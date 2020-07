Nissans nye elbil har 500 km rekkevidde og firehjulstrekk

Nissan introduserte i dag sin nye Ariya, en crossover-modell på en ny elbilplattform og med ny drivlinje. Den skiller seg en del fra Leaf, men er åpenbart i slekt.

Bilen er nok tenkt å fri til kundene som har kjøpt Qashqai, den virkelige salgssuksessen til Nissan i Europa.

Ariya er en C-segmentbil, som Nissan mener har innvendig plass som en bil i D-segmentet. De mener bilen representerer fremtiden, og da er det jo passende at den er den først som kommer med en oppdatert Nissan-logo.

Designerne mener at bilen har fått mange futuristiske egenskaper. For eksempel er midtkonsollen flyttbar, slik at du kan ha den slik du ønsker.

Infotainmentsystemet har Amazons stemmeassistent Alexa integrert. Her er det også et eget stemmegjenkjenningssystem.

Kan oppdateres over nettet

Bilen har mulighet for programvareoppdatering over internett, og dette skal gå automatisk. Oppdateringene er knyttet til infotainment, i tillegg til en del andre systemer i bilen knyttet til fremdrift, klimaanlegg og annet. Oppdateringer skal foregå uten at brukeren rent faktisk må vente på oppdateringsrutinen, som i en Tesla. Her lastes oppdateringene inn i bakgrunnen, og er klare for bruk uten opphold. Den gjør dette ved å ha to lagringsplasser for programvare, som den kan bytte mellom.

Instrumentpanelet er en 12,3 tommers skjerm, som ligger ved siden av en tilsvarende stor skjerm til infotainmentsystemet.

Bilen har en front som har elementer fra Leaf. Foto: Nissan

Batterikapasitet og rekkevidde

Bilen kommer med to batteristørrelser; 63 og 87 kilowattimer nettokapasitet (65 og 90 kWh brutto). Den leveres i tillegg med to motoralternativer, som gir til sammen fire batteri- og drivlinjevarianter.

Den kommer med og uten firehjulstrekk. Utgaven med 63 kWh og forhjulstrekk har motor på 160 kilowatt og moment på 300 newtonmeter. Den gjør null til hundre på 7,5 sekunder og har en rekkevidde på inntil 360 kilometer.

Med 87 kWh får den en noe større motor på 178 kW, samme moment og null til hundre på 7,6 sekunder. Rekkevidden øker til 500 kilometer.

Firehjulstrekk

Med firehjulstrekk og 63 kWh batteri har den en samlet motoreffekt på 250 kW og 560 Nm, og gjør null til hundre på 5,7 sekunder. Rekkevidden er 340 kilometer.

Med 87 kWh batteri får den motor på 225 kW med 600 Nm, og null til hundre på 5,7 sekunder. Rekkevidden er 460 kilometer.

I tillegg kommer den i en «Performance»-utgave med 290 kW motor og 600 Nm. Den gjør null til hundre på 5,1 sekunder, og har rekkevidde på 400 kilometer.

De fem modellene heter henholdsvis Ariya 63 kWh, Ariya 87 kWh, Ariya e-4ORCE 63 kWh, Ariya e-4ORCE 87 kWh og Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance.

Ladehastighet og batterikjøling

Bilen er utstyrt med CHAdeMO-ladesystem i Japan, og mulighet for å lade med inntil 130 kilowatt. I Europa og Nord-Amerika skal den leveres med CCS.

Og en god nyhet: Nissan har endelig laget en elektrisk personbil med aktiv væskekjølt batteri. Det bør bety at overopphetet batteri som begrenser ladehastighet er et fenomen som tilhører Nissans fortid: Leaf har ikke aktiv regulering av batteritemperatur, og vil dermed slite med hurtiglading på langtur.

Bilen er 4,59 meter lang, 1,85 meter bred og 1,65 meter høy. Vekten er i området 1,9 til 2,3 tonn, avhengig av utstyrsnivå og variant.

Bagasjeromsvolumet varierer litt. Velger du Ariya med firehjulstrekk rommer det 408 liter. Uten øker det til 466 liter. Altså nok til å få med seg litt av hvert, men ikke på nivå med SUV-er som Mercedes EQC (500 l), eller Audi E-Tron (605 l). Faktisk også mindre enn i en Leaf (435 l) i versjonen med firehjulstrekk.

Firehjulsdriftsystemet heter e-4ORCE, og kal være det mest avanserte systemet Nissan har laget. Det skal blant annet gi en stabil kjøreopplevelse ved at regenerering er flyttet til bakhjulene, slik at bilen holder seg flat under oppbremsing. Bilen regenererer også på forhjulene.

I tillegg skal bilen ha spesielt stivt chassis, og 50/50 vektfordeling. Det skal gi angivelig sørge for en sportslig kjøreopplevelse.

Førerstøtte

Ariya leveres med Nissans førerstøttesystem Propilot 2.0, som inkluderer Propilot Remote Park. Førerstøttesystemet er det samme som finnes på Nissan Leaf, og som blant annet hjelper deg med å holde bilen i kjørefeltet, passer på avstanden til bilen foran, og kan kjøre selv i kø.

Bilen har sju kamera, radar og ultralydsensorer som registrerer omgivelsene. Parkeringsassistenten lar deg gå ut av bilen for å parkere den, så lenge du står inntil seks meter unna.

Bilen er høyreist. Foto: Nissan

Pris i Norge og salgsstart

Ariya leveres til kunder i Japan fra neste sommer, og har der en startpris på 5 mill. yen, tilsvarende 435.000 kroner. I USA skal den koste fra omtrent 373.000 kroner. Det er ikke nødvendigvis noen indikasjon på norske priser.

Hva prisen blir i Norge er dermed ikke kjent, og Nissan forteller oss at de vil komme med denne informasjonen senere. Bilen skal komme i salg her i landet neste år.

Oppdatert: I en tidligere utgave av denne artikkelen var rekkevidden oppgitt etter den japanske typegodkjenningen, som gir maksimal rekkevidde på 610 km. Vi skrev også at bilen kommer med CHAdeMO-ladekontakt, men dette gjelder kun den japanske modellen.