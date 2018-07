Nå er Kias elektriske SUV i salg i hjemlandet

Kias kommende elbil-variant av crossoveren Niro er nå i salg i Sør-Korea. Dette meldte Kia i slutten av forrige uke.

Bilen er først tilgjengelig i hjemmemarkedet, før den skal komme i salg i Europa mot slutten av året, og i Nord-Amerika tidlig neste år.

Mer enn 5000 biler er forhåndsbestilt i Sør-Korea, ifølge Kias pressemelding. I Norge var det tidlig i juni reservert over 2600 biler.

I Korea koster den billigste utgaven av bilen nær 50 millioner won, tilsvarende 361.000 kroner, før skattefordeler.

Opp mot 400.000 kroner

Fra den koreanske prislisten til Niro. Faksimile: Kia

På dette prisnivået leveres bilen med det største batteriet på 64 kilowattimer, og det meste av avanserte førerstøttesystemer inkludert. Et høyere utstyrsnivå inkluderer parkeringssensorer foran, sidekollisjonsvarsling, elektriske seter og annet, for omtrent 15.000 kroner ekstra.

Med alle tilvalg kommer bilen på litt over tilsvarende 400.000 kroner.

Vi skal passe på å understreke at dette er koreanske priser, og ikke nødvendigvis direkte kan oversettes til norske priser. For eksempel er det 10 prosent MVA i Sør-Korea, men også skattefordeler for elbiler som vil endre kostnadsbildet noe.

Kia Soul er for eksempel langt billigere i Norge enn i Korea. Der koster grunnmodellen omtrent 300.000 kroner, mens den samme bilen i Norge koster rundt 230.000 kroner.

Kan ikke oversettes

Mette Simonsen Sauge, informasjonsansvarlig i Kia Norge, sier at de koreanske prisene ikke kan oversettes til norske priser.

– Vi har ikke fått klarlagt de endelige prisene enda, men det vil trolig komme i løpet av høsten, sier hun.

Da Kia Norge tidligere i sommer bekreftet at bilen vil komme til Norge i november, kunne de ikke bekrefte hvorvidt den ville leveres med tilhengerfeste. De skrev imidlertid at de antar at det er mulig.

Tilhengerfeste fortsatt uavklart

Vi registrerer imidlertid at tilhengerfeste ikke er nevnt som tilleggsutstyr i det koreanske salgsmaterialet til bilen.

Sauge kan ikke bekrefte at bilen kommer med hengerfeste i Norge. Hun sier imidlertid at de jobber med det.

– Vi har ikke fått det bekreftet fra fabrikk, men vi antar og håper at det blir mulig, sier hun.

Det er ventet at bilen vil få sin europeiske debut under bilmessen i Paris i begynnelsen av oktober.

Så kommer bilen til de første norske kundene mot slutten av året. Hvor mange biler som kan leveres i år er ikke kjent, men de første 1000 på forhåndsbestillingsliste har allerede fått anledning til å konfigurere bilene sine.

Nøyaktig hvor mange som står i kø i dag kan ikke Sauge umiddelbart svare på, men hun sier at det for tre uker siden reelt var omtrent 3000 personer i kø, når avbestillinger er tatt i betraktning.