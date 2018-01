Corsa blir Opels neste elbil

Neste år lanserer Opel en ny utgave av småbilen Corsa. Denne skal bygges på arkitektur fra deres nye eier PSA, og vil komme i en ren elbilutgave.

Dette sier Opels direktør for engineering, Christian Müller i et intervju med tyske Auto Motor und Sport.

Kjøretøyet utvikles ved Opels hovedkvarter i Rüsselsheim i Tyskland, under tett samarbeid med PSA i Frankrike. Det skal reflekteres i det ferdige produktet, sier han.

Men det betyr ikke at fremtidens Opel-modeller blir Peugeoter med lynemblem i grillen. I dette tilfellet er Opels fremste elbilspesialist sendt til Paris for å utveksle kunnskap.

Tyske biler utviklet i Tyskland

Alle Opel-modeller som utvikles i fremtiden skal uten unntak utvikles i Rüsselsheim, ifølge Müller, og bilmerket skal forbli tysk.

Man skal imidlertid ikke glemme at Opel allerede tilbyr en elbil. Det er ingen små elbiler på markedet som kan slå deres Ampera-e på rekkevidde.

Opel Ampera-e. Bilde: Opel Automobile GmbH

Bilen er en variant av Chevrolet Bolt, utviklet av Opels tidligere eier General Motors. Etter at Opel ble solgt til PSA, har det vært noe usikkert rundt denne bilens skjebne.

Salget av bilen stanset i oktober i fjor. Det kom etter at det ble klart at ventetiden for de som allerede hadde bestilt ble svært lang, og en prisøkning. Salget av bilen stoppet samtidig i Tyskland. Det betyr ikke at Opel har gitt opp Ampera-e.

Ampera-e er ikke død

I samme intervju sier Opel-direktør Michael Lohscheller at det ikke er grunn til å bekymre seg for produsentens elbiloffensiv. Innen 2024 skal alle bilene fra Opel være elektrifiserte, enten som elbiler eller ladbare hybrider. Fire slike modeller skal være på markedet i 2020.

Han sier at Ampera-e igjen vil bli tilgjengelig denne måneden, og at de forsøker å få tak i så mange biler som mulig fra General Motors.

Det betyr ikke umiddelbart noen endring i situasjonen her i landet. Ifølge Stein Pettersen, PR-sjef i Opel Norge, er situasjonen i Norge litt spesiell, og Opel har ingen nye opplysninger om tilgjengelighet her.

Han sier at de og forhandlerne fortløpende vurderer situasjonen. Men så snart tilgangen til biler blir bedre, vil de igjen åpne for bestillinger.

Fortsatt viktig for Opel i Norge

Fem Opel Ampera-e fra forserieproduksjonen står klare til å fraktes fra Detroit til Opel-hovedkvarteret i Rüsselsheim. Bilde: Per Erlien Dalløkken

En annen faktor er at Ampera-e nå kommer i nytt modellår. Det er 2018-modellen som nå produseres, og fra sommeren er det 2019-modellen som skal i produksjon. De har produksjonsplaner for biler med modellår 2020, og han understreker at Ampera-e fortsatt kommer til å være en viktig bil for Opel.

– Dette er en bil som er i produksjon og under utvikling, og som får nye funksjoner og muligheter for hvert modellår, sier Pettersen.

Han sier de leverte rundt 1200 Ampera-e i fjor. De første månedene i år kommer det til å bli litt rolig med leveranser, men så skal 2018-modeller produsert fra desember leveres fremover.

Norske kunder flyttes frem i køen

Pettersen sier at de kundene som fremover får beskjed om at produksjonsdatoen er endret, vil oppleve at de flyttes fremover i køen. Altså kan flere oppleve at de får bilen raskere enn tidligere forespeilet.

Hvordan leveransene vil se ut lenger frem i tid er imidlertid vanskelig å si sikkert. Dette har blant annet med etterspørsel etter Chevrolet Bolt i USA å gjøre.

Uansett gleder Opel Norge seg til å kunne tilby flere elbilalternativer når Corsa lanseres som elbil i 2019, forteller Pettersen.