Nissan Ariya starter på 410.000 kroner: Svært konkurransedyktig familie-SUV

Nissans neste storsatsing, crossover SUV-en Ariya, rulles ut til norske kunder neste år. Torsdag slapp Nissan norske priser i forbindelse med at de åpner forhåndssalget av bilen.

Den rimeligste modellen med forhjulstrekk og det minste batteriet (63 kWh, 360 km rekkevidde) starter på 409.900 kroner inkludert levering.

For firehjulstrekk og stort batteri (87 kwh, 460 km rekkevidde) må man ut med 529.900 kroner inkludert levering.

Ariya er med andre ord konkurransedyktig priset i et stadig tøffere segment som frister barnefamilier og andre som ønsker en litt romslig nummer én-bil for både hverdags og langtur (se oversikt lengre ned i saken).

Her er flere spesifikasjoner og priser for alle modellene som blir tilgjengelig:

Nissan Ariya Forhjulstrekk 63 kWh ("Advance") Forhjulstrekk 87 kWh ("Evolve") Firehjulstrekk 87 kWh ("e-4ORCE Evolve") Firehjulstrekk 87kWh Performance ("e-4ORCE Performance") Batterikapasitet brutto/netto 66/63 91/87 91/87 91/87 Effekt kW/hk 160/218 178/242 225/306 290/394 Dreiemoment (Nm) 300 300 600 600 Akselerasjon (sek, 0-100 km/t) 7,5 7,6 5,7 5,1 Estimert rekkevidde (km, estimert basert på WLTP-syklus) 360 500 460 400 Hengervekt (kg) 750 750 1500 1500 Mulighet for taklast (kg) Ja, 75 Ja, 75 Ja, 75 Ja, 75 Lengde/bredde/høyde (mm) 4595/1850/1660 4595/1850/1660 4595/1850/1660 4595/1850/1660 Akselavstand (mm) 2775 2775 2775 2775 Bagasjerom (liter) 468 468 415 415 Hurtiglading, makseffekt CCS, 130 kW CCS, 130 kW CCS, 130 kW CCS, 130 kW Ombordlader (kW) 7,4 22 22 22 Pris (kr, inkludert levering) 409.900 499.900 529.900 575.900

Egenvekten oppgis til mellom 1800 og 2300 kilo, avhengig av versjon og utstyr.

Godt utstyrt

Standardutgavene virker nokså godt utstyrt. Alle versjonene kommer med blant annet elektrisk justerbare forseter, elektrisk bakluke, 360-kamera, førerassistentsystemet Propilot og oppvarmet frontrute.

Velger man utgaven med stort batteri, får man også soltak, adaptivt fjernlys, elektrisk justerbart ratt, ventilerte seter (varme og kjølig) og head-up display.

Tilhengerfeste, 20 tommers felger (19-tommere følger med som standard), metallisk lakk og skinnseter er tilvalg i de fleste modellene. Merk også at 22 kW ombordlader kun kommer i modellene med det største batteriet.

Tidligere var det også annonsert en femte versjon med firehjulstrekk og 63 kWh netto batterikapasitet, men den blir altså ikke tilgjengelig med det første. Det er for øvrig prisverdig at Nissan både oppgir brutto og netto (tilgjengelig) batteristørrelse i en tid hvor enkelte bilprodusenter ikke oppgir noen av delene.

Endelig CCS

Spesifikasjonene står ikke tilbake for konkurrentene. Med Ariya går Nissan nå også over til CCS-standard for hurtiglading. Leaf er en av de få modellene med Chademo-standard som selges i dag.

Nissan har tidligere lovet en flat ladekurve på Ariya og at den skal være i stand til å hurtiglade med makseffekten på 130 kW gjennom mesteparten av syklusen. Det skal være mulig å lade 300 kilometers rekkevidde på en halvtime.

Ellers skal det være mulig å oppdatere alle modulene i Ariya over nettet. Bilen skal komme med en avansert navigasjonsløsning som foreslår hurtigladestopp, og du skal også kunne snakke til Ariya via taleassistenten Amazon Alexa.

Nissan Ariya får et bagasjerom på mellom 415 og 468 liter, avhengig av om det er forhjulstrekk eller firehjulstrekk. Foto: Jamieson Pothecary

Ariya bygges på samme plattform som kommende Renault Megane (CMF-EV). Denne plattformen kommer i ulike størrelser. Ariya bygges på en stor variant av plattformen, mens Megane bygges på en mindre utgave.

Nissan skryter for øvrig mye av firehjulstrekk-teknologien og lover svært gode kjøreegenskaper på glatta.

Mange konkurrenter

Ariya skal konkurrere i et segment med nokså mange kandidater:

ID.4 med bakhjulstrekk og inntil 517 kilometers WLTP-rekkevidde starter på 417.000 kroner. GTX-utgaven (med firehjulstrekk) koster fra 456.000 kroner. Her er lista over mulige tilvalg nokså lang.

Ford Mustang Mach-e med bakhjulstrekk og 440 kilometers rekkevidde koster fra 422.000 kroner. Den fås også med firehjulstrekk og større batteri, da med en startpris på 492.000 kroner.

Hyundai Ioniq 5 starter på 474.900 kroner med bakhjulstrekk og 504.900 kroner med firehjulstrekk. Den kommer da nokså godt utstyrt.

Audi Q4 e-tron 35 med bakhjulstrekk koster fra 399.900 kroner. Firehjulstrekkvarianten (e-tron 45) koster fra 462.200 kroner. Her kan man legge på mye tilleggsutstyr.

Firehjulsdrevne Kia EV6 med 510 kilometers rekkevidde leveres til høsten og har en startpris på 469.900 kroner for en godt utstyrt utgave.

Tesla Model Y med firehjulsdrift og 507 kilometers WLTP-rekkevidde koster fra 549.142 kroner. Bilen kommer godt utstyrt, med få muligheter for tilvalg.

Helelektriske Volvo XC40 med forhjulstrekk starter på 439.900 kroner. Men kommer med et nokså høyt utstyrsnivå som standard og blant annet tre års service og full kaskoforsikring inkludert i prisen.

BMW IX3 har bakhjulstrekk, 459 km WLTP-rekkevidde og koster fra 571.720 kroner

Dersom salget av Nissan Leaf er en pekepinn, vil Ariya bli et vanlig syn på norske veier. Leaf er Norges klart mest registrerte elbil med knappe 70.000 eksemplarer, ifølge Elbilstatistikk.no. Til tross for at den kom til Norge i 2013, er Leaf Norges åttende mest registrerte bil i 2021, ifølge OFV.

Her skal det påpekes at Ariya på ingen måte blir alene i sitt segment, slik Leaf så å si var i flere år. Den kommer sågar på markedet første kvartal neste år, altså opptil et år etter de argeste konkurrentene.