Nissan går rett i strupen på konkurrentene

Nissans kommende elbil er i disse dager på turné i Norge, med et forproduksjonseksemplar som stilles ut i landets tre største byer. Det var i alle fall planen før nye koronatiltak satte en stopper for visningen i Bergen, så neste mulighet for å se bilen blir i Trondheim.

I forbindelse med PR-turneen har Nissan sluppet litt flere opplysninger om den kommende SUV-en.

Hva koster Nissan Ariya?

Nissan antyder en pris på rundt 450.000 kroner for en godt utstyrt variant med 63 kilowattimer batteri. Da har den forhjulstrekk, og en foreløpig antydet rekkevidde på 360 kilometer.

Altså vil det trolig bli mulig å kjøpe en sparsommelig utstyrt Ariya for under dette. Samtidig sier Nissan at prisen vil være nær 600.000 kroner med største batteri på 87 kilowattimer, motoralternativet med firehjulstrekk, og høyeste utstyrsnivå.

De har tidligere sagt at bilen skal være konkurransedyktig i sitt segment, så det er naturlig å anta at den vil bli et prismessig godt alternativ til Volkswagen ID.4, Ford Mach-e, Tesla Model Y og andre kompakte SUV-er. Disse fås i ulike utgaver i omtrent samme prisleiet.

Nissan forteller oss at prisene skal offentliggjøres nær salgsstart.

Når kan Nissan Ariya bestilles, og når kommer bilen til Norge?

Ifølge Nissan skal de åpne for forhåndsbestillinger til sommeren. Deretter må man vente minst et halvt år.

Bilen skal utleveres i begynnelsen av 2022. Om det i praksis betyr januar eller mars vet vi ikke. En vag tidsangivelse betyr antakeligvis at Nissan i Norge ikke er helt sikre på dette selv.

Det er tidligere sagt at bilen skal komme i salg i Japan sommeren 2021.

Nissan Ariya Foto: Jamieson Pothecary

Får den firehjulstrekk og tilhengerfeste?

Begge deler blir tilgjengelig. Hengervekten er 1500 kg. Biler med firehjulstrekk har et system Nissan kaller e-4orce, som kan leveres til variantene med stort og lite batteri. Siden Ariya er bygget som elbil fra bunnen av, har den helt flatt gulv, også i firehjulstrekkvariant. Det sitter en motor på hver aksel.

Bilen skal også kunne hurtiglades effektivt. Batteripakken har aktiv temperaturkontroll, som kan sørge for at batteriet holder seg innenfor det mest effektive temperaturområdet når den skal lades.

Maks ladeeffekt oppgis til 130 kilowatt. Det er ikke all verden sammenlignet med bilene som har høyest ladeeffekt i dag, men makseffekt er ikke alt. Nissan har tidligere fortalt at bilen skal ha en relativt flat ladekurve, og holde 130 kilowatt over tid.

Om man begynner med lite strøm på batteriet skal bilen være i stand til å holde 130 kilowatt over en periode på 30 minutter. Det skal være mulig å lade tilsvarende 300 km rekkevidde på en halvtime.

Bilen kan også normallades raskt, da ombordladeren kan ta 22 kilowatt. Denne er dessuten i stand til å levere strøm tilbake fra batteriet, med samme effekt. Dermed vil Ariya gjøre deg i stand til å selge strøm tilbake til nettet.

Fem varianter

Nissan har ellers integrert støtte for ulike stemmeassistenter. I bilen er det Amazon Alexa innebygget, men har du for eksempel Google Assistent blir det mulig å sende kommandoer til bilen via dette. For eksempel kan du be om at bilen skal varmes opp før du går hjemmefra, eller du kan be bilen skru opp varmen i hytta mens du er på vei dit.

Legger du ikke kjørerute vil bilen foreslå ladestopp underveis, og forutse rekkevidden basert på ruten du kjører. Bilens programvare skal oppdateres over internett, uten behov for å reise innom verksted. Alle bilens komponenter skal kunne oppdateres.

63 kWh 63 kWh e-4orce 87 kWh 87 kWh e-4orce 87 kWh Performance Rekkevidde 360 km 340 km 500 km 460 km 500 km Motoreffekt 160 kW 205 kW 178 kW 225 kW 290 kW Moment 300 Nm 560 Nm 300 Nm 600 Nm 600 Nm 0-100 km/t 7,5 s 5,1 s kWh/100 km1 17,5 18,5 17,4 18,9 17,4 Drift Forhjul Firehjul Forhjul Firehjul Firehjul Ombordlader2 7,4 kW 7,4 kW 22 kW 22 kW 22 kW Hengerfeste 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg Taklast 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg Bagasjerom 468 l 415 l 468 l 415 l 415 l

1Antatt forbruk basert på oppgitt rekkevidde. Rekkevidde er estimert WLTP-rekkevidde fra Nissan.

2Oppgradert ombordlader tilgjengelig som tilvalg.

Ytre mål for Nissan Ariya. Foto: Nissan

Bilens egenvekt avhenger av utstyrsnivå, men går fra 1,8 til 2,3 tonn. Hva nyttelasten er, vet vi foreløpig ikke.