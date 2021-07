Hvor mye mindre rekkevidde får du med en MEB-elbil med firehjulstrekk?

SUV-ene på Volkswagen-gruppens MEB-plattform har til nå blitt levert med bakhjulstrekk. Nå er også utgavene med firehjulstrekk på vei.

Vi testet nylig Audi Q4 E-Tron 50 og har nå også hatt Volkswagen ID.4 GTX til test. Rent praktisk er disse firehjulstrekkerne helt like bakhjulstrekkvariantene, med unntak av drift på to akslinger og mer motorkraft.

To motorer vil bruke mer strøm enn én, ettersom de til sammen kan produsere mer effekt. Det vi ønsket å finne ut, var hvor mye mer strøm det er i praksis.

Vi kjørte firehjulstrekkeren ID.4 GTX og bakhjulstrekkeren Audi Q4 E-Tron 40 på en runde på Østlandet, bestående av motorvei og landevei.

Resultatet er oppsiktsvekkende: I godt sommervær er det i praksis nesten ikke forskjell på forbruket.

Volkswagen ID.4 GTX er en litt friskere utgave av populære ID.4. Foto: Eirik Helland Urke

Forbruk

Det ser ut til å være liten forskjell på forbruket til GTX og Q4. Begge bilene har lik luftmotstandskoeffisient, oppgitt til 0,28.

ID.4 GTX har egenvekt 2136 kg. Q4 40 har egenvekt 2050 kg. Noe høyere vekt sørger for at ID.4 GTX naturlig har høyere forbruk. At den har to motorer, betyr likevel ikke nødvendigvis at den bruker så mye mer strøm.

Under vanlig kjøring er ID.4 GTX en bil med bakhjulstrekk. Det er først når det er behov for å trekke på forhjulene, at motoren på 75 kilowatt brukes. Dette skjer lynraskt og er i praksis ikke noe man merker, utover en høyfrekvent elmotorlyd under hard akselerasjon.

Forskjellen i forbruk blir dermed marginal. Men selv marginale forskjeller gir et utslag i praktisk rekkevidde. Q4 E-Tron 40 har ifølge våre tall en realistisk rekkevidde på 480 kilometer med blandet kjøring på motorvei og landevei.

Ved turens slutt ender vi med samme realistiske rekkevidde for ID.4 GTX, da forbruket endte opp på 16 kilowattimer per 100 kilometer for begge bilene.

Vi ser likevel på forbrukstallene at ID.4 GTX jevnt over lå 1 kWh/100 km over Q4 E-Tron det meste av turen. Den siste delen av turen gikk jevnt over nedover og viser at ID.4 trolig regenererer energi mer effektivt enn Q4 E-Tron med bakhjulstrekk.

Vi nullstilte korttids-tripptelleren på bilene den siste delen av turen. De siste 52 kilometerne hadde ID.4 GTX 8,5 prosent lavere forbruk enn Q4 40 mens vi kjørte nedover. Vi tror 86 kilo ekstra egenvekt på GTX bidrar til høyere regenerering.

Om vi kun tar utgangspunkt i tallene for motorveikjøring, har ID.4 GTX en praktisk rekkevidde på 447 kilometer og Q4 E-Tron 40 472 kilometer. Det er en forskjell, men bare rundt 5,5 prosent. I praksis betyr det lite.

Lading

Siden bilene er bygget på samme plattform, med samme batteri og de samme forutsetningene, var det ingen reell forskjell på ladekurvene.

Vi har etter hvert sett ladekurvene på en rekke MEB-biler, og de oppfører seg likt. I praksis vil det gå like raskt å lade ID.4 med og uten firehjulstrekk.

Her er en kurve fra hurtiglading av ID.4 GTX:

... og her er en kurve for hurtiglading av Q4 e-tron 40:

Effekten ligger på rundt 125 kilowatt til batteriet når 30 prosent batteri – og faller sakte ned til rundt 65 kilowatt ved 70 prosent. Der stabiliserer den seg fram til batteriet er rundt 80 prosent oppladet. Fra andre ladesesjoner med MEB-bilene vet vi at effekten faller gradvis etter 80 prosent til rundt 30 kilowatt når batteriet nærmer seg 100 prosent.

I sommertemperaturer bør man beregne omtrent 35 minutter fra 10 til 80 prosent på begge bilene.

Det er ikke best i klassen (les om ladekongen Ioniq 5 her), men omtrent på linje med konkurrenter som Ford Mustang Mach-e og BMW iX3.

Audi Q4 E-Tron 40 og Volkswagen ID.4 GTX. Foto: Eirik Helland Urke

Kjøreopplevelse

Q4-varianten vi kjørte, er en lettere utstyrt utgave enn den forrige Q4-varianten vi kjørte, som var en rikt utstyrt Q4 50 Business plus med S Line eksteriør og interiør, og sportsunderstell.

Det er vanskelig å si noe sikkert når vi ikke har kjørt bilene på samme tid, men vi har ikke inntrykk av at kjøreegenskapene skiller seg nevneverdig fra VW ID.4 eller Skoda Enyaq med bakhjulstrekk.

Uten firehjulstrekk oppleves Q4 som en elbil med ganske bedagelig ytelse. Motoreffekten er 150 kilowatt, og 0-100 kilometer i timen gjøres unna på 8,5 sekunder.

VW ID.4 GTX oppleves ganske mye sprekere. Den har identisk ytelse som Q4 50 og gjør 0-100 kilometer i timen på 6,2 sekunder.

Det er for all del ikke akselerasjon som gir bakoversveis, det heller, men den er sprek nok til de fleste situasjoner.

På svingete veier kjennes ID.4 GTX mer plantet enn sine konsernsøsken med bakhjulstrekk. Du kan akselerere ut av svingene uten at stabilitetskontrollen slår inn og reduserer trekkraften.

Vi skal for øvrig ikke gå nærmere inn på infotainmentsystemene. De er forskjellige, og Audi har gått egne veier og installert systemet du finner i andre nye Audi-modeller. Du kan lese mer om dette i vår test av Q4 E-Tron 50.

Audi Q4 E-Tron 40 og Volkswagen ID.4 GTX. Foto: Eirik Helland Urke

Konklusjon

Vi har ingen data som forteller oss hvor stor forskjellen er på forbruket vinterstid kontra sommerstid. Det er slett ikke utenkelig at de to bilene vil oppleves svært ulike på glatt vinterføre og at firehjulstrekksystemet vil jobbe mye mer da. Det vil antakelig gi en større forskjell i forbruk.

Når det er sagt, kan vi bare vurdere bilene ut fra erfaringene vi har gjort oss.

Det er populært med firehjulstrekk, men det spørs om alle som ender med å kjøpe bil med dette, i realiteten har bratte og glatte bakker de må kjøre i hver vinter. En bil med firehjulstrekk kan oppleves bedre på vinterføre, men når du må stoppe, er bremselengden like lang – om ikke lenger – på grunn av økt vekt.

Du får en merkbart sprekere bil om du velger en MEB-variant med firehjulstrekk. Om det er viktig for deg, er det absolutt verdt å betale ekstra for. Det er også greit å få med seg at firehjulstrekkvariantene kan trekke noe tyngre henger: 1200 mot 1000 kg.

Om dette ikke spiller noen rolle og du sjelden eller aldri kjører på spesielt utfordrende, glatte veier, kan en bakhjulstrekkutgave være riktig valg.

Volkswagen ID.4 GTX begynner på 456.000 kroner før du har lagt til ekstrautstyr. Med bakhjulstrekk og samme batteri starter prisen på 410.000 kroner før tilpasning.

Prisforskjellen på bak- eller firehjulstrekk er heller ikke stor på Audi- eller Skoda-variantene.

Du ofrer ingenting hva gjelder de praktiske aspektene ved å velge firehjulstrekk. Kupeen er like stor, bagasjerommet har samme volum, og nyttelasten er praktisk talt den samme: 519 kg for ID.4 GTX og 539 kg for ID.4 Pro.

Dermed er realiteten at disse bilene i praksis er så godt som like, bortsett fra at en av dem har firehjulstrekk og så vidt høyere forbruk om sommeren.