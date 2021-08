Kvikk, komfortabel og med mye plass: Vi har kjørt Tesla Model Y

Mandal, Lindesnes: Den kan likne på en forvokst Model 3, eller en krympet Model X, alt etter hvilken vinkel du ser fra. De mellomstore dimensjonene gjør at Tesla Model Y etter vår mening ser hakket mindre oppsiktsvekkende ut enn den sportslige lillebroren og den svære storebroren.

Likevel genererer bilen massivt med oppmerksomhet fra forbipasserende. Det er nok først og fremst fordi dette er den aller første – og hittil eneste – Model Y på norske skilter.

Bilen har rullet ut på amerikanske veier siden mars 2020, mens de norske leveringene starter i august/september i år.

Mandalitten Tor Magne Fredriksen har hatt bilen siden mai. Hans kontakter i USA kjøpte bilen og lot den stå stille i seks måneder. Etter det kunne 71-åringen importere modellen som bruktbil, som en av de aller første i Europa.

– Jeg kjøpte den fordi jeg kan og fordi jeg synes det er gøy å ha en bil som ingen andre har, sier han.

Fredriksen har drevet med bilimport i 45 år gjennom firmaet Sør Import, og har dermed kunnskapen og kontaktene som trengs for å importere, godkjenne og registrere bilen. Han understreker at han har kjøpt Model Y privat, ikke til firmaet.

God plass

Fredriksen åpner dørene og inviterer oss på prøvesitting.

Til forskjell fra Model 3 setter vi oss ikke ned i forsetet på Model Y, men inn. Førermiljøet kan til gjengjeld lett forveksles med lillebror – det er klin likt. Skjermen, rattet, girvelgeren og setet – alt kjenner vi igjen fra Model 3. Oversikten fra førersetet er likevel bedre, ettersom vi sitter høyere her.

Både forsetet og baksetet er romslig.

Se en kort videosnutt hvor undertegnede på 196 centimeter prøver forsetet og baksetet her:

Det lange glasstaket gjør at undertegnede kan sitte nokså oppreist i baksetet, selv når bakseteryggene er i bakerste posisjon. Mange vil sette pris på at Model Y kommer med tredelt baksete, slik at man kan få plass til lange objekter i bilen.

Det er vanskelig å sammenlikne passasjerplassen med konkurrenter direkte, men vårt inntrykk er at den i alle fall er konkurransedyktig med biler som Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Hyundai Ioniq 5.

Bagasjerommet er nokså stort. Tesla oppgir ikke antall liter for bagasjerommet, annet enn at bilen totalt har over 2100 liter tilgjengelig (da medregnes alle oppbevaringsrom og nedfelte bakseter). Fredriksen har ikke målt bagasjerommet, men vi tok noen omtrentlige mål du kan se på dette bildet:

Her er noen mål vi tok av bagasjerommet på Model Y. Her er baksetet i bakerste posisjon.

Under bagasjeromsgulvet har Model Y to rom: et lite for ladekabler og likende, og et stort hvor man får plass til større ting. Det lille rommet finnes ikke på Model 3, mens det store rommet er større enn hva du får på Tesla-sedanen. Også frunken er dypere enn på Model 3, uten at vi fikk målt dette nøyaktig.

Model Y kommer etter hva vi forstår hverken med hattehylle eller opplegg for gitter eller gardin mellom bagasjerommet og kupéen. Det fremstår noe snodig, men det gjenstår å se hvordan dette kan løses i praksis.

Kvikk, men med SUV-følelse

Så triller ordene vi ikke turte håpe på ut av Fredriksens munn:

– Vil du prøvekjøre?

– Ja!

– Du får åtte minutter.

Vi merker med en gang at vi flytter på mer luft når vi ruller av gårde med Model Y, sammenliknet med Model 3. Den litt mektige SUV-følelsen er tilstede. Akselerasjonen oppleves ikke like brutal som på en tilsvarende Model 3, men bevares, bilen har masse krefter. Likevel vil vi beskrive Model Y som mer komfortabel å kjøre – vi kjenner ikke underlaget i like stor grad som på lillebror.

Frunken er større enn på Model 3, men ikke så stor som på Model X. Vi målte den dessverre ikke. Foto: Mathias Klingenberg

Den korte turen i nærområdet gir ikke grunnlag for å konkludere om bilens kjøreegenskaper på noe vis, men vi kjenner igjen veistabiliteten fra Model 3. Den følger godt med i svinger, men krenger noe mer. Det er naturlig med en større og høyere bil.

Det mest overraskende er kanskje hvor lik Model 3 den er å kjøre, størrelsen tatt i betraktning. Inntrykket er definitivt at kjøreegenskapene ligger nærmere Model 3 enn Model X.

Sammenliknet med konkurrenter som Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Hyundai Ioniq 5 er Model Y mye kvikkere i frasparket. Dempingen virker også stivere (spesielt sammenliknet med Ioniq 5), men dette må vi komme tilbake til i en test.

– Synes synd på konkurrentene

Fredriksen, som har adskillig mer fartstid bak rattet enn oss, mener bilen er svært god å kjøre. Han opplever også at den har god rekkevidde.

– Jeg synes synd på konkurrentene i samme prisklasse når denne kommer på markedet. Den fremstår som et suverent alternativ prisen tatt i betraktning, sier Fredriksen, som tidligere har eid både Model S, X og 3.

Flere er nysgjerrige på hva nyttelasten blir på Model Y-ene som kommer til Norge fra Kina. Vi er usikre på om registreringsdataene for Fredriksens eksemplar kan hjelpe noe her, ettersom de ved første øyekast ser litt pussige ut. For eksempel er bilen registrert med en egenvekt på 1250 kilo – det er 753 kilo lettere enn hva Tesla oppgir på sine nettsider.

Videre skal nyttelasten være på 1080 kilo – over dobbelt så mye som hva Tesla bruker som eksempel for bilens lastbegrensning i den norske instruksjonsboken (433 kilo). Fredriksen ønsker ikke å kommentere tallene, men han påpeker at det finnes ulike versjoner av bilen.

Fredriksen kan lade hjemme via en adapter. Foto: Mathias Klingenberg

Godt førsteinntrykk

Bilen er utstyrt med amerikansk ladeinntak, men Fredriksen forteller at han lader bilen hjemme med en adapter. Han kan for øyeblikket ikke lade bilen på hurtigladere – til det må ladeinntaket bygges om. Fredriksen sier at han har utstyret som trengs for å bygge om, men at det ikke er aktuelt per dags dato.

Ellers sier Fredriksen at infotainmentsystemet har noen regionale begrensninger, for eksempel på Spotify og i navigasjonssystemet. Vi fikk ikke testet ut dette i praksis, men vi observerte at bilen både rapporterte kilometer i timen og celsius.

Kostnadene ved å kjøpe og importere bilen vil ikke Fredriksen avsløre. Vi regner uansett med at sluttsummen ble høyere enn hva Tesla Norge selger modellen med levering i september for: 549.142 kroner.

Det er rundt det samme som man må betale for firehjulsdrevne konkurrenter som Volkswagen ID.4 GTX, Skoda Enyaq iV80X, Volvo XC40, Hyundai Ioniq 5 og Ford Mustang Mach-e.

Model Y gir et svært godt førsteinntrykk. Dette er en kraftig familie-SUV med god plass. Superladernettverket, firehjulstrekk og mulighet for tilhengerfeste og taklast er elementer som tiltaler nordmenn. Det er mye vi ikke kan si noe om, for eksempel forbruk, lading og byggekvalitet. Men sniktitten gir definitivt mersmak.

Her kan du se flere bilder av bilen: