Slik skal Tesla gjøre superladerne tilgjengelig for alle elbiler

Tesla-sjef Elon Musk bekreftet nylig på twitter at selskapet planlegger å gjøre ladenettverket sitt tilgjengelig også for andre bilmerker i slutten av 2021. I selskapets kvartalsfremleggelse natt til tirsdag kom Musk med en rekke nye detaljer om hvordan dette rent praktisk kan foregå. De såkalte superladerne bruker standard CCS-kontakter i Europa, men det er likevel en hel rekke utfordringer knyttet til hvordan andre elbiler skal kunne dra nytte av Teslas ladenettverk.

Tesla bygger offensivt ut ladestasjoner også i Norge, noe som i praksis har gitt Tesla-eiere en ikke ubetydelig fordel langs norske veier i sommer. De har rett og slett flere hurtigladere tilgjengelig enn andre bilmerker.

Vil holde det enkelt

Det er ikke bekreftet at norske superladere åpner for andre bilmerker allerede i år, mer sannsynlig er nok neste år. Det skal være antydet i flere sammenhenger, blant annet i kontakt med Vestland fylkeskommune.

Elon Musk fortalte på nattens kvartalsfremleggelse at han vil gjøre det så enkelt som mulig for andre bileiere å ta i bruk Teslas ladere.

– Vi ser for oss en enkel løsning der du bare laster ned Tesla-appen, drar til ladestasjonen og forteller hvilken lader du står ved. Så plugger du den til bilen, selv om det ikke er en Tesla. Dette vil i praksis fungere på elbiler av nesten alle fabrikater, sa Musk.

Blir dyrere å lade treigt

Han bekrefter samtidig at det ikke er fritt fram for å bruke timesvis på ladestasjonen, selv om du skulle ha en bil som lader treigt.

– Det vil bli tidsbegrensninger. Hvis bilen lader supertreigt, må noen betale mer. Tid er nemlig den største begrensningen hos superladerne, hvor opptatt de blir, sa Musk.

Det er også aktuelt å gjøre ladingen dyrere i rushtiden, for å spre ladingen og dermed tilgjengeligheten mer gjennom døgnet.

Lønnsomt å bygge ut

Motivasjonen for å åpne ladenettverket er ifølge Tesla todelt. For det første ønsker de å støtte overgangen til fornybar energi, uten å stenge ute andre aktører. Men ikke minst er det lønnsomt, og senker kostnadene ved å bygge ut nettverket av ladestasjoner. Det kan både påvirke utbyggingstakten og prisen ut til kundene.

Musk understreket viktigheten av å øke utbyggingstakten på ladestasjonene framover.

– Det sier seg selv at om dette skal være nyttig for andre elbiler, må vi bygge ut ladestasjonene i større takt enn vi produserer egne elbiler. Det i seg selv er ikke enkelt for oss, men viktig i den store sammenhengen at vi får til, sa Musk på kvartalsfremleggelsen.

Rekordoverskudd

På fremleggelsen kom det fram at Tesla gikk med 9,7 milliarder kroner i overskudd i andre kvartal. Det er deres første kvartalsvis overskudd på over 1 milliard dollar.

For noen dager siden ble også det kjent at omsetningen i Norge falt med 46 prosent mellom rekordåret i 2019 til 2020. Samtidig er det ventet økning igjen i 2021, blant annet med introduksjonen av Model Y i Norge.