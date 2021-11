Maxus’ store familie-SUV kommer i mars – koster godt under 400.000 kroner

Maxus og importør RSA har lansert Euniq 6: En stor, helelektrisk familie-SUV som starter på 369.900 kroner dersom man bestiller før nyttår.

Bilen vil bli levert fra mars 2022, forteller importøren.

TU har skrevet om bilen tidligere. Den ble lansert sensommeren 2019, men nå kommer den altså til Norge. Dette er elbilutgaven av forbrenningsmotorbilen D60, og den finnes også som ladbar hybrid i hjemmemarkedet.

70 kWh netto batterikapasitet skal gi en rekkevidde på 345 kilometer (WLTP kombinert). Bilen er forhjulsdrevet, og motoren har 130 kW, med et dreiemoment på 310 Nm.

Euniq 6 har CCS hurtigladekontakt, men importøren vil ikke oppgi maksimal hurtigladeeffekt. Til gjengjeld sier de at bilen skal kunne hurtiglades fra 30 til 80 prosent på 35 minutter når batteriet er varmt.

RSA er for øvrig en av få som oppgir ladeintervall fra 30 til 80 prosent – de fleste andre oppgir fra 10 eller 20 til 80 prosent.

Stor SUV

Dette er en stor bil: Den er hele 4,74 meter lang, 1,86 meter bred (uten speil) og 1,74 meter høy. Med andre ord er den rundt 15 centimeter kortere enn Audi e-tron, nesten like bred, men omtrent ti centimeter høyere. Akselavstanden er på 2,76 meter, og bakkeklaringen er på 19 centimeter.

Bagasjerommet på 754 liter trekkes fram som en av bilens store fordeler. Tidligere nevnte Audi e-tron har til sammenlikning 600 liter. RSA har skannet bilen selv i Norge etter europeisk standard for å finne størrelsen (måling opp til nakkestøtte).

Bilen kommer med fem seter.

Få direkte konkurrenter

RSA hevder bilen kommer svært godt utstyrt, med blant annet trådløs mobillading, Apple CarPlay, panorama soltak og elektronisk justering av førersetet.

Det er ikke flust av store SUV-er til under 400.000 kroner på markedet i dag.

Euniq 6 legger seg godt under prisen på store luksus-SUV-er som for eksempel NIO ES8 (fra 619.000 kroner) eller Audi e-tron (fra 600.000). Disse er imidlertid ikke helt sammenliknbare, da konkurrentene tilbyr firehjulstrekk. Bakhjulsdrevne BMW iX3 koster på sin side litt under 600.000 kroner.