Vi har prøvekjørt: Tesla Model Y viser hvordan man får folk til å velge elbil

Tesla Model Y, det siste elementet i Elon Musks modellnavnkonsept S3XY, har omsider ankommet Norge – over ett år etter de første bilene rullet ut på amerikanske veier.

Bilene skulle egentlig produseres på den kommende Berlin-fabrikken, men som følge av utsettelser importerer Tesla nå Shanghai-produserte biler til Europa.

Dette er storebroren til Model 3, og deler rundt 70 prosent av komponentene. Vi kommer derfor ikke utenom den referansen.

Tesla Model Y Drivverk: Firehjulsdrift, to motorer Motoreffekt: 340 kW ifølge EV-database, avventer bekreftelse fra Tesla Batteri: Ikke oppgitt, antatt rundt 75 kWh Mulighet for tilhengerfeste: Ja, kan dra opptil 1600 kg Akselerasjon: 0–100 km/t på fem sekunder Lengde/bredde/høyde (meter, uten speil): 4,75/ 1,92/ 1,62 Bakkeklaring: 16,4 cm Rekkevidde (WLTP kombinert): 507 km Vekt: 2003 kg Pris: Fra 549.142 kroner med levering (Pris testbil: 577.642 inkludert levering)

Vi har fått låne et eksemplar av bilen noen timer og dannet oss et førsteinntrykk.

Kort oppsummert innfrir Model Y forventninger som har vokst seg høye gjennom de siste årene. Dette er en romslig, familievennlig crossover/SUV med klasseledende oppbevaringsløsninger. Bilen er mer enn kjapp nok, følger godt med i svinger og er svært stabil på veien. Også kommer den med det best integrerte infotainmentsystemet elbilverden tilbyr.

Med firehjulstrekk, mulighet for tilhenger og taklast og grei bakkeklaring ligger dette an til å bli en tøff konkurrent i den etterhvert ganske store klassen av helelektriske, mellomstore SUV-er (se faktaboks for lenker til tester av de nærmeste konkurrentene).

Samtidig er Model Y langt fra perfekt – vi setter fingeren på flere ting i denne artikkelen.

Tjukk Model 3?

Dette er en Tesla, og derfor tror vi mange danner seg en mening om Model Ys utseende. Vi synes derimot ikke at den ser veldig oppsiktsvekkende ut.

Den har ikke sportsbil-looken til Model S og Model 3, men den kan likne en tjukk utgave av sistnevnte. Samtidig kan størrelsen og formen dra assosiasjonene mot Model X, men den er ikke like massiv og har ikke de karakteristiske falkevingdørene.

Model Ys tydeligste karaktertrekk er de moderne, avrundede linjer og glasstaket som strekker seg over alle passasjerene. Hekken er i SUV-aktig stil nokså høy, særlig for alle som er vant med lillebror Model 3.

Man setter seg inn i Model Y, til forskjell fra Model 3 hvor man setter seg ned. Interiøret er kliss likt sistnevnte: minimalismen er allestedsnærværende og den 15 tommers store horisontale berøringsskjermen styrer alt fra sidespeilene til klimaanlegget og åpning av hanskerom og panser.

Her er Tesla kompromissløse. Nesten alle knapper er borte. Liker du ikke løsningen, er ikke Tesla for deg.

Vi har i utgangspunktet sansen for utformingen. Systemet er kjapt og brukervennlig, med enkel tilgang til de mest brukte funksjonene. Vi kunne likevel tenkt oss fysiske knapper for enkelte ting som klimaanlegget, da det krever mindre oppmerksomhet under kjøring.

Teslas byggekvalitet og finish er ofte oppe til debatt. Vi så ingen store ujevnheter i testbilens karosserideler og sømmene innvendig virker godt avstemt. Vi merket antydning til vibrasjoner da vi banket på den horisontale finerplata på dashbordet, som muligens kan tilskrives byggekvaliteten. Det er uansett flisespikkeri.

Dette er bare én bil, men den gir inntrykk av at Shanghai-produserte biler i alle fall ikke står tilbake for det som kommer fra Fremont-fabrikken.

God plass til passasjerer og bagasje

Plassen er det kanskje største salgspunktet for Model Y.

Undertegnede på 196 centimeter har godt med rom for bein og hode både i forsetet og baksetet. Øverst i saken kan du se en video hvor vi tester ut kupéplassen.

Tesla oppgir at bilen har hele 2158 liter med bagasjeplass. Tallet har de tilsynelatende kommet fram til ved legge ned baksetene og fylle alle rom (inkludert frunken) med væske. Tallet er ikke sammenliknbart med hva andre produsenter oppgir, ettersom de bruker ulike standarder.

Med baksetene oppreist virker bagasjeplassen å være på størrelse med eller større enn konkurrentene fra for eksempel Volkswagen, Skoda og Hyundai. Tesla har imidlertid noen ess i ermet: Under bagasjegulvet finnes to små rom – et lite (for ladekabler, for eksempel) og et stort (for bager, handleposer eller liknende). Bak hjulene på sidene av bagasjerommet finner vi også dype oppbevaringsrom.

Vi gjorde noen omtrentlige mål av bagasjerommet her:

Her er noen omtrentlige mål av bagasjerommet. Foto: Eirik Helland Urke, målsatt av Mathias Klingenberg

I tillegg er oppbevaringsrommet under panseret (frunken) nokså stort:

Her er noen omtrentlige mål av frunken. Foto: Eirik Helland Urke, målsatt av Mathias Klingenberg

Disse rommene gjør at Model Y overgår konkurrentene plassmessig. Enkelte, for eksempel Ford Mustang Mach-e, har en nokså stor frunk, men ingen av konkurrentene har klart å utnytte volumene slik Tesla gjør på Model Y.

Det er imidlertid ikke sikkert du kan kjøre lovlig dersom du utnytter de nevnte rommene. Nyttelasten på Model Y er nemlig nokså mye lavere enn konkurrentene. 390 kilo totalt (uten fører) er for eksempel 221 kilo mindre enn i Volkswagen ID. 4 Pro og 187 kilo mindre enn i Ford Mustang Mach-e. Det gjør at fire store voksne ikke kan ha med seg så mye bagasje. Det hjelper ikke å kjøpe en takboks, ettersom det spiser av samme nyttelasten.

Dette blir ikke nødvendigvis en relevant problemstilling for så mange, men det er verdt å tenke over dersom du vil laste tungt og ha med passasjerer.

Et annet moment med bagasjerommet det verken har hattehylle eller opplegg for gitter eller gardin mellom kupé og bagasjerom. Jo da, nakkestøttene gjør at det ikke er mange centimeter mellom kupeen og baksetet, men vi skulle gjerne sett at bilen hadde bedre muligheter for sikring av last. Her må man med andre ord finne tredjepartsløsninger om behovet melder seg.

Oppsummert er plassen i Model Y overbevisende, til tross for noe skuffende nyttelast og fraværende løsninger for sikring av last.

Kraftig, stabil og effektiv

Vi tok med bilen på tur fra Teslas servicesenter på Rud, opp til Minnesund og tilbake.

Bilen sitter klistret på veien og er svært stabil. Kroppen dras godt tilbake i setet når du dytter inn fartspedalen. Den oppleves som markant sprekere enn de fleste konkurrentene, omtrent på høyde med helelektriske Volvo XC40.

Som de fleste SUV-er krenger Model Y noe i svinger. Styringen er direkte. Er du vant med Model 3 vil du merke at dette er en tyngre og større bil å ratte. Du har også mindre kontakt med veien – en direkte følge av at du sitter høyere. Det fører til en mer komfortabel kjøretur, men ikke forvent gokart-følelsen mange får i Model 3.

Vi hørte ingen ulyder under kjøring, men spesielt fra taket kom det en del støy. Hjulstøyen opplevdes ikke særlig påtvingende.

Tesla Model Y ved Minnesund. Foto: Eirik Helland Urke

Det er fascinerende å følge med på hvordan bilen til enhver tid analyserer data fra sensorene og fremstiller det på skjermen. Førerstøttesystemet Autopilot følger med som standard, og er et av de beste og mest stabile på markedet. Her får du blant annet filholderassistent og adaptiv cruisekontroll. Vi opplevde enkelte tilfeller av fantombremsing – altså at bilen bremser uten at det egentlig er behov for det. Det er plagsomt og bør forbedres i kommende programvareoppdateringer.

Her er forbrukskurven fra testturen vår:

Vi hadde mye motorvei med 110-fartsgrense, men på returen kjørte vi også en del landevei.

20 grader celsius og sol gir ganske gode elbilforhold, men en gjennomsnittsfart på over 90 kilometer i timen den første halvdelen av turen drar forbruket opp. Den siste halvdelen av turen gikk gjennomsnittsfarten ned til nærmere 50 kilometer i timen. Testbilen hadde 20-tommers felger. 19 tommere følger med som standard og ville nok gitt litt lavere energiforbruk.

Med det som bakteppe mener vi et snittforbruk på 16,1 kWh/100 km er bra, størrelsen på bilen tatt i betraktning. Snittet er lavere enn hva vi har fått når vi tidligere har kjørt en del av den samme strekningen med konkurrenter som Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq, Volkswagen ID. 4 og Ford Mustang Mach-e. Disse tallene er ikke egentlig sammenliknbare, ettersom vi kjørte til ulike tider med ulike kjøreforhold. I tillegg hadde vi ikke tid til å kjøre Model Y hele vår ordinære testrute. Vi vil tro Model Y hadde fått et enda lavere snittforbruk på den ordinære ruta, men det er kun antakelser.

Dermed kan vi ennå ikke kåre en forbruksvinner blant de mange elektriske SUV-ene som nå er på markedet. Vi kan likevel si at forbruket på Model Y er lovende.

Rekkevidde

WLTP-rekkevidden er på 507 kilometer. Vår tilmålte tid med bilen gav ikke mulighet for å kjøre bilen i nærheten av tom for strøm.

Tesla oppgir ikke batteristørrelsen på Model Y. Dersom vi antar at bilen har 75 kWh tilgjengelig (slik flere kilder rapporterer), får vi en rekkevidde 466 kilometer med vårt snittforbruk.

Dersom vi tar utgangspunkt i at vi brukte 46 prosent av batteriet på å kjøre 192 kilometer, får vi 417 kilometers rekkevidde.

Begge disse utregningsmetodene er usikre og med flere mulige feilkilder, men viser at WLTP-tallet trolig ikke er helt urealistisk under optimale forhold.

Bilen skal kunne hurtiglade med inntil 250 kW på Teslas eget ladenettverk. Vi fikk ikke ladet under vår prøvekjøring, men kan anta at ladekurven likner Model 3. Den brukte 34 minutter å lade fra 10 til 80 prosent under vår test i vår. Vi kommer naturligvis tilbake til dette når vi har testet ladingen på Model Y.

Interiøret i Model Y er kliss likt Model 3. All makt er med andre ord i den 15 tommers store berøringsskjermen. Foto Eirik Helland Urke

Det sterkeste økosystemet

Dagens elbiler krever et godt økosystem: På langtur ønsker man at ladeplanleggingen og -gjennomføringen skal gå mest mulig knirkefritt. Hjemme ønsker mange å kunne overvåke bilen og lading med en app.

Model Y har som kjent det samme systemet som Model S, 3, X og utgjør etter vår mening det beste alternativet i dag.

Navigasjonssystemet regner ut om du trenger å lade på turen, og foreslår i så fall en Supercharger-stasjon langs ruta. Ved behov forvarmer bilen batteriet for at ladingen skal gå unna raskest mulig. Du slipper mest sannsynlig å stå lenge i ladekø, ettersom Tesla har mange flere ladepunkter på hvert ladested enn de åpne konkurrentene (tiden vil vise hvor lenge det blir slik).

Bilen regner ut hvor lenge du må lade, og under lading får du til enhver tid beskjed om når du kan dra videre for å komme helt hjem. Attpåtil kan du se på videoinnhold via bilens Netflix- og Youtube-avspiller mens du lader.

Det går ikke like smidig dersom du vil benytte hurtigladere utenfor Teslas økosystem, men systemet fungerer så godt at vi ser for oss at mange uansett holder seg innenfor det.

Appen er stabil, kjapp og funksjonsrik.

Konkurrenter som Volvo XC40 og Ford Mustang Mach-e har kommet etter med både ladeplanlegging og beregning av gjenværende rekkevidde ved ankomst, men enda er Teslas system flere hestehoder foran.

Når det er sagt: Infotainmentsystemet er langt ifra perfekt.

Selv om mobiltelefonintegrasjonen fungerer helt greit, kunne vi gjerne tenkt oss muligheten for (trådløs) Apple CarPlay og Android Auto. Det hadde knyttet telefon og bil tettere sammen.

Samtalekvaliteten i bilen er heller ikke den beste – særlig dersom du kjører i områder hvor du hører at bilen ikke er altfor godt støyisolert (som i tunneler).

Videre bør Tesla snart gir mulighet for å legge inn flere stoppesteder i navigasjonsløsningen. Det finnes nå hos flere av konkurrentene, og har vært etterlyst av Tesla-eiere i mange år.

Skal vi være pirkete, er bilens Youtube- og Netflixavspiller noe hakkete. Her vet vi ikke hva som er problemet, men opplevelsen kunne uansett være bedre.

Flere mangler

Model Y kommer litt sent til det etterhvert bugnende el-SUV-bordet. Helelektriske konkurrenter som Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40, BMW iX3 og Volkswagen AG-trillingene Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq IV og Audi Q4 e-tron har allerede triller på norske veier en stund.

Model Y har mangler sammenliknet med konkurrentene:

Et head-up-display hadde virkelig vært nyttig i Model Y, ettersom den ikke har noen skjerm foran føreren. Volkswagen-gruppen er blant dem som har satset på dette i sine helelektriske familie-SUV-er.

På lengre turer savner vi også ventilerte seter - skinnsetene kan lett bli klamme. Ioniq 5 viste oss at man ikke må betale for en premiumbil for å få dette.

Blindsoneassistenten på Model Y finner du på hovedskjermen, men det er jo ikke der vi titter når vi skal bytte fil. Vi hadde heller ønsket oss den i sidespeilene, som på andre biler.

Noen av konkurrentene tilbyr også mer avanserte frontlykter enn LED-lyktene du får på Model Y.

En del slike tilvalgsmuligheter finnes rett og slett ikke for Model Y. Det forenkler produksjonen, men kan også gjøre bilen mindre attraktiv.

Videre mangler Model Y den ene, stilige funksjonen som gir bilen x-faktor. Ioniq 5 frister med mulighet for å lade andre elbiler (eller andre dingser) og en svært fleksibel seteutforming. Ford Mustang Mach-es partytriks er den drenerte frunken, som for eksempel kan fylles med isbiter og holde den fortrukne drikka kald. Volkswagen ID.4 har kanskje ikke noen x-faktor-egenskap, men tilbyr til gjengjeld gode muligheter for lastesikring og stor nyttelastkapasitet.

Konklusjon

Likevel tror vi at Model Y tilbyr den beste totalpakke for mange. Den er best i klassen på det viktigste, det som gjør overgangen fra forbrenningsmotor til elmotor enklest mulig: Den har masse plass, god rekkevidde og det mest omfattende, morsomste og mest integrerte infotainmentsystem som hjelper deg på langturen. Videre er bilen er kjapp og god å kjøre. Ladeegenskapene er på papiret lovende, men dette har vi altså ikke testet enda.

Neste år vil vi sannsynligvis få tyskproduserte Model Y-er til landet, og mange er tvil om de skal vente. Musk har varslet at Berlin-Brandenburg-bilene vil få flere tekniske nyvinninger. Vi vet svært lite om hva slags bil som faktisk kommer ut fra Tyskland neste år, så tvilen man bare leve med.

Uansett: Pakka Tesla nå tilbyr for rundt 550.000 kroner er kruttsterk, til tross for enkelte mangler. Det kan være det beste valget for mange barnefamilier (men finn noe annet om du skal laste tungt).

Vi tror Norges første Tesla Model Y-eier har et poeng med utsagnet om at han synes synd på konkurrentene når Model Y kommer på norske veier.

Selv om konkurrentene har fått mer enn et halvt års forsprang, kan Model Y ende opp med å bli en av de mest registrerte bilene i år. Det avhenger nok av Teslas leveringskapasitet.

Se flere bilder av bilen her: