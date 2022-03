Volkswagen viser fram ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz, den elektriske versjonen av den klassiske folkevognbussen, har allerede fått mye oppmerksomhet. Onsdag kveld har den verdenspremiere.

Flere egenskaper ved bilen er allerede kjent, men på premieren viser Volkswagen frem bilen for første gang uten kamuflasje.

Vi er på lanseringseventet i Nydalen arrangert av importør Møller og oppdaterer denne saken fortløpende under premieren.

Førsteinntrykket etter å ha sittet i bilen er at den er svært romslig. Undertegnede er 196 centimeter høy og sitter godt både i forsetet og baksetet. Takhøyden er imponerende - her trenger vi aldri bøye oss sammen.

Selv om dette ikke er noen premium-bil, er den opplevde kvaliteten god: Mye bedre enn i ID.3, omtrent på høyde med ID.4.

To versjoner

Bilen kommer i to versjoner: Personbilen ID. Buzz og varebilen ID. Buzz Cargo. Personbilen har fem seter, mens varebilen har tre seter foran og nesten fire kubikkmeters lasteplass.

Volkswagen ID. Buzz Drivverk : Bakhjulsdrift (firehjulsdrift kommer seinere)

: Bakhjulsdrift (firehjulsdrift kommer seinere) Motoreffekt og dreiemoment: 150 kW, 310 Nm

150 kW, 310 Nm Batterikapasitet : 77 kWh netto/ 82 kWh brutto (større varianter kommer seinere)

: 77 kWh netto/ 82 kWh brutto (større varianter kommer seinere) WLTP-rekkevidde (kombinert): Ikke kjent enda.

Ikke kjent enda. Hurtigladeeffekt : 170 kW

: 170 kW Hengerfeste, maks last: Ja, inntil 1000 kilo

Ja, inntil 1000 kilo Lengde/ bredde uten sidespeil/ høyde (mm) : 4712/1985/1937

: 4712/1985/1937 Akselavstand : 298,8 cm

: 298,8 cm Bagasjerom : Opptil 1121 liter med alle fem seter opptatt (baksetene kan dras fremover)

: Opptil 1121 liter med alle fem seter opptatt (baksetene kan dras fremover) Svingradius: Omtrent 11 meter

Personbilversjonen har skyvedører bak. Kjøper kan velge om de skal være manuelle eller elektriske.

Baksetene kan justeres frem og tilbake. Dersom de flyttes helt frem, kan man få hele 1121 liters bagasjeplass, ifølge Volkswagen. Man skal også kunne dele bagasjerommet i to ved hjelp av en en horisontal plate. Vi ser frem til å se nærmere på hvordan dette fungerer i virkeligheten.

Del av ID-familien

Buzz er bygget på samme elbilplattform som blant annet ID.3, ID.4 og ID.5.

Den får bakhjulstrekk og motor på 150 kW/ 204 hestekrefter, altså den samme som på ID.4. Batterikapasiteten på 77 kWh netto er også den samme.

TIl TU opplyser Volkswagens produktsjef for ID. Buzz Andreas Adam at WLTP-rekkevidden blir på mellom 300 og 400 kilometer.

Bilen skal kunne lade fra fem til 80 prosent på rundt 30 minutter, forteller Volkswagen. Toppeffekten er på 170 kW - mot 135 på ID.4. Økningen kommer av optimaliseringer av hele drivlinjen, forteller Adam til TU. Han kan ikke si noen om resten av medlemmene i ID.-familien vil få samme toppeffekt etterhvert.

Buzz er rundt 12 centimeter lengre, 14 centimeter bredere og 30 centimeter høyere enn ID.4.

Bilen skal være klargjort for Plug&Charge - teknologien som gjør at du kun skal trenge å plugge ladekabelen inn i bilen for at den skal begynne å lade - bilen tar seg av autentiseringen. Til tross for at dette har vært snakket om i flere år, har det enda ikke tatt av. Det er i dag kun enkelte modeller som tilbyr det, og da kun gjennom Ionity.

Slik ser innsiden av Cargo-versjonen ut. Skjermbilde: Volkswagen

Videre skal bilen også kunne fungere som et batteri for hjemmet (kalt vehicle to home). Den skal altså kunne gi elektrisitet til andre apparater. Dette skal komme i løpet av året. Vi vet enda ikke hvordan Volkswagen løser dette i praksis, men Herbert Diess har tidligere sagt at dette også skal komme til andre ID.-modeller i år.

Kommer i år

Senere vil det komme en forlenget versjon av bilen, versjoner med drift på fire hjul, samt seks- og syvsetersvarianter.

Norske priser er ikke offentlig enda, de kommer når importør Møller åpner for forhåndsbestilling. Flere medier har antydet en startpris på rundt en halv million kroner, men det er før man har tittet på lista over ekstrautstyr.

De første bilene skal etter planen komme til Norge i september har TU tidligere blitt fortalt.

Da vil den konkurrere med blant andre PSAs flerbruksbiler (blant annet Peugeot E-Traveller), men også Maxus Euniq, Nissan e-NV200 og den dyrere Mercedes-Benz EQV.