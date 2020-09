Her er Leaf nummer 500.000: – Var overlegen, men er akterutseilt i dag, sier Norges første private Leaf-eier 

Nesten ti år etter første Leaf kom i salg, overleverte Nissan tirsdag eksemplar nummer 500.000. Maria Jansen fra Nesodden fikk sin Nissan Leaf 62 kWh hos Birger N. Haug på Haraldrud i Oslo. Hun oppgraderte fra versjonen med 40 kWh.

– Jeg har familie i Sverige og vil gjerne komme meg dit uten å lade. Jeg var så fornøyd med Leafen jeg hadde, så jeg vurderte egentlig ikke andre biler, fortalte Jansen.

– Du må ikke dra til Sverige nå da, kommenterte samferdselsminister Knut Arild Hareide, som hadde tatt turen for å kaste glans.

Nissan Norge hadde vunnet det de karakteriserer som en hard kamp om å få levere ut jubileumsbilen. Argumentet om at hver åttende Leaf er norsk, veide tungt, forteller den norske Nissan-avdelingen.

Med over 62.000 eksemplarer er Nissan Leaf er den desidert mest solgte elbilen i Norge.

– Leaf utgjør over to prosent av alle personbiler i Norge. Med Leaf ble elbil noe for folk flest, og den har blitt avgjørende for det norske elbileventyret, skrøt Christina Bu, leder av Norsk elbilforening, på arrangementet.

Nederst i saken er en tidslinje over viktige oppdateringer av bilen.

– Var overlegen andre elbiler

Leaf er ikke Nissans første elbil – i 1947 introduserte de Tama, en elbil med 96 kilometers rekkevidde og en toppfart på 35 km/t. Tama kom på det japanske markedet som følge av oljemangel etter andre verdenskrig.

Jansen ble gratulert av blant andre Elbilforeningen, Grønn Kontakt, samferdselsministeren og Nissan. Foto: Mathias Klingenberg

Leaf ble først vist fram på bilutstillingen i Tokyo i 2009, og kom til Japan og USA på tampen av 2010.

Jens Kirkebø ble Norges første private eier av Nissan Leaf da den kom til Norge i oktober 2011.

– På den tiden var Leaf overlegen andre elbiler. Da var jo alternativet trillingene Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-Zero eller Peugeot iOn, og de var tre divisjoner under. Leaf var den første litt ordentlige elbilen som kom, den var i Golf-klassen og hadde litt komfort, sier Kirkebø om valget sitt på den tiden.

Bilen, som ifølge den snille NEDC-standarden skulle ha en rekkevidde på 175 kilometer, var egentlig tiltenkt å være familien Kirkebøs nummer to-bil. Den ble likevel brukt dobbelt så mye som nummer én-bilen de to første årene.

Utfordring med langtur

– Langtur med elbil da var en større utfordring enn det er i dag. Da var det ikke mange hurtigladere langs veien. En gang kom vi opp på hytta med tre prosent igjen av batteriet. Da måtte vi fyre opp aggregatet for å lade, forteller Kirkebø.

Ifølge Elbilforeningen var det 58 hurtigladere i Norge i 2012, alle Chademo. Ved årsskiftet 2019/2020 hadde antall hurtigladere vokst til 2362.

Nissan Leaf er en av få nye biler som fortsatt selges med Chademo hurtigladeplugg. De fleste andre bilprodusenter bruker i dag CCS for hurtiglading, men Nissan har ingen planer om å gå over til dette for Leaf. Deres neste elbil, Ariya, vil imidlertid komme med CCS-plugg i Europa. Den store basen av Leafer i Norge gjør at ladeoperatørene i stor grad fortsetter å bygge ladere med både CCS-plugg og Chademo-plugg.

Ingen aktiv batterikjøling

Det er ikke bare antallet hurtigladere som har vokst i tiden Nissan Leaf har vært i salg. Rekkevidden har også jevnt over blitt lengre på elbiler i takt med at batteriene har blitt billigere og bedre.

Kirkebø anslår en rekkevidde på syv til ti mil vinterstid og 11–14 mil sommerstid på Norges første privateide Leaf.

– Det var nok en del høyere i starten og noe lavere mot slutten. Tror vi var oppe i 17 mil med pen landeveiskjøring sommerstid en gang, sier Kirkebø.

Jansens nye Leaf har en WLTP-rekkevidde på 385 kilometer.

Jens Kirkebø.

Kirkebø minnes lange ventestunder med hurtiglading av Leaf vinterstid.

– Bilen har jo ingen aktiv temperaturkontroll. Om vinteren kunne vi ha hurtigladehastigheter på 20 kW. Da er det en tålmodighetsprøve å hurtiglade, sier Kirkebø.

Leaf har heller ikke i dag aktiv kjøling av batteriet, men baserer seg på luftkjøling. Leaf har imidlertid et varmesystem for batteriet som skal sørge for at temperaturen i batteriet ikke blir for lav. Fraværet av aktiv kjøling gjør at man kan få nedsatt ladehastighet dersom man hurtiglader flere ganger etter hverandre, populært kalt rapidgate. Kommende, nevnte Ariya har fått væskekjølt batteri.

– Akterutseilt i dag

I oktober 2019 solgte Kirkebø sin Leaf, til fordel for Tesla Model 3. Han sier det aldri var aktuelt å bytte ut den gamle Leafen med en ny versjon av samme bil.

– Jeg vil påstå at Leaf, også den nye versjonen, er relativt akterutseilt i dag. Den hurtiglader med Chademo, mens de aller fleste andre bruker CCS. Dermed er du i praksis begrenset til 50 kilowatt effekt, og det bygges også færre chademo-ladere. I tillegg har ikke Leaf noen aktiv kjøling av batteriet, noe som gjør den tregere å lade på sommeren, sier Kirkebø.

Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan, mener Chademo overhodet ikke er akterutseilt.

– Tvert i mot har teknologien løsninger ved seg som fortsatt CCS ikke kan benytte seg av, sånn som muligheten for toveis lading av batteriet, altså at bilen også kan bidra med strøm til nettverket, sier Marcussen.

– Dette er etterspurt teknologi det vil bli mer fokus på fremover ettersom bilen da kan bidra til å jevne ut strømtoppene, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Fornøyd med overgangen til Tesla

Den dyreste utgaven av Nissan Leaf 62 kWh er kompatibel til å lade med inntil 100 kW, men svært få ladestasjoner i Norge er i stand til å levere den hastigheten. Hos de fleste får man i dag maksimalt 50 kW. Til sammenlikning finnes det etterhvert svært mange CCS-hurtigladere som er i stand til å levere godt over 100 kW.

– Heldigvis har flere ladeoperatører begynt å delvis utbedre ladenettverket sitt, slik at ladefarten blir mer i samsvar med det bilen er i stand til, sier Nissans Marcussen.

Kirkebø er uansett godt fornøyd med å ha gått over til Tesla.

– Vi var på norgesferie i sommer med Model 3, hvor vi kjørte fra Fredrikstad, via Ålesund og opp til Bergen. Det lengste ladestoppet vårt var på 15 minutter. Det gav oss 20 mil ekstra rekkevidde. Tesla er best på ladenettverk og lager biler som tiltaler oss, sier Kirkebø.

Maria Jansen er på sin side svært fornøyd med sin nye, røde Leaf.

– Vi har nesten ikke hurtigladet med den forrige Leafen, og lader hjemme med solceller på taket. Nå får vi en bil som går lenger. Se, så fin den er! sier hun.