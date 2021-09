Megane er et stort steg opp for Renaults elbilsatsing

München/IAA 2021: Renault lanserte mandag offisielt sin elektriske Megane. Mye er allerede kjent om nykommeren, som nå er vist frem i produksjonsutgave.

Nøkkelspesifikasjonene til Megane E-Tech er:

Maks 60 kWh batteri.

Inntil 470 km rekkevidde WLTP.

Forhjulstrekk.

Inntil 160 kW motor/300 newtonmeter.

Bruker Google Android-operativsystem.

440 liter bagasjerom.

Bilen er bygget på CMF-EV-plattformen Renault og Nissan har utviklet sammen. Den har dermed en del til felles med Nissan Ariya, inkludert mulighet for hengerfeste. Den vil ikke komme med firehjulstrekk som sin japanske fetter.

Så langt har Renault vist frem Megane E-Tech, som er det fulle navnet, i kamuflert utgave. På IAA-messen i München er den stilt ut i flere ulike fargevarianter. Den kan fås i seks farger.

Vi fikk anledning til å danne oss et førsteinntrykk av bilen. Den er definitivt en ganske annen bil enn det Renault tilbyr på elbilfronten i dag. Sammenlignet med Renault Zoe er Megane større, men dette er fortsatt ingen storbil. Samtidig er det åpenbart at Megane også er en langt mer teknisk avansert elbil.

Megane er en større bil enn Renaults storselger Zoe. Foto: Marius Valle

Den ser ut til å ha et bagasjerom av praktisk størrelse og en forholdsvis romslig kupé. Vi merket oss imidlertid at det kunne bli trangt i baksetet dersom en lang person satt foran.

Megane fremstår som mer forseggjort enn Zoe, men materialvalget på bilene stilt ut i München gir oss inntrykk av at Renault har tenkt å legge seg på ikke altfor høy pris. Det er en del hardplast, og bagasjeluken åpnes manuelt. Smak og behag, kan vi si.

På den annen side har bilen dørhåndtak som presenterer seg selv når bilen låses opp.

Førermiljøet har vi lite å utsette på. Her har du en stor skjerm bak rattet, i tillegg til en tolv tommers trykkskjerm midt på dashbordet. Det oppleves temmelig minimalistisk, med mange smarte løsninger for oppbevaring.

Renault har tatt i bruk Android og utviklet sitt eget brukergrensensitt. Foto: Marius Valle

Android på skjermen

Renualt har her valgt å gå for Android Automotive OS, som i dag brukes av Volvo og Polestar. Kort fortalt gjør det at bilen kjører Android og gir deg tilgang til en rekke apper, som Google Maps, Spotify og annet.

Produsenten har jobbet med å utvikle sitt eget brukergrensesnitt, som i vårt første møte med bilen gjorde at det opplevdes som noe mer intuitivt enn det vi har sett hos andre til nå. De kaller løsningen OpenR-Link.

Bilprodusenten har ikke gått amok og plassert rubbel og bit av kontroller på skjermen. På undersiden finnes brytere for klimaanlegget, slik at dette er kjapt å komme til.

En av Renaults produkteksperter på infortainmentsystemet forteller oss at det produsenten i realiteten har gjort, er å utvikle egne Android-apper og integrere dem i brukergrensesnittet. Han fortalte at dette frigjør tid og ressurser til utvikling.

Det er en stor skjerm også bak rattet. Foto: Marius Valle

Bilen er internettoppkoblet og kan motta oppdateringer over nettet. Disse oppdateringene er i dag begrenset til det som handler om infotainmentsystemet. Produkteksperten fortalte at de i prinsippet kan oppdatere flere enheter enn dette i bilen, og at planen er at større oppdateringer på et senere tidspunkt kan rulles ut over nett.

Om vi forsto det rett, ser det altså ut til at Megane-eiere må belage seg på å få bilenes øvrige programvare oppdatert på verksted ved behov – den første tiden, i alle fall.

– En mellomting mellom Zoe og Megane RS

Ettersom bilen var parkert på et messegulv, var det ikke mulig å få noe inntrykk av annet enn hvordan den ser ut og oppleves inni. Men vi forsøkte å få produkteksperten til å si noe om dette.

Han hevder bilen oppleves langt mer dynamisk og stabil enn Zoe, men ikke på nivå med en Megane RS. Produkteksperten fortalte at han eier begge disse bilene og at Megane E-Tech rent kjøremessig er en slags mellomting.

Dørhåndtakene vippes automatisk ut når du nærmer deg bilen. Foto: Marius Valle

Mye moment fra start, men ingen sportsbil. Det står litt i kontrast til Renaults egen pressemelding, som hevder at bilen er smidig som en kompaktsedan og sprek som en sportssedan. Lavt rattutslag som gir direkte styrerespons, samt et avansert multilink-hjuloppheng, skal bidra til den dynamiske opplevelsen.

Så gjenstår det å se hvilket inntrykk som fester seg når vi får anledning til å prøvekjøre.

Spesifikasjonene viser at det uansett ikke er en sportsbil det er snakk om: Null til hundre går på 7,4 sekunder. Dette antakeligvis for versjonen med mest motoreffekt. Det kommer nemlig to: EV60 96 kW og EV60 160 kW.

Motorene er utviklet i samarbeid med Nissan, i forbindelse med utviklingen av CMF-EV-plattformen. Motoren er en videreutvikling av motortypen Renault har brukt i sine biler til nå, en EESM-motor, som kort sagt betyr at den ikke har permanentmagneter, men elektromagneter på rotoren.

Vi synes førermiljøet fremstår som ryddig. Foto: Marius Valle

Kommer i flere varianter

Bilen veier 1,6 tonn, er 4,21 meter lang og har en akselavstand på 2,7 meter. Høyden er 1,5 meter og bredden 1,78 meter. Én grunn til at det er relativt god plass i kupeen, er ifølge Renault at batteriet er særlig tynt: 11 cm tykt, noe som er 40 prosent tynnere enn i Renault Zoe.

Og mens vi snakker om batteri, bilen kommer med to batterivarianter, 40 og 60 kilowattimer. Det er kun den største varianten som nevnes i den norske importørens pressemelding. Om det betyr at bilen ikke skal leveres med 40 kilowattimer i Norge, er vi ikke sikre på i skrivende stund.

40 kWh-varianten får en rekkevidde på 300 kilometer. Hurtiglading gjøres med en effekt på 130 kilowatt, men dette gjelder for versjonen med størst batteri.

Alt dette gjør at bilen skal tilbys i en rekke ulike varianter, med og uten hurtiglading og med ulik maksimal ladeeffekt ved normallading.

Nils-Henrik Holmen, leder for den norske Renault-importøren sier til TU at det ikke er avgjort hvilke versjoner og kombinasjoner som skal tilbys i Norge.

– Det er rimelig å anta at vi vil være opptatt av at bilen skal få så bredt nedslagsfelt som mulig, og derfor ønsker vi også å ha en attraktiv innstegspris, sier han.

Han forventer at bilene de skal tilby her, har hurtiglading.

Megane E-Tech kommer til Norge til våren.