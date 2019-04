På flere ladestasjoner må Audi E-Tron dobbelparkere for å lade

Mens elbiler stort sett har hatt ladeluken plassert i fronten, eller der hvor bensinlokket vanligvis ville vært, har enkelte nye biler fått ladeluken plassert andre steder.

Det skaper problemer på ladestasjoner rundt om. Audi E-Tron og Jaguar I-Pace er eksempler; De har ladeluken plassert på siden, rett foran døren, bak fremhjulet.

Det gjør det enkelt å koble seg til ladestolper når man står parkert gatelangs, men det kan fort bli en annen historie når man ankommer en hurtigladestasjon.

Er ikke ledningen lang nok, må bilen parkeres på skrå eller på tvers. Resultatet er at man opptar flere plasser, og at man potensielt sperrer tilgangen for andre biler.

På Audi E-Tron er dette særlig utfordrende, ettersom ladeluken kommer særlig langt bak. Bilen har en lengre snute enn andre med tilsvarende plassering av ladeluken.

Hos ladeoperatørene er de oppmerksomme på denne utfordringen.

Tesla Supercharger-stasjon på Nebbenes ved Eidsvoll har «drive-through»-oppsett. Bilde: Stein Jarle Olsen

Park-in mot drive-through

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum Charge & Drive, sier til TU Elektrisk at de har bygget sine ladestasjoner for å passe til biler med ladeporten foran eller bak.

Dette kalles «park-in»-oppsett. Det passer ikke alltid andre biler, som kan ha bedre av såkalt «drive-through»-oppsett, hvor man parkerer med ladestasjonen på siden av bilen.

Tesla har bygget mange av sine Supercharger-stasjoner på denne måten.

Noen steder er det også et utvalg ladere satt opp på begge måter.

Mathisen sier at de ser at det kommer flere modeller med ladeluken på siden, og at de jobber med å kunne tilby «drive-through»-løsninger fremover, slik at det skal bli lettere for disse bilene å hurtiglade.

Nissan Leaf ved en typisk «park-in»-hurtiglader. Foto: Marius Valle

Ulike leverandører har ulike lengder

Alle ladestasjoner er imidlertid ikke like. Lengden på ladekablene kan variere mellom ulike leverandører. ABBs ladestasjoner har som regel litt lengre ladekabler enn andre, forteller Mathisen.

Konkurrenten Grønn Kontakt vurderer også «drive-through», og særlig langs hovedfartsårer. Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt sier imidlertid at det er mer plasskrevende å bygge. De vil likevel bruke dette oppsettet der de finner det hensiktsmessig.

Skissen viser hvilken radius (i blått) CCS-ladekabelen har på en standard ladestasjon når den er montert på venstre side av den aktuelle laderen. Illustrasjon: Grønn Kontakt

Han sier at de fleste av Grønn Kontakts ladestasjoner har kabler som er 3,9 og 4,5 meter lange. Lengden avgjøres av laderprodusent og plassering av lader.

– Generelt ønsker vi kabler som er lange nok til å nå frem til ladeluken med litt å gå på, uten at kablene blir så lange at de blir liggende på bakken, sier han.

Audi-førere må være gode på presisjon

– For Audi-sjåfører som kommer til en lader med 3,9 meter kabel, vil det kreves litt presisjonsparkering, sier Hannisdahl.

Så nærme må en E-Tron parkere en ladestasjon av typen Tritium Veefill for å få lade. I praksis vil det kunne være vanskelig å stå så nærme på grunn av fortauskanter, påkjørselsvern og annet. Foto: Grønn Kontakt

Han sender oss et bilde som viser hvor nærme bilen må stå laderen for å koble til. Men det vil ikke alltid fungere, for noen steder kan det være andre hindringer, som påkjøringsvern.

Han sier at de uansett ønsker at alle kunder skal få ladet.

– Når vi nå har fått en bil med en ny konfigurasjon, vil vi selvfølgelig ta høyde for det ved design av nye stasjoner. I tillegg vil vi som en del av vårt løpende oppgraderings- og vedlikeholdsprogram vurdere behovet for å bytte til lengre kabler der det er nødvendig, sier Hannisdahl.

Oppfordrer til å sjekke andre ladere

Elbilforeningens nestleder Petter Haugneland sier at det kan være ulike typer hurtigladere på samme ladeplass, og at det derfor kan være lurt å sjekke om noen av de andre laderne passer bedre til din bil.

– For ladeoperatørene kan løsningen på kort sikt være å forlenge ladekablene slik at de passer til alle typer elbiler i forhold til parkeringen, mener han. Haugneland legger til at lengre kabler kan føre til større slitasje, siden de i større grad vil ligge på bakken.

– Vi oppfordrer alle til å ta godt vare på ladeutstyret og behandle det varsomt slik at også nestemann får ladet.

Han mener at det på lengre sikt bør komme en standard utforming av ladekabler og plassering av ladestasjoner i samarbeid med bilprodusentene.

– Det vil uansett være behov for ulike utforminger for elbiler som drar henger, elvarebiler og universell utforming for rullestolbrukere for eksempel. På større ladeparker kan utvalget av ulike utforminger varieres basert på ulike behov, sier Haugneland.