Nissan lover at Ariya skal bli noe ganske annet enn Leaf

I sommer viste Nissan frem sin neste elbil, crossoveren Ariya. Den skal komme i salg neste år, og føyer seg inn det stadig økende utvalget elbiler.

Selv om bilen er lansert, så er ikke alt kjent riktig ennå. For eksempel vet vi ikke hva den skal koste når den kommer.

Selv om Nissan denne uken inviterte journalister til et nettmøte med Nicolas Bozek og Marco Fioravanti i Nissan Europe, som har vært involvert i utviklingen av den kommende bilen, var de fortsatt ikke klare til å si noe om prisen. De fortalte imidlertid litt mer om hva slags bil vi har i vente.

Det som er sikkert er at Ariya fremstår som neste generasjon elbil sammenlignet med Nissan Leaf. Ariya byr på mye av det vi har savnet fra deres første elbil.

For eksempel skal dette være en bil som er egnet til å kjøre langturer med. Der Leaf har en utfordring med batteritemperaturer på grunn av sin passive batterikjøling, har Ariya aktiv kjøling og oppvarming av batteriet med væskebasert temperaturregulering.

87 kilowattimer batteri og rekkevidde på inntil 500 kilometer hjelper naturlig nok på, men selv den enkleste varianten av bilen med 63 kilowattimers batteri og forhjulstrekk med 360 kilometer rekkevidde vil nyte godt av bedre temperaturkontroll.

Lover avansert firehjulstrekk

Den kommer også med firehjulstrekk om man ønsker det. Dette systemet kalles «e-4orce», som Nissan lover skal sikre en stabil kjøreopplevelse. For eksempel skal det sikre at bilens chassis holder seg flatt når man bremser opp, og det skal gi bedre kontroll i svinger.

I en demonstrasjon viste de hvordan en Leaf med dette systemet håndterte en krapp sving på glatt føre, sammenlignet med en Audi A4 Quattro. Vi skal ikke legge altfor mye vekt på en test Nissan selv har gjennomført, særlig når vi bare har sett en video, men budskapet er at bilen skal være veldig god på glatta.

I alle fall om man velger utgaven med firehjulstrekk. Hvordan utgaven med drift på en aksel egner seg på vinterføre gjenstår å se.

22 kilowatt toveislader

Det mest interessante er uansett det som foregår på innsiden av bilen. Ariya leveres med en 22 kilowatt ombordlader. Altså vil du kunne lade den forholdsvis kjapt på en ladestolpe som kan levere slik effekt. Det er ikke utelukket å installere slik effekt i sin egen garasje.

Det er en vekselstrømsladeeffekt som i praksis bare fås på en bil som Renault Zoe i dag. Renault og Nissan har en allianse, så vi lurte på om de har lånt teknologi fra sine franske svirebrødre.

Dette er imidlertid noe annet. Ombordladeren er Nissan-teknologi, og skal på sikt støtte toveislading. Når bilen først kommer på markedet er ikke denne muligheten aktivert, men et års tid etter at bilen kommer i salg skal dette aktiveres.

Altså vil du kunne sende strøm tilbake til nettet, eller ditt eget hjem, uten å ha en nedskalert Chademo-lader med likeretter slik du må på Nissan Leaf og E-NV200. Det er en kostbar løsning, og i praksis ikke noe folk installerer hjemme.

Bilen skal imidlertid ha støtte for V2G via likestrøm som Leaf. Men siden Ariya har fått CCS-ladekontakt i Europa, og CCS-standarden for V2G ikke er ferdigstilt, kan ikke Nissan fortelle oss noe om når det kommer.

De forteller oss at de jobber med CCS om å få dette på plass når det blir mulig.

Flat ladekurve

Nissan skryter også av ladeprofilen på den kommende bilen. På spørsmål om ikke 130 kilowatt hurtiglading er litt beskjedent i dag, svarer de at det her er viktig å få med seg at ladeprofilen er veldig flat.

Mens mange biler kan lade med høy effekt i begynnelsen av en ladesyklus hvor batteriet er nær tomt, er det også vanlig at effekten faller med ladetilstanden. Jo «fullere» batteri, jo tregere går det.

Ariya skal på sin side kunne holde 130 kilowatt gjennom det meste av ladesyklusen. Selv om de ikke kan legge frem noen ladekurve, indikerer de at du etter 30 minutter hurtiglading fremdeles skal få en effekt på 130 kilowatt.

Det lover i tilfelle godt for ladeopplevelsen sammenlignet med Leaf.

Kan oppdatere alle moduler over nettet

En annen funksjon, som ikke er unik for Ariya, er at den kan oppdateres over internettilkoblingen. Altså kan feilretting og nye funksjoner lastes ned til bilen etterhvert som ny programvare blir tilgjengelig.

Det som gjør Nissans løsning interessant er at den er utstyrt med to minnebanker; En er aktiv og har programvaren kjører i øyeblikket, mens en annen er speiling av denne.

Dette skal gi fordelen at bilen kan laste ned programvare til den speilede minnebanken, og installere den her. Når alt er klart, vil det bare være behov for å gjøre en omstart av systemet, så kjøres programvaren fra den andre minnebanken. Det skal gi en mer sømløs opplevelse enn på biler hvor du må parkere, laste ned og installere – en prosess som fort kan ta litt tid.

Her kan du i realiteten parkere utenfor butikken, og ha oppdatert programvare når du kommer ut.

I tillegg er bilen designet for å være oppdaterbar helt fra bunnen av. Nissan forteller oss at alle ECU-er (styreenheter i bilen) er forberedt for ekstern programvareoppdatering. Dermed skal det i teorien ikke være noe programvare i bilen som krever oppdatering på verksted.

Vil dryppe på Leaf

Mange forbedringer sammenlignet med Leaf gjør at vi lurer på om det betyr at vi får se en forbedret Leaf i tiden som kommer.

Nissan forteller at de ser anser kundegruppene som kjøper Leaf og Ariya som vidt forskjellige. Det gjør også bilene ulike.

Men de sier at mange av forbedringene i Ariya vil dryppe på Leaf også, uten at de er mer spesifikke. Men Leaf går ikke noen brå død i møte når den nye bilen kommer. En ny generasjon Leaf er under planlegging.

Ingen gruppeintervju med journalister fra Norden er komplett uten at det kommer spørsmål om hengerfeste. Nissan lover at det skal bli mulighet for 1500 kg hengervekt, men de kan ikke si sikkert at dette kommer til å gjelde alle utgaver av bilen.

Vi blir forklart at bilen med forhjulstrekk er i er i siste fase av uttestingen, men målet er at også denne skal trekke 1,5 tonn. Men de kan altså ikke bekrefte dette riktig enda. Dermed kan det ikke utelukkes at enkelte utgaver av Ariya vil ha lavere hengervekt.

Kommer etter neste sommer

Ariya skal bygges i Japan, og vil leveres til kunder der først. Dette skal skje neste sommer. Bilen skal også komme i salg i Norge neste år, men det lakker trolig mot høst før vi får se den på veiene her.

Det har imidlertid ankommet noen tidligere førproduksjonsmodeller til Europa allerede. Disse skal brukes til produktpresentasjon.

Nissans nye bil skal konkurrere mot biler som Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq, BMW iX3, Tesla Model Y, Volvo XC40 P8 Recharge og en rekke andre elektriske crossovermodeller. Så selv om prisen ikke er avklart, er det rimelig å anta at prisen ikke vil avvike dramatisk fra hva disse bilene skal koste.

Nissan Norge lover at prisen skal være konkurransedyktig i segmentet den befinner seg.

Europalansering skal finne sted i januar. Da skal Nissan fortelle mer om når bilen kommer til Norge, og hva den vil koste. De har allerede sagt at bil kommer i løpet av andre halvår neste år.

Interessen for bilen skal være god, forteller Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Norge.

– Vi har flere tusen på liste over interesserte, og vi ser at den bygger seg opp jevnt og trutt. Det er vi glade for. Vi tror interessen vil fortsette å øke mot lansering, når vi kan forteller mer om priser og så videre.

Marcussen sier Nissan de er fornøyd med at interessen er stor selv før konkret pris er på plass, og at de håper og tror mange Leaf-eiere ønsker å oppgradere når Ariya er klar for Norge.