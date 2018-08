Stor oversikt over ladehastigheter: Så raskt kan Hyundai Kona lade

Hvor raskt du kan lade elbilen din kommer an på to faktorer. Det ene er hvor mye effekt laderen kan levere, og det andre hvor mye effekt bilen kan ta imot.

Noen biler kan dermed lades raskere enn andre biler. Hyundai Kona er et eksempel på det. Bilen har nylig blitt overlevert de første kundene, og tall fra den nederlandske ladeoperatøren Fastned viser at bilen kan lade med inntil 72 kilowatt.

Dette for utgaven med 64 kilowattimer batteri når den lades på en ladestasjon som kan levere inntil 175 kilowatt.

Grafen ladeoperatørens teknologisjef Roland van der Put publiserte på Twitter viser at bilen tar en effekt på opp mot 72 kilowatt frem til batteriet har omtrent 57 prosent ladetilstand, før det faller til litt over 55 kilowatt. Deretter trapper den videre ned etter hvert som ladetilstanden nærmer seg 100 prosent.

Grafen viser Hyundai Konas ladeprofil. Foto: twitter.com/RolandvanderPut/Twitter

Aggressiv ladeprofil

Det viser at Hyundai har valgt en ganske aggressiv ladeprofil for batteriet. For eierne betyr det at de får en bil som kan lades kjapt og effektivt når behovet for hurtiglading først melder seg.

Her i landet er imidlertid hurtigladere flest av varianten som leverer inntil 50 kilowatt. Men også ved lading på disse kan det være forskjeller.

Hyundai Kona vil for eksempel lade med mellom 40 og 50 kilowatt helt til ladetilstanden passerer 70 prosent. Det gir effektiv utnyttelse av hurtigladeren.

Hyundai er for øvrig ikke ukjente med å tilby effektiv lading, da også Hyundai Ioniq ifølge våre tester som regel opprettholder så høy effekt som mulig over lengre perioder.

Van der Put skriver for øvrig at de også sitter på ladeprofiler for biler som bare er under testing, som Jaguar I-Pace og tyske bilprodusenter, men at de ikke kommer til å publisere disse opplysningene. Men det er klart at disse bilene vil kunne lade raskere enn de fleste av elbilene på markedet i dag.

Lavere snitteffekt vanlig

NIssan Leaf hurtiglader. Foto: Eirik Helland Urke

For veldig rask lading er ikke normen på elbiler flest akkurat nå. Vår vintertest av elbiler viser at snitteffekten jevnt over er relativt lav.

De fleste biler har ikke like aggressiv ladeprofil som Kona, så man vil kunne oppleve at ladeeffekten er jevnt over lavere, eller at den reduseres raskere. Resultatet er uansett det samme.

Om bilen for eksempel halverer effekten når batteriets ladetilstand passerer 50 prosent, vil det gi lang ladetid. Det kan være mange grunner til at enkelte bilprodusenter velger en slik ladeprofil, men det er rimelig å anta at det er et kompromiss som sørger for at batteriet ikke utsettes for unødvendig «slitasje».

Hva som er maksimal ladeeffekt er egentlig ikke det mest interessante. Om en bil kan lade med 150 kilowatt, men den bare klarer det i ett minutt, så vil tross alt snitteffekten være lavere.

Ladetider kan ikke nødvendigvis sammenlignes

Audi E-tron skal kunne lades med 150 kilowatt. Foto: Mathias Klingenberg

Når produsentene oppgir for eksempel ladetid til 80 prosent, er det også viktig å være klar over at dette egentlig ikke er sammenlignbare størrelser, ettersom batterikapasiteten i ulike biler er forskjellig.

Eksempel: At en eGolf lader raskere til 80 prosent enn en Model X betyr ikke nødvendigvis at eGolf lader raskere.

I noen tilfeller kan man oppleve at ladeeffekten går opp mens man lader. Det fordi laderen kan ha en maksimal strømstyrke den kan levere, slik at effekten vil øke samtidig som batterispenningen øker.

Andre ladere vil kunne levere mye mer strøm, slik at effekten blir jevnt høyere. Det er typisk for hurtigladere som leverer 100 kilowatt eller mer.

Her er en oversikt over ladeeffekten på ulike aktuelle bilmodeller

Nissan Leaf 2. gen

Oppgitt: Maks 50 kW. 0-80 prosent cirka 40 minutter.

I vår sommertest av Leaf oppnådde vi på det meste 46 kW.

Kia Soul

Oppgitt: 0-80 prosent cirka 30 minutter.

Kia oppgir ikke makseffekt i noe av sitt kundemateriale, men 100 kW er oppgitt som makseffekt av mange kilder. Vi har observert ladeeffekt på 65 kW ved BKKs lader i Vestby.

Kia Niro Electric

Oppgitt: Maks 100 kW. 0-80 prosent cirka 54 minutter.

Informasjon fra Kias koreanske nettside.

VW eGolf

Oppgitt: Maks 40 kW. 0-80 prosent cirka 45 minutter.

VW eUp

Oppgitt: Maks 40 kW. 0-80 prosent cirka 30 minutter.

Hyundai Ioniq

Oppgitt: Minimum 70 kW på 100 kW-lader. 0-80 prosent 23 minutter.

I vår sommertest av Leaf og Ioniq opplevde vi at Ioniq jevnt over holdt maks effekt (50 kW) opp til 80 prosent ladetilstand på 50 kW-ladere.



Hyundai Kona

Oppgitt: Maks 100 kW. 0-80 prosent cirka 54 minutter.

Tall for utgave med 64 kWh batteri. Hyundai oppgir ladetid til 80 prosent med 50 kW-lader til 75 minutter.

BMW i3

Oppgitt: Maks 50 kW,. 42 0-80 prosent ca 42 minutter.

Tall for utgave med 33 kWh batteri.

Opel Ampera-e

Maks 50 kW ifølge Opel. 150 km rekkevidde på 30 minutter.

I vår vintertest av elbiler opplevde vi at Ampera-e hadde den en gjennomsnittlig ladeeffekt på rett over 25 kW. Testen indikerte at bilen justerer ned effekten når det nærmer seg 60 prosent ladetilstand.

Tesla Model S/X

Maks 130 kW. 0-80 prosent cirka 40 minutter (Tesla Model S 85)

Tesla lager varianter med ulike batteristørrelser. Null til 80 prosent vil dermed variere.