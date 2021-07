Test: Polestar 2 Standard Range vs Tesla Model 3 SR+

Polestar lanserte tidligere i år nye utgaver av sin Polestar 2. Den fås nå med forhjulstrekk og mindre batteri, og i en variant med stort batteri og forhjulstrekk.

Vi har fått anledning til å teste Polestar 2 med mindre batteri. Varianten heter «Polestar 2 Standard range Single Motor», har 64 kilowattimer brutto batterikapasitet og forhjulstrekk. Motoreffekten er 165 kilowatt.

Varianten med firehjulstrekk har 150 kilowatt foran og bak. Forhjulstrekkvarianten har samme motor foran. Den eneste forskjellen er at den mates med mer effekt.

Bilen koster fra 389.000 før tilvalg. Da er den nær Tesla Model 3 Standard Range+ i pris. Den koster fra 364.000 kroner ferdig levert før tilvalg.

Rekkevidden oppgis til inntil 444 kilometer på Polestar 2 SR, mens Tesla oppgir inntil 448 kilometer. Det er ganske likt, og vi tipper mange vil vurdere begge disse bilene.

Vi har tatt med bilene på en testtur for å bli bedre kjent med dem, og hva forskjellene er.

Polestar 2-eksemplaret vi kjørte er en preproduksjonsutgave. Det vil si at det kan komme endringer på produksjonsutgaven som leveres i høst.

Forbruk

Selv om de to bilene har omtrent lik maksimal rekkevidde, er det ingen tvil om at det er Teslaen som er den mest energieffektive. Den oppnår samme WLTP-rekkevidde som Polestar 2 SR med rundt 20 prosent mindre batterikapasitet.

Det er derfor ikke overraskende at Polestar har betydelig høyere strømforbruk, noe våre innsamlede forbrukstall bekrefter.

Forbruksprofilene viser at Model 3 brukte omtrent 80 prosent så mye strøm som Polestar 2 for hele turen. I gjennomsnitt for alle avlesinger brukte Model 3 78,7 prosent så mye strøm som Polestar 2.

Forskjellen er størst under motorveikjøring i høy hastighet, og minst under landeveiskjøring i 80 kilometer i timen. Det skyldes antakelig at Model 3 har en utforming som gjør den mer aerodynamisk – motstandskoeffisient er 0,23 mot 0,28.

Tesla Model 3 har omtrent 50 kilowattimer tilgjengelig batterikapasitet (Tesla oppgir ikke kapasitet). Polestar 2 har 61 kilowattimer tilgjengelig batterikapasitet.

Basert på gjennomsnittlig forbruk for hele turen gir det en reell rekkevidde på 367 kilometer for Model 3 og 356 kilometer for Polestar 2.

Dermed ville ingen av disse bilene klart denne kjøreturen uten et ladestopp. Det er likevel antakeligvis nok til å kjøre for eksempel Oslo-Bergen med ett ladestopp.

Polestar 2 lader med inntil 116 kilowatt. Foto: Marius Valle

Lading

Polestar 2 SR kan lades med inntil 116 kilowatt, mens Model 3 lader med inntil 170 kilowatt. Det sier ikke så mye om hvilken bil som i realiteten lader raskest, ettersom det er ladekurven som avgjør dette.

En bil med lavere maksimal ladeeffekt kan lades raskere dersom den har evne til å holde effekten jevnt høy.

Det er likevel Tesla Model 3 SR+ som stikker av med seieren her:

Intervallet 20 til 80 prosent tar 22 minutter for Model 3 og 30 minutter for Polestar 2. Det er en konsekvens av at Teslaen har mindre batterikapasitet og lader med høyere snitteffekt i dette intervallet.

I praksis betyr dette at 20 minutter lading fra 20 prosent gir Model 3 omtrent 235 kilometer rekkevidde og Polestar 2 170 kilometer rekkevidde. Dette basert på våre forbrukstall.

Merk at dette ikke er under like forhold; Vi ladet Polestar på en BKK-hurtiglader som leverer inntil 150 kilowatt, og Tesla på en Supercharger V3 som leverer inntil 250 kilowatt. I realiteten vil man som Tesla-eier så langt det er mulig lade på Teslas egne ladere, ettersom prisen er lavere og nettverket er svært godt bygget ut. Dette er ikke et alternativ for Polestar 2.

Under er ladekurvene for de to bilene. Polestar 2 ble ladet til 88 prosent, da det viste seg at bilen var stilt inn til ikke å lade mer enn dette. Dette kan endres av brukeren.

Begge ladekurvene viser at det lønner seg å avslutte ladingen ved omtrent 80 prosent på begge bilene. Det tar for eksempel nesten like lang til å lade Model 3 fra 90 til 100 prosent som det tar å lade 20 til 80 prosent.

Alt i alt har begge bilene tilfredsstillende ladeytelse i sommerlige temperaturer. De åtte ekstra minuttene Polestar 2 SR bruker på å lade 20 til 80 prosent betyr lite i praksis.

Den største praktiske forskjellen er ladeprisen.

Med utgangspunkt i ladeprisene hos operatørene BKK og Tesla, lading fra 20 til 80 prosent, og våre forbrukstall, koster det omtrent 155 kroner å lade Polestar 2, og 85 kroner å lade Model 3.

Det gir en pris på 3,6 kroner per 10 km i Teslaen og 9,1 kroner per 10 km i Polestar 2.

Tesla Model 3 byr på en mer dynamisk kjøreopplevelse. Foto: Marius Valle

Kjøreopplevelse

Bilene konkurrerer i samme segment, men er veldig ulike:

Tesla har bakhjulstrekk, Polestar forhjulstrekk.

Tesla multilink-forstilling, Polestar har MacPherson-forstilling.

Model 3 SR+ veier 1750 kg, Polestar 2 SR veier 1940 kg.

Tesla har 74 kilowatt mer motoreffekt og 90 newtonmeter mer dreiemoment.

Tesla gjør 0-100 på 5,6 sekunder, Polestar på 7,4 sekunder.

Alt dette er elementer som gir to ganske ulike kjøreopplevelser. Av de to er det ingen tvil om at det er Tesla som leverer den mest agile bilen med den mest direkte styreresponsen. Den kjennes i praksis som en mye lettere og mer manøvrerbar bil enn Polestar 2 SR.

Teslaen er også en del sprekere, med 239 kilowatt motor på bakakslingen. Polestar har 165 kilowatt motor foran. Dette gir en veldig tydelig forskjell under aktiv kjøring. Vi syns ikke at svensken er spesielt plaget av såkalt «torque steer», altså at den trekker i rattet ved kraftig pådrag. Samtidig er det såpass mye moment at bilen ikke naturlig retter opp hjulene under pådrag, noe som kan oppleves litt ubehagelig i krappe svinger.

Vi skulle ønsket at Polestar heller beholdt motor bak og fjernet den foran. CMA-plattformen, som bilen er bygget på, er imidlertid optimalisert for forhjulstrekk og firehjulstrekk, så det er antakeligvis ikke mulig å få til uten større modifikasjoner.

Polestar 2 er sprek, men oppleves som en tyngre bil. Foto: Marius Valle

Så skal vi understreke at vi ikke med dette hevder at forhjulstrekk er negativt. På vinterføre oppleves som regel en bil med forhjulstrekk mer stabil, da det skal mer til for å få sleng på bilen. De fleste nordmenn er nok også vant til å kjøre bil med forhjulstrekk, og Polestar 2 vil sånn sett oppleves mer forutsigbar for mange på vinterføre.

Dette er antakelser. Vi har tross alt ikke kjørt bilene på glatta.

Når dette er sagt, så trekker Polestar det lengste strået på det praktiske plan. Den har «hatchback»-bakluke, som gjør at du kan fjerne hattehylla og for eksempel ha med en hund. Den har mulighet for å trekke tilhenger på 1500 kg, mot 1000 kg på Model 3.

Ingen av bilene har spesielt stor nyttelast, men med 375 kg kan du laste Polestar 2 med 61 kg mer enn Model 3, som har 314 kg nyttelast. Det høres kanskje ikke så mye ut, men med fem voksne på 75 kg i bilen er det kun mulig å laste 14 kg bagasje i Model 3.

I Polestar 2 kan de samme personene ha med 75 kg til sammen, eller 15 kg bagasje hver. Det er en vesentlig forskjell.

Polestar 2 har en stor midtkonsoll som gjør at førermiljøet oppleves trangere enn i Model 3. Foto: Marius Valle

Interiør

Vi skal kort nevne interiøret. Tesla er minimalisme. Polestar er mer tradisjonell. Den er ikke bygget på elbilplattform, som gjør at produsenten har måtte spille Tetris med batteriet. Det gir blant annet utslag i en enorm midtkonsoll, som gjør at Polestar 2 føles trang.

Bagasjerommet i Polestar 2 er 405 liter, identisk som i versjonen med firehjulstrekk, selv om det ikke er motor bak. Det ville ifølge Polestar krevd en stor ombygging for å utnytte denne plassen, så de har valgt å la det være likt.

Når det er sagt, så er det også et stort tomrom der motoren sitter i firehjulstrekk-varianten av Model 3, som heller ikke er utnyttet. Årsaken er antakeligvis den samme. Total bagasjeromsplass er dermed 542 liter uansett variant.

Programvare

Det er tett løp mellom bilene når det kommer til programvare og infotainment. Vi liker Android Automotive i Polestar 2 svært godt. Her kan du laste ned apper, blant annet til videostrømming, og du har Google Maps som navigasjonssystem.

Tesla har ingen mulighet for apper, men gir deg tilgang til enkelte strømmetjenster, som Netflix, og du kan kun strømme musikk via Spotify. Bruker du en annen tjenste må du spille av via mobilen.

Tesla har lang erfaring med programvareoppdateringer over nett, og har rullet ut en lang rekke forbedringer og endringer i løpet av de siste årene. Polestar begynte med oppdateringer i desember 2020, og har siden den gang rullet ut oppdateringer nesten hver måned.

Sånn sett fremstår begge produktene som moderne biler.

Vi liker Google Maps svært godt, og syns særlig i bygater at det er enklere å kjøre rett med dette systemet enn Teslas navigasjonssystem.

Begge bilene angir hvor mye batteri vi har igjen når vi kommer frem til destinasjonen. De legger også til ladestopp ved behov. Tesla er et hestehode foran takket være eget ladenettverk, og oversikt over hvor mye trafikk det er ved hver Supercharger. Da kan bilen sende deg til en ladestasjon med mindre trafikk om det er mulig.

Dette er en fordel Tesla er alene om, og vil være alene om helt til alle bilprodusentene blir enige om å dele slik informasjon seg imellom.

Tesla Model 3 har minimalistisk interiør. Foto: Marius Valle

Førerstøttesystemer

Polestar 2 var utstyrt med såkalt Pilot-pakke. Det vil si at den har avanserte førerstøttesystemer som blant annet hjelper deg med å styre. Teslas system kalles Autopilot.

Det er store forskjeller på systemene. På landevei er Teslas system vesentlig mer stabilt, ved at det passer på at du holder deg i eget felt, selv om det mangler midtstripe. Polestars system sliter når det ikke er midtstripe, og vil helst at du kjører midt i veien.

Begge systemene krever at du holder hendene på rattet og følger med. Når det er sagt, så opplevde vi at Polestar gled over i motsatt kjørefelt i svinger flere ganger.

Det Polestars system ikke plages med er såkalt fantombremsing – altså at bilen plutselig bremser opp fordi den oppfatter at det er ett eller annet i veien. Dette er særlig et problem på smale veier når det kommer store kjøretøy imot.

Sørover på E6 mot Oslo opplevde vi ofte at Teslaen ville bremse ganske kraftig uten at det var noen åpenbar grunn til det. Det problemet hadde vi ikke i Polestar, men den ville til gjengjeld flere steder dra oss ut mot veiskulderen, som også er ubehagelig.

Ingen av systemene er feilfrie. Felles for begge er at det er føreren som har alt ansvaret.

To gode biler med relativt ulike egenskaper. Foto: Marius Valle

Oppsummert

Polestar 2 SR og Tesla Model 3 SR+ er to biler som på mange måter konkurrerer om kunder i samme segment.

Selv om Model 3 har større bagasjeromsplass, er det Polestar 2 som fremstår som mest praktisk, takket være høyere nyttelast og mulighet for å trekke tyngre henger.

Begge er spreke biler, men Model 3 oppleves som den utvilsomt mest sportslige takket være sine kjøreegenskaper, lavere vekt og sterkere motor. Den bruker også mindre strøm og lader raskere, som er viktige egenskaper på langturer.

Ladepriser, ladenettverk og integrasjonen av det hele i bilens navigasjonssystem er også uovertruffent hos Tesla.

Til syvende og sist er spørsmålet hva som er viktigst for deg.

Selv om de to bilene fremstår ganske likt priset, er det greit å få med seg at prisforskjellen i realiteten er ganske stor.

En grunnspesifisert Model 3 SR+ koster 384.000 kroner inkludert vinterhjul.

Med vinterhjul koster en Polestar 2 409.000 kroner. Vil du ha avanserte førerstøttefunksjoner som er standardutstyr på Model 3 koster det 30.000 kroner ekstra hos Polestar.

Utstyrsnivået er da ikke identisk, men mer likt. Da er prisdifferansen i realiteten 55.000 kroner opp på Polestar 2 SR.

Alt i alt er begge bilene gode, men ganske forskjellige tross alt.