Tesla Model Y ble den soleklart mest registrerte bilen i rekordmåneden august, til tross for at den kun ble levert ut én uke.

Vi har allerede skrevet om våre førsteinntrykk av bilen etter noen timers kjøring. Nå har vi kjørt Model Y på vår testrute og i det daglige, samt gjennomført flere hurtigladinger. Dermed har vi dannet oss et mer helhetlig inntrykk av bilen.

Tesla Model Y Drivverk: Firehjulsdrift, to motorer Motoreffekt: 340 kW ifølge EV-database, avventer bekreftelse fra Tesla Batteri: Ikke oppgitt, antatt rundt 75 kWh Mulighet for tilhengerfeste: Ja, kan dra opptil 1600 kg Akselerasjon: 0–100 km/t på fem sekunder Lengde/bredde/høyde (meter, uten speil): 4,75/ 1,92/ 1,62 Bakkeklaring: 16,4 cm Rekkevidde (WLTP kombinert): 507 km Vekt: 2003 kg Pris: Fra 549.142 kroner med levering (Pris testbil: 549.142 kroner)

Vi vil ikke utdype hvordan bilen er å kjøre i denne testen – det har vi beskrevet i både førsteinntrykket og da vi i sommer fikk kjøre den første norskregistrerte Model Y i Mandal. I de sakene kan du og lese mer om bilens eksteriør, interiør og plass.

I stedet vil vi konsentrere oss om tre elementer vi ikke fikk utforsket nok forrige gang: Forbruk, rekkevidde og hurtiglading.

Tesla Model Y er som kjent en mellomstor crossover/SUV. Den deler mange av de samme komponentene til lillebror Model 3, men er høyere og med større bagasjeplass.

Med en startpris på 549.142 (inkludert levering) går den rett i konkurranse med MEB-trillingene (Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron), Hyundai Ioniq 5, helelektriske Volvo XC40, Ford Mustang Mach-e og BMW IX3.

Lavt forbruk

Vi tester vår egen bil Normalt låner vi biler av produsenten/ importøren når vi skal teste biler. Teslas pressebiler lar imidlertid vente på seg, og for å kunne teste bilen raskest mulig bestemte vi oss for å teste bilen undertegnede har kjøpt. Vi har kjøpt bilen på bakgrunn av private behov og preferanser. Testen gjennomføres som vanlig, og vi gjør vårt ytterste for å ikke la private behov påvirke omtalen av bilen.

Vi tok med bilen på en litt utvidet versjon av vår vanlige testrute: Turen gikk fra Oslo, over Lygnasæter og opp til Sjusjøen på nesten 900 høydemeter. Så kjørte vi mot Oslo igjen på motorveiene forbi Hamar og Eidsvoll.

Det gir omtrent lik fordeling av landevei og motorvei. Vi var to personer i bilen og gradestokken viste mellom 16 og 22 celsius. Med andre ord var det gode elbilforhold.

Her er forbruk- og stigningskurven:

Det er faktisk bare lillebror Model 3 som slår Model Ys snittforbruk på 14,3 kWh/100 km blant bilene vi har testet på samme strekning.

Tallene er naturligvis ikke direkte sammenliknbare, ettersom vi har kjørt bilene på forskjellige dager og under ulike temperatur- og værforhold. Særlig kryper forbruket oppover når det blir kaldere i lufta.

Her er en oversikt over biler vi har kjørt på omtrent samme strekning tidligere:

Likevel indikerer det at Model Y er en effektiv elbil. Vi skal vente med å kåre noen forbruksvinner i familie-SUV-klassen til vi får kjørt kamphanene mot hverandre direkte.

Motorveitest

Test: 90 km/t vs. 110 km/t Vi tester på en motorveistrekning som tur/retur måler snaue 40 kilometer. Strekningen kjører vi to ganger i henholdsvis 90 og 110 km/t. Vi nullstiller tripptelleren mellom rundene. Tesla Model Y brukte i snitt 13,6 kWh/100 km da vi kjørte i 90 km/t, og 16,4 kWh/100 km da vi kjørte i 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 20,6 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

brukte i snitt 13,6 kWh/100 km da vi kjørte i 90 km/t, og 16,4 kWh/100 km da vi kjørte i 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 20,6 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Hyundai Ioniq 5 brukte 16,2 kWh/100 km da vi holdt 90 km/t, mens den brukte 18,9 kWh/100 km da vi holdt 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 16,7 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

brukte 16,2 kWh/100 km da vi holdt 90 km/t, mens den brukte 18,9 kWh/100 km da vi holdt 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 16,7 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Ford Mustang Mach-e Long Range AWD brukte 19 kWh/100 km da vi hadde fartsholderen på 90 km/t. Da vi stilte fartsholderen på 110 km/t, fikk vi 23 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 21,1 prosent.

brukte 19 kWh/100 km da vi hadde fartsholderen på 90 km/t. Da vi stilte fartsholderen på 110 km/t, fikk vi 23 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 21,1 prosent. BMW iX3: I 90 km/t fikk vi et forbruk på 16,8 kWh/100 km. På samme strekning i 110 km/t endte forbruket på 20,7 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 23 prosent.

I 90 km/t fikk vi et forbruk på 16,8 kWh/100 km. På samme strekning i 110 km/t endte forbruket på 20,7 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 23 prosent. Mercedes-Benz EQA brukte på samme strekning 17,8 kWh/100 km ved 90 km/t og 21,8 kWh/100 km i 110 km/t Det er en forbruksøkning på 22,5 prosent.

brukte på samme strekning 17,8 kWh/100 km ved 90 km/t og 21,8 kWh/100 km i 110 km/t Det er en forbruksøkning på 22,5 prosent. Porsche Taycan brukte 21,7 kWh/100 km ved 90 km/t og 24,2 kWh/100 km ved 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 11,5 prosent.

brukte 21,7 kWh/100 km ved 90 km/t og 24,2 kWh/100 km ved 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 11,5 prosent. Audi Q4 e-tron 40 brukte 14,8 kwh/100 km i 90 km/t og 19 kWt/100 km ved 110 km/t. Det er en økning i forbruket på 28,4 prosent.

brukte 14,8 kwh/100 km i 90 km/t og 19 kWt/100 km ved 110 km/t. Det er en økning i forbruket på 28,4 prosent. Tesla Model 3 Long Range brukte 13,6 kWh/100 km ved 90 km og 15,8 kWh/100 km ved 110 km. Det er en økning i forbruket på 16,2 prosent i 110 km/t sammenliknet med 90 km/t.

Vi gjennomførte også motorveitesten, hvor vi har en fast strekning som vi først kjører i 90 km/t, før vi nullstiller tripptelleren og kjører samme strekning i 110 km/t (se faktaboks). Da finner vi ut hvor mye energi bilen bruker på å holde jevn fart i disse hastighetene.

Forbruket var 20,6 prosent høyere i 110 km/t sammenliknet med 90 km/t. Prosentøkningen er omtrent på linje med konkurrentene Ford Mustang Mach-e og BMW IX3, men lavere enn Audi Q4 e-tron 40 (se faktaboks for tall).

Model Y skiller seg også ut her med lavere forbruk enn sammenliknbare konkurrenter. Det er kun lillebror Model 3 som har et tilsvarende forbruk ved 90 km/t. Merk at Model Y økte forbruket mer enn Model 3 når farten gikk opp – en naturlig konsekvens av høyere luftmotstand.

Vi skal påpeke at disse tallene ikke er direkte sammenliknbare ettersom testene ble gjort ulike anledninger, men forholdene var ganske like ved alle gjennomføringene: Opphold og mellom 15 og 20 grader celsius.

Rekkevidde

Vi har ikke kjørt bilen fra full til tom for strøm, men dataene vår indikerer likevel at WLTP-rekkevidden på 507 km er mulig å oppnå under gode forhold.

Tesla oppgir ikke batterikapasiteten på bilen. Går vi ut ifra en netto batterikapasitet på 70 kWh (slik blant annet Bjørn Nyland og våre egne undersøkelser kan tyde på), får vi en rekkevidde på 489 kilometer med vårt snittforbruk.

Bilen brukte 76 prosent av batteriet på å kjøre 369 kilometer. Det gir en estimert rekkevidde på 485 kilometer.

I tillegg oppgir bilen at vi brukte 53 kWh på turen – altså 75,7 prosent av netto 70 kWh. Det gir en estimert rekkevidde på 487 kilometer.

Dersom du skal oppnå WLTP-rekkevidden, må man ha et snittforbruk på 13,8 kWh/100 km (gitt 70 kWh netto batteristørrelse). Det er 0,2 kWt/100 km høyere enn hva vi fikk da vi kjørte i 90 km/t på motorveitesten.

Med andre ord mener vi Tesla har sine rekkeviddeangivelser i behold.

Hurtiglading

Tesla oppgir at Model Y kan ta imot opptil 250 kW ved hurtiglading på V3 Supercharger-stasjoner. Videre reklamerer de med at du skal kunne kjøre 270 kilometer ved å lade i 15 minutter på disse stasjonene.

Vi hurtigladet bilen på V3 Supercharger-stasjoner ved tre anledninger. Ved alle anledninger hadde vi kjørt bilen i flere timer tid på forhånd og plottet inn Supercharger-stasjonene som destinasjon. Det gjør at bilen ved behov forvarmer batteriet for optimal ladeeffekt – noe vi også så at den gjorde.

Likevel er vi litt skuffet over ladehastighetene. Da vi kom inn til ladestasjonen med henholdsvis 10 og 14 prosent, var vi ikke i nærheten av 250 kW toppeffekt. Den svingte oppom 187 kW, før den gradvis reduserte effekten. Vi forsøkte også å kjøre batteriet helt ned til fire prosent. Da fikk vi 220 kW makseffekt. Her er ladekurven for den sesjonen:

Vi syns kurven rett og slett er litt slapp. Effekten daler nokså raskt under 200 kW og går også under 100 kW før vi har passer 50 prosent oppladet batteri.

Lader man helt opp til 80 prosent kommer Tesla Model Y dårligere ut enn konkurrenter som Volkswagen ID. 4 og Mercedes-Benz EQA målt i både snittfart og tid, men bedre enn Ford Mustang Mach-e.

Tesla Model Y lader på Vestby V3 Supercharger. Foto: Mathias Klingenberg

Model Y brukte 33 minutter på å lade fra 7 til 77 prosent. Det er et kvarter mer enn tiden Ioniq 5 brukte mellom 10 og 80 prosent.

Tiden er mer sammenliknbar med Volkswagen ID. 4, som brukte 36 minutter fra 12 til 80 prosent oppladet. ID. 4 har et litt større batteri, så snitteffekten er litt høyere enn hos Model Y (93 kW kontra 88 kW), men det er jo tross alt ventetiden som teller ved ladestasjonen, og den er litt kortere med Model Y.

Stopper man ladeøkten på rundt 50 prosent oppladet batteri kommer Model Y straks bedre ut. Da er det kun Hyundai Ioniq 5 av de argeste konkurrentene som slår bilen på tid og gjennomsnittseffekt.

Ioniq 5 banker til gjengjeld Model Y ganske kraftig: Den bruker 11 minutter på å lade fra tre til 51 prosent (en gjennomsnittseffekt på 196 kW), mot Model Ys 17 minutter (124 kW snitteffekt) fra fire til 51 prosent oppladet.

Vi ser altså at Tesla Model Y ikke er klasseledende på hurtiglading i effekt eller tid.

Samtidig er bilen så effektiv at du vil komme lenger enn de fleste konkurrentene ved å lade like lenge – og det er jo det som er det viktigste.

Ikke i nærheten av 270 km på 15 minutter

Med utgangspunkt i hurtigladegrafen vist ovenfor og snittforbruket fra langturen vår, har vi regnet ut hvor langt du kommer på å lade henholdsvis fem, ti, 15 og 30 minutter (i regnestykket har vi beregnet et ladetap ved hurtigladeren på omtrent fem prosent):

Tesla Model Y Antall km Antall kilometer ladet på 5 minutter 80 Antall kilometer ladet på 10 minutter 153 Antall kilometer ladet på 15 minutter 214 Antall kilometer ladet på 30 minutter 332

Vi ender altså 56 kilometer under Teslas lovnader ved 15 minutters ladetid med Model Y. Noe av dette kan tilskrives litt høyere forbruk enn hva som kreves for å få WLTP-rekkevidden: Med et forbruk tilsvarende WLTP-rekkevidden ville vi, med våre ladedata, kunne ladet 222 kilometer på femten minutter.

Resten av differansen (48 km) kan tilskrives bilens ladeegenskaper.

Vi er i kontakt med Tesla om dette. Man må naturligvis ha optimale forhold for at ladeegenskapene skal vise seg fra sin beste side. Det mener vi også at vi hadde under ladetestene. Vi har dessverre ikke riktig utstyr til å monitorere batteritemperaturen, men vi regner med at temperaturen var nokså optimal ettersom bilen sluttet å forvarme batteriet en stund før vi ankom Supercharger-stasjonene ved to av anledningene.

Det er absolutt mulig at vi hadde uflaks gjentatte ganger og/eller at forholdene ikke var gode nok for å få den optimale effekten. Det kan i så fall tyde på at bilen er kresen på hurtigladingen. Vi registrerer også at andre har fått tilsvarende hurtigladeytelser ved testing.

Tesla Model Y koster fra 549.142 inkludert levering. Du må betale ekstra dersom du vil ha andre farger enn hvit, større felger enn 19 tommer og tilhengerfeste. Her er bilen ved Ekebergsletta i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

Tar igjen på lavt forbruk

Vi har tidligere trukket fram Hyundai Ioniq 5 som ledende på hurtiglading. Model Ys lavere forbruk gjør at forskjellene i antall kilometer oppladet per minutt likevel ikke blir så store:

Ioniq 5 kan lades 80 kilometer på fem minutter og 273 kilometer på 15 minutter, dersom vi bruker de samme regneforutsetningene på Ioniq 5-dataene våre.

På tross av lavere snitthastighet gjør altså Model Ys effektivitet at konkurrentene kommer ut likt på å lade i fem minutter. En slappere ladekurve gjør at Model Y taper terreng når ladetiden (og batteriprosenten) øker.

Lavere forbruk gir mindre utgifter ved hurtigladestasjonen. Regner man med en hurtigladepris på 4,99 kroner per kWt (slik for eksempel Circle K opererer med for registrerte kunder), betaler man omtrent 7,5 kroner per mil for å lade Model Y, mens man må ut med 8,8 kroner per mil for Ioniq 5 (omtrent fem prosent ladetap er hensyntatt i begge utregningene). Tallene blir naturligvis annerledes ut ifra hva slags ladeleverandør man benytter.

Så skal vi også huske på at Teslas ladenettverk er mye mer omfattende enn 800-voltladerne som kreves for å utnytte Ioniq 5s ladeegenskaper. Det kan gjøre at du får utnyttet Model Ys ladeegenskaper i større grad enn på Ioniq 5.

Oppsummert må vi si at hurtigladeegenskapene til Model Y er gode, i likhet med Teslas øvrige modeller. De er blant de aller beste på markedet. Vi er likevel skuffet over at vi ikke kommer i nærheten av toppeffekten, eller klarer å gjenskape hva Tesla sier bilen skal klare.

En ypperlig bil for langtur

Mange velger Tesla på grunn av langtursegenskapene. Effektiviteten, rekkevidden, det kompromissløse, fremtidsrettede infotainmentsystemet og Supercharger-nettverket utgjør det sterkeste langtur-økosystemet for elbil, etter vår mening.

Vi går ikke nærmere inn på infotainmentsystemet i denne testen (les mer om det i sniktitten), men her er en liten videosnutt av systemet:

Andre elementer Det er mange andre ting å tenke på ved Model Y som vi ikke går nærmere inn på i denne testen. Noe av det kan du lese om i prøvekjøring-artikkelen. Model Y har svært god plass til både passasjerer og bagasje, men nyttelasten på totalt 390 kilo (ekskludert fører) er mye lavere enn konkurrentene. Skal du laste tungt eller kjøre din voksne familie eller vennegjeng rundt, kan man risikere å få overlast.

Model Y har ikke hattehylle eller opplegg for gitter eller gardin mellom kupé og bagasjerom. Nakkestøttene gjør at det ikke er mange centimeter mellom kupeen og baksetet, men vi skulle gjerne sett at bilen hadde bedre muligheter for sikring av last

Førermiljøet er svært minimalistisk – nesten alt skjer via berøringsskjermen. Regulering av aircondition, speil og ratt skjer her. Du må også inn på skjermen for å åpne hanskerommet. Dette er en tilvenning for mange, for noen også en særegenhet som gjør at de skyr Tesla.

Mens andre produsenter i økende grad tilbyr trådløs Carplay og Android Auto, har Model Y kun vanlig mobiltilkobling via blåtann. Carplay og/eller Android Auto savnes ekstra de gangene kartet ikke er godt nok oppdatert eller du ønsker å legge til flere stopp på turen (som fortsatt ikke er mulig i bilens navigasjonssystem)

Bilen fås verken med head-up display, ventilerte seter eller blindsonevarsling i speilene (det finnes på skjermen)

Støyisolasjonen er blitt bedre på nyere Teslaer, og er nå konkurransedyktig med de nærmeste konkurrentene. Den holder fortsatt ikke nivået til biler i premium-segmentet, men det er heller ikke å forvente.

Byggekvaliteten er også blitt bedre siden vi testet Model 3 for første gang i 2019. Vårt eksemplar virker godt skrudd sammen, men vi fant en liten ujevnhet på den ene siden hvor bagasjedøra møter baklyset. For øvrig fant vi også en liten ripe i lakken, samt et hår (i bilens kontrastfarge) under bilens beskyttelsesfilm ved utlevering.

Bilens app er svært god og man kan bruke mobilen som nøkkel. Vi opplever riktignok denne funksjonen som litt ustabil, men der kan mobilen være problemet snarere enn bilen.

Det er ikke like smertefritt å bevege seg utenfor Teslas økosystem – for eksempel å lade bilen hos andre hurtigladeleverandører.

Vi forsøkte oss på en 150 kW Circle K-ladestasjon med rundt 30 prosent oppladet batteri, og fikk ikke mer enn 25 kW effekt. Her var ikke batteriet forvarmet, ettersom systemet kun gjør det når man plotter inn en Supercharger-stasjon. Et tips er derfor å fortelle systemet at man skal lade på en Supercharger-stasjon selv når man skal på en annen hurtiglader.

Konklusjon

Denne testen konsentrerer seg om forbruk, rekkevidde og lading under sommerlige forhold (vi nevner en del andre ting å tenke over i "Andre elementer"-boksen).

Tesla Model Y er en effektiv elektrisk familie-SUV med gode – men ikke klasseledende – hurtigladeegenskaper. Vi er rett og slett skuffet over at bilen ikke presterer som Tesla reklamerer ved hurtigladeren.

Bilen er ikke for alle: du må akseptere et minimalistisk førermiljø med kompromissløs, moderne betjening. Du må ikke ha behov for å laste veldig tungt og du kan se langt etter luksus som head-up display og ventilerte skinnseter.

Likevel kan det være det beste valget for svært mange. Overgangen fra forbrenningsmotor og et digert energilager i form av bensin eller diesel til batteri og elmotor krever et godt økosystem.

Tesla tilbyr i dag det beste økosystemet. De har effektive biler med store nok batterier, et helintegrert og omfattende infotainmentsystem og et svært godt utbygd hurtigladenettverk.

Utformingen, plassen og prisen på 549.142 kroner gjør at Model Y frir til de store massene som ønsker seg en SUV. Den kan fort kan ende opp som årets mest registrerte bil, spise opp store deler av Model X-salget og ta over hegemoniet til Model 3.

Så blir det spennende å se hvor mange forbrenningsmotor-tilhengere den overbeviser. Etter vår mening er Model Y familie-SUV-en som lykkes best i å gjøre overgangen så lite smertefull som mulig.