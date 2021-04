Ny Maxus Euniq på vei til Norge. Femseters pickup kan komme neste år

Den norske Maxus-importøren RSA melder at SUV-en Maxus Euniq 6 skal selges i Norge, og at den kommer mot slutten av året.

I tillegg forteller de at de jobber med å få den elektriske pickupen Maxus T90 til Norge i løpet av neste år.

Euniq 6 er ingen ny modell, da den ble lansert på sensommeren i 2019. Nyheten er at den nå finner veien til Europa. Euniq 6 er i elbilvarianten av en fossilbil kalt Maxus D60, og bilen fås også som ladbar hybrid i hjemmemarkedet.

Ifølge SAIC Maxus' kinesiske nettsider har bilen batteri på 70 kilowattimer og en rekkevidde på 510 kilometer etter NEDC-standarden som fortsatt brukes i Kina. Motoren leverer 130 kilowatt, og et moment på 310 newtonmeter. Bilen leveres med forhjulstrekk.

Stor SUV

Den kinesiske spesifikasjonslisten forteller oss også at bilen er 4,73 meter lang, 1,86 meter bred og 1,73 meter høy, og at akselavstanden er 2,76 meter. Bakkeklaringen er fra 16 centimeter.

Det oppgis ingen ladeeffekt, utover at bilen skal kunne lades fra 20 til 80 prosent på 33 minutter.

Maxus Euniq 6. Foto: SAIC

Bilen har 12,3 tommers skjerm som instrumentpanel, og en 14 tommers berøringsfølsom infotainmentskjerm. En rekke førerassistentsystemer og komfortsystemer kan også leveres.

Hvordan bilen vil spesifiseres for det norske markedet er imidlertid foreløpig noe uklart. Det gjelder også prisen.

Vi spør Frank Dunvold, administrerende direktør hos importøren RSA, om flere detaljer.

Skal være godt utstyrt

Han forteller at de har en plan om levering nærmere nyttår, med forhåndssalg fra sommeren. Ettersom det er lang ledetid på biler produsert i Kina, blir bilene bestilt inn til lager, og vil dermed være ferdig konfigurerte.

Dunvold sier at de kommer til å gå for høyest mulig spesifikasjon på bilene de skal importere.

Og prisen? I området 400.000 kroner, tror RSA-sjefen.

Pickupen Maxus T90 kan komme til Norge neste år. Den leveres som femseter. Foto: SAIC

Maxus T90

Pickupen T90, som nylig kom i salg i Kina, er også en stor bil. Ut fra den kinesiske spesifikasjonslisten kan vi lese at den er 5,36 meter lang, 1,9 meter bred og 1,8 meter høy. Akselavstanden er 3,15 meter. Innvendig har bilen fem seter.

Motoreffekten er 130 kilowatt, og dreiemomentet inntil 310 newtonmeter. Bilen har forhjulstrekk. Rekkevidden skal være 535 kilometer etter NEDC, og batteriet har en kapasitet på 88,5 kilowattimer.

Dunvold sier at det ikke er bekreftet at T90 kommer til Norge, men at de jobber med å få det til. Det handler om faktorer som pris, konkurransesituasjonen i markedet, og produsentens produksjonskapasitet.

Men han håper og tror de får til en lansering. Det kan i så fall bety at det tross mye prat om amerikanske merker som Rivian og Workhorse blir kinesiske Maxus som først får en slik pickup på veiene i Europa.

Tror T90 kan bli populær i Norge

Han tror den i så fall kan bli svært populær. Pickup selges stort sett til næringslivsmarkedet i Norge, og da typisk med to seter. Det skyldes at avgiftene blir mye høyere når en slik bil ikke kan registreres som varebil.

– Men kommer vi med en elektrisk pickup er det ingen grunn til å ta ut baksetene. Denne vil vi selge som femseter, og da blir den en stor SUV med lasteplan, og enorm plass, sier han.

Da blir det et livsstilsprodukt, tror han, og viser til USA hvor de mest solgte bilene er pickuper. En del av den forklaringen er at avgiftene ikke er høye.

Lanserte ny elbilplattform

Utover dette lanserte SAIC en ny elbilplattform på bilmessen i Shanghai. Denne kalles MIFA (Maxus Intelligent Flexible Architecture), og kan brukes på en rekke ulike kjøretøy. Den åpner blant annet for å lage elbiler med firehjulstrekk.

T90 leveres i diesel-versjon i Kina, men det er bare elbilvarianten som kommer til Norge. Foto: SAIC

Det kan bli viktig i det norske markedet, hvor firehjulstrekk er populært. Dunvold mener det er spesielt viktig i varebilsegmentet, men også at det blir viktigere i personbilsegementet. Halvparten av personbilene som ble solgt i fjor hadde firehjulstrekk.

SAIC viste frem en konseptbil på den nye plattformen, så ingenting er klart for produksjon akkurat nå. Når vi får se den første bilen på den nye plattformen vet ikke Dunvold, men han sier at ting går fort i Kina. Kanskje er den første modellen klar for markedet om et år.