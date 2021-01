Derfor er det usannsynlig at alle vil få lade i Teslas ladenettverk

I desember var Tesla-sjef Elon Musk ute på Twitter og meldte at åpningen av Supercharger-nettverket er i gang, men at det foregår litt i det stille.

Meldingen var forholdsvis kryptisk, og noen tolket dette som at en åpning er rundt hjørnet. Andre trodde det var en spesifikk bilprodusent Musk viste til; Aptera Motors. De har en bil under utvikling, og produktbilder har vist at i alle fall prototypen er utstyrt med Teslas proprietære amerikanske ladeplugg.

Hva som faktisk skjer er uvisst. Selv om sjefen er ganske frittalende på Twitter, er selskapet i seg selv ganske forsiktig med hvilke spørsmål de svarer på. Det er for så vidt vanlig for amerikanske teknologiselskaper.

En åpning kan imidlertid bety en rask forbedring av ladetilbudet i markedet. Om Tesla skulle stille sitt nettverk til rådighet vil det tross alt bety en vesentlig kapasitetsøkning for elbilister.

Det er likevel flere faktorer som gjør at det fremstår som usannsynlig at en åpning av Teslas nettverk vil gi et bedre ladetilbud for elbilister flest.

I sosiale medier har vi sett mange reaksjoner på en mulig åpning av ladenettverket. En del Tesla-eiere har stilt seg negativ til muligheten i frykt for at et gode er i ferd med å forsvinne. Frykten er at Supercharger-stasjonene vil fylles opp av fremmedladere med ymse biler, og forårsake køer lik de man kan oppleve på andre ladestasjoner på utfartsdager.

Andre har på sin side jublet over at ladetilbudet er i ferd med å bli like bra som for dem som kjører Tesla, og at det dermed ikke lenger vil være noen grunn til å kjøpe Tesla.

Vi har den siste tiden forsøkt å danne oss et bilde av hvordan åpningen vil se ut, og etter samtaler flere som har innsikt i lademarkedet ser det ikke ut til at fasit blir et nytt ladetilbud åpent for de fleste.

Det er det flere grunner til.

En Supercharger er en CCS-lader

Teknisk sett fungerer Teslas Supercharger som en hvilken som helst annen hurtiglader. De har i hovedsak to typer hurtiglader, kalt V2 (versjon 2) og V3 (versjon 3). V3 er siste utgave, som leverer høyere effekt, og har ladekontakt av typen CCS. Den kommuniserer med biler over CCS-protokollen, som er en standard andre CCS-ladestasjoner også bruker.

V2-laderne benyttet i utgangspunktet en proprietær ladeprotokoll som kun Tesla bruker.

Model 3 bruker imidlertid standard CCS-protokoll for hurtiglading, så da denne bilen kom på veiene i Europa ble V2-laderne oppgradert for å kunne kommunisere over CCS-protokollen i tillegg.

Altså er alle Supercharger-stasjoner med CCS-kontakt kompatible med en hvilken som helst elbil med CCS-inntak.

Det ble for så vidt demonstrert høsten 2020, da det viste seg at Teslas V3-ladestasjoner var åpne for alle elbiler. Men dette kunne like gjerne skjedd på V2-laderne.

Dermed kan Tesla altså åpne for alle elbiler når de måtte ønske det, og det skal ikke være noen tekniske hindringer for dette, så vidt vi har klart å finne ut.

Vil trolig verne om egne bilkunder

Den kanskje mest åpenbare grunnen til at vi likevel tror at Tesla vil åpne sitt nettverk for alle biler, er at det kan gi en dårlig kundeopplevelse. Ikke bare for eksisterende Tesla-kunder, men også nye kunder med andre bilmodeller.

Om Tesla hadde åpnet for alle biler, hadde det fort kunne oppstå situasjoner med overfylte ladestasjoner. Om mange av disse bilene i tillegg ladet tregt, for eksempel eldre e-Golfer som lader med maks 40 kilowatt, ville det fort kunne oppstått køer.

Det er derfor rimelig å anta at Tesla derfor vil sørge for at biler som slipper til må oppfylle noen kriterier når det kommer til ladehastighet. Sannsynligvis vil de måtte kunne lade med en gjennomsnittlig ladehastighet som ikke ligger langt under det eksisterende Tesla-modeller kan oppnå.

En eldre Tesla Model S har ifølge EV-database.org en gjennomsnittlig ladeeffekt fra 10 til 80 prosent på rundt 100 kilowatt.

Det kan tenkes å bety at biler som Jaguar I-Pace, som har en beregnet snitteffekt på 85 kilowatt fra 10 til 80 prosent, ikke vil tilbys tilgang til Supercharger-nettverket. Peugeot e-2008 og andre nye elbiler fra PSA har ifølge EV-database en snitteffekt på 65 kilowatt, og er dermed trolig også for trege.

Vi har imidlertid ikke klart å bringe på det rene om Tesla faktisk vil sette et minstekrav til ladeeffekt.

Tesla Model S på en «park-in»-lader. Foto: Mathias Klingenberg

Ladeportens plassering kan skape utfordringer

En annen faktor er om biler rent faktisk kan lades på en Supercharger uten at laderen må tilpasses.

Audis ladeport er slik plassert at det kreves en lang ladekabel for å rekke bort på en «park-in»-ladestasjon. Foto: Marius Valle

Det vil sannsynligvis stilles krav om at bilene må ha ladeporten plassert slik at de kan plasseres ved en Supercharger uten å ta opp flere plasser.

Alle Teslas biler har ladekontakten på venstre side bak, og ladestasjonene er utformet med hensyn til dette. Kommer det en bil med ladeporten plassert på motsatt side, kan den åpenbart ikke plasseres på samme måte som en Tesla.

Det vil skape problemer. Kablene på Supercharger er forholdsvis korte sammenlignet med det som vanligvis installeres på nye høyeffektladere i dag. Lange kabler er nødvendig for å legge til rette for biler som for eksempel Audi E-Tron.

En E-Tron vil ikke kunne plasseres på en ladestasjon med såkalt park-in-konfigurasjon (bilen rygges inn til ladestasjonen) uten å stilles på tvers over to eller tre plasser med den kabellengden Tesla benytter i dag.

Biler med ladekontakt bak, men på høyre side, vil kanskje kunne plasseres på en slik stasjon, men ikke på en stasjon med drive-through-konfigurasjon (ladestasjon ved siden av bilen) uten å okkupere oppstillingsplassen til en annen ladestasjon.

Flere biler kan trolig utelukkes

Dermed kan det godt tenkes at flere biler trolig utelukkes fra å få tilgang til Tesla-ladere på grunn av dette, som Audi E-Tron eller Ford Mustang Mach-e, som har ladekontakten foran førerdøra.

Volkswagen ID.3 har ladekontakten på høyre side bak, og kan derfor også skape problemer.

Biler med ladekontakt i front vil imidlertid ikke være et problem i de fleste tilfeller. Biler som Polestar 2 og Volvo XC40 har ladekontakt samme sted som Teslas biler. Det har også PSAs elbiler.

Volkswagen ID.3 har ladeporten på «feil» side om den skal kunne lades på en Supercharger.. Foto: Marius Valle

Vi skal understreke at hvilke modeller som kan få tilgang og ikke er spekulasjon fra vår side, ut fra de kriteriene vi regner med at Tesla vil sette.

At Tesla finner det fornuftig å endre på sine ladestasjoner for å legge til rette for flere biler, slik de gjorde da Model 3 ble rullet ut, kan selvsagt ikke utelukkes. Men at de vil bytte alle ladekablene på over 5000 ladestasjoner i Europa alene for å legge til rette for andre bilmerker, virker lite sannsynlig.

Skal de gjøre det, vil det mest sannsynlig bety at det gjøres på noen få ladestolper per ladestasjon.

Om ambisjonen er at Supercharger-nettverket skal være en ekstra inntektskilde, vil det imidlertid være vanskelig å se for seg at Tesla ikke begynner å utstyre de fleste ladestasjonene sine med lengre ladekabler som ikke stiller strenge krav til hvor ladeluken er plassert.

Må kunne bruke samme betalingsløsning som Tesla

Så vidt vi har klart å finne ut, virker det ikke sannsynlig at Tesla har planer om å tilby alternative betalingsløsninger i form av en app eller betalingsterminaler på laderne.

Altså vil kunder mest sannsynlig måtte opprette en Tesla-konto og registrere et betalingskort, og knytte et kjøretøy til kontoen.

Da vil det også være et krav om at bilene kan identifisere seg selv til ladestasjonen slik Teslas biler gjør. Disse sender så vidt vi vet sitt rammenummer (VIN) til laderen. Deretter undersøkes det om bilen har tilgang til å lade. Aktuelle biler som skal kunne lades må dermed også kunne gjøre det samme.

Det er imidlertid slik at biler med vanlig CCS-protokoll ikke sender rammenummer til laderen. De sender imidlertid en annen unik identifikasjon; bilens MAC-adresse. En MAC-adresse er kort sagt en unik identifikasjon som brukes på nettverksutstyr. Noen ladeoperatører kaller denne adressen VID (Vehicle ID).

Autocharging

Det er eksempler på ladeoperatører som benytter såkalt Autocharging, hvor en VID er koblet mot en kundekonto. Da vil lading settes i gang med en gang en slik bil kobles til, som hos Tesla.

Nederlandske Fastned tilbyr en løsning kalt Autocharge, hvor registrerte biler kan starte lading umiddelbart uten manuell autentisering. Foto: Fastned

Fastned i Nederland har en slik løsning. Aktivering innebærer at man har konto hos Fastned, aktiverer Autocharge, og deretter setter i gang en ladesesjon via appen. Fastned vil så knytte bilen du ladet til kontoen din, slik at du ikke trenger å bruke app eller brikke for å starte lading neste gang.

Ifølge Fastned er det noen biler som ikke støtter Autocharge. Disse er Audi E-Tron, Mazda MX-30 og DS3 Crossback E-Tense.

Det er ikke utenkelig at Tesla i realiteten bruker VID-nummer på en lignende måte som Fastned, og at bilene ikke sender VIN.

Det vesentlige er uansett at en bil må gi fra seg et unikt identifikasjonsnummer. Det kan da tenkes at noen biler må oppdateres for å kunne identifisere seg for en Supercharger.

Tesla har ikke en egnet betalingsløsning i dag

En utfordring med betalingsløsningen Tesla benytter i dag er at prisinformasjonen vises på bilens skjerm.

Laderne har ingen skjerm som viser slik informasjon. Hvordan Tesla skal løse dette er uklart, men det kan tenkes at de utvikler en app som viser informasjonen kunden har behov for, eller at man må logge inn på Tesla-kontoen sin i en nettleser for å få disse opplysningene.

En annen faktor er Teslas bruk av sperreavgift. Er bilen din ferdig ladet, men fortsatt tilkoblet en lader, vil du belastes en sperreavgift. Dette vil nødvendigvis også gjelde fremmedladere, for å sikre at infrastrukturen er tilgjengelig for flest mulig kunder.

Denne informasjonen må kunne formidles til kunden på en eller annen måte.

Uklart når åpningen vil begynne

Hva fremmedladere vil måtte betale er uklart. Slik vi forstår det, er kostprisen per kilowattime høyere enn det Tesla tar betalt fra kundene sine. Enkelte antyder at kostnaden Tesla har per leverte kilowattime i realiteten ligger på rundt 4-5 kroner, og ikke 1,75 kroner som Tesla tar.

Vi antar derfor at tilgang til ladenettverket utgjør en del av prisen på bilen når man kjøper en ny Tesla. I så fall vil det også være sannsynlig at kunder med andre biler vil måtte betale noe mer for strømmen.

Vi vil tro at prisen vil ligge på et nivå som gir økonomisk mening for Tesla, men ikke så høyt at det fremstår som urimelig. Ionitys pris på 8,40 kroner per kilowattime for drop-in-lading kan brukes som eksempel på en pris som de fleste vil oppleve som altfor høy.

Så er spørsmålet når en åpning vil skje. Ingen av våre kilder har kommet med et godt anslag her, men i og med at alt tyder på at det er en prosess som er i gang vil vi tro at det ikke er veldig lenge til.

Vi vil tro Teslas lansering av Model Y har en innvirkning på når det blir aktuelt. Det er ventet at det skal komme svært mange biler på veiene i løpet av året, og disse vil finne veien til Supercharger-stasjonene. I en slik periode vil Tesla antakeligvis ha nok med å betjene sine egne bilkunder.

Et avgrenset tilbud

Om vi har forstått det riktig, så vil Tesla dermed åpne for et begrenset antall bilmodeller, som vil få tilbud om tilgang til nettverket i første omgang, og deretter utvide med flere modeller som passer kriteriene Tesla setter.

Det er også mulig at Tesla selv ønsker å validere at bilene de åpner for fungerer som de ønsker ved ladestasjonene.

Alt i alt ser det dermed ut til at en Supercharger-åpning vil være et premium-tilbud for utvalgte bilmodeller i overskuelig fremtid, og ikke offentlige ladestasjoner tilgjengelige for alle.

En åpning, uansett hvordan den blir seende ut når det skjer, kan derfor neppe brukes som et påskudd for å roe ned utbyggingen av den øvrige ladeinfrastrukturen. Snarere tvert imot.

På sikt er det likevel ikke usannsynlig at Tesla legger mer til rette for biler fra andre merker. Ingen tror at Tesla åpner for andre bilmerker fordi de er godhjertet og har en misjon om å «akselerere overgangen til bærekraftig energi», som de sier.

I hvilken grad, og hvor raskt, de for eksempel vil bytte ut ladekabler med lengder som gjør det mulig å lade biler med ymse ladeportplasseringer, gjenstår derfor å se. Det er sannsynlig at dette vil være en begrensende faktor en stund, men neppe på sikt. Slike tilpasninger blir de nødt til å gjøre om de vil ta en rolle som en allment tilgjengelig ladeoperatør som skal tjene penger på å selge strøm.

Vi har bedt Tesla om en kommentar til denne artikkelen. Selskapets norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland svarer følgende:

– Tesla kommenterer aldri rykter eller spekulasjon. Twitter-meldingen fra Elon Musk er all informasjon vi deler offentlig på dette tidspunktet.