet The Mobility House som sammen med blant andre Nissan har sikret seg tillatelsene. Selskapet, som har Daimler på eiersiden, selger ladeinfrastruktur, og jobber med andre tilknyttede løsninger som gjenbruk av elbilbatterier.

Leaf koblet til en V2G-lader. Foto: Nissan

Administrerende direktør Thomas Raffeiner sier til Reuters at selv om det er Nissan som er i front akkurat nå, er det mulighet for V2G også hos de andre bilprodusentene.

Det aktuelle prosjektet er et samarbeid mellom The Mobility House, Nissan, Enervie og Amprion, som har brukt Nissans V2G-teknologi som et kraftverk i nettet.

Det er første gang slik teknologi brukes på denne måten, samtidig som den oppfyller alle regulatoriske krav som skal til for å integreres i strømnettet som en stor energiprodusent, skriver tyske Electrive.net.

Stabiliserer

Rent praktisk er det snakk om å stabilisere frekvensen i strømforsyningen steder med desentralisert kraftproduksjon som vind- og solkraft. Et V2G-system kan gjøre dette nærmest umiddelbart når behovet oppstår, enten ved å trekke strøm fra nettet eller å levere strøm tilbake. Prosessen styres automatisk basert på frekvensen i nettet.

Prosjektet bruker disse bidireksjonelle laderne til å levere strøm i begge retninger. Foto: Nissan

Nissans biler benytter CHAdeMO-standarden for å lade bilene sine. Standarden benytter likestrøm, så det kreves derfor at man har en ladestasjon som både kan likerette og vekselrette strømmen, avhengig av hvilken retning den går.

Utstyret som er brukt i dette tilfellet klarer en last på 10 kilowatt, og responderer på strømnettets behov i løpet av millisekunder.

The Mobility House skal tilby utstyret til bedriftskunder fra neste år. Det er ikke kjent når det eventuelt vil tilbys privatpersoner.

Norges første moderne «offgrid»-hus: Her bor de helt avkoblet fra både strømnett, vann og avløp

Andre prosjekter finnes

Britiske OVO har imidlertid lansert en slik såkalt bidireksjonell lader til privatpersoner. Dette er den første bredt tilgjengelige løsningen for privatpersoner, ifølge OVO. Det kan ta en last på inntil 5 kilowatt. Hensikten er å kjøpe og selge energi for å redusere strømregningen.

I Danmark har et lignende prosjekt som det tyske, kalt Parker Project, vært i gang en stund. Her er hensikten å bidra til å stabilisere strømforsyningen ved å bruke V2G på flåter av kjøretøy.

Når lignende prosjekter kommer til Norge er uklart.

Statnett har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at løsninger, hvor elbilene brukes som aktive komponenter i nettet gjennom V2G-løsninger, er prosjekter vi kommer til å se mer av i fremtiden, og at dette kommer til å bidra til mer fleksibilitet i nettet.

Det er imidlertid sannsynlig at vi får se V2G i mindre skala også her i landet. Det er ventet at bilprodusentene skal lansere elbiler med inverter som kan vekselrette strøm fra batteriet direkte.

Det vil da bli mulig å selge strøm tilbake til nettet uten å sette opp hjemmelader med likeretter innebygget. Slike biler vil blant annet kunne bidra til å jevne ut effekttopper i strømforbruket ditt.