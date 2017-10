Kommer med to elbil-oppfølgere til Opel Ampera-e i løpet av halvannet år

– De kommende 18 månedene vil vi introdusere to helt nye elbiler basert på hva vi har lært av Chevrolet Bolt. Disse vil bli de første av minst 20 nye elbiler som skal lanseres innen 2023.

Det var hovedbudskapet General Motors kom med på en pressekonferanse mandag.

GM presenterte også et hydrogenkonsept med navnet SURUS («Silent Utility Rover Universal Superstructure»). Dette er en plattform beregnet på mindre lastebiler og varebiler med brenselcelle og to elmotorer.

GM står fast på at veien fram til et nullutslippssamfunn vil kreve to filer - både batteri- og hydrogenelektriske drivlinjer, avhengig av behov.

– Vi tror på en helelektrisk framtid. Dette vil ikke skje over natta, men vi lover å gjøre vårt til å drive utviklingen framover ved å ta fram elektriske kjøretøy som tilfredsstiller våre kunders behov uten kompromissløsninger, sa Mark Reuss, direktør for produktutvikling, på pressekonferansen som ble arrangert på bilgigantens hovedkvarter i Detroit.

Produksjonskapasitet

Å slippe å måtte kompromisse er noe av grunnen til den store interessen rundt Chevrolet Bolt og tvillingmodellen Opel Ampera-e, som den selges som i Europa, fikk da den første gang ble vist fram for snart to år siden. Dette er fortsatt den eneste elbilen i dette segmentet på veien som er konstruert rundt et batteri med så stor energikapasitet, nærmere bestemt 60 kWh.

Med kombinasjonen realistisk rekkevidde på 400 kilometer, sportslige ytelser, godt med plass og en pris på litt over 300.000 kroner, er det ikke så rart at over fire tusen nordmenn bestilte en Ampera-e i løpet av kort tid etter at det ble åpnet for salg.

Men storparten av disse kan tidligst forvente å få bilen levert i 2018. Det ble ytterligere forsinkelser som følge av at det ikke ble produsert noen biler i mai og juni.

Nettopp produksjonskapasiteten er det som har bremset inntoget, iallfall her til lands. Så er spørsmålet om det står på produksjonsevne eller -vilje. I hjemlandet var august første gang GM passerte to tusen solgte Bolt på en måned. Orion-fabrikken har i dag en produksjonstakt på cirka 300 biler om dagen med ett åttetimersskift. Der produseres for Bolt og Ampera-e på samme linje som bensinbilen Chevy Sonic.

Et annet spørsmål er om noen av de nå annonserte elbilene kommer til Europa som opelmodeller etter at General Motors har solgt det tyske selskapet til franske PSA-gruppen, som også er morselskapet til Peugeot og Citroën.

Neppe som Opel

Ampera-e kommer fremdeles til å være bygget på General Motors' teknologi så lenge den er i salg. Men også oppfølgere til Ampera-e, eller Chevrolet Bolt, kan finne veien til Opel gjennom avtalen som ble inngått mellom PSA og General Motors, forklarte Opel-sjef Karl-Thomas Neumann i mars.

Men selv om det fortsatt skal være teknologiutveksling mellom de to tidligere partnerne, er det heller tvilsomt at noen av de nå annonserte GM-elbilene får Opels lynemblem i fronten, mener pr-sjef Stein Pettersen i Opel Norge:

– Dette er ikke noe jeg vet sikkert, men jeg anser det som lite sannsynlig at Opel i framtida vil ta i bruk flere av GMs plattformer. Derimot ligger det i kortene at det blir nye plattformsamarbeid i PSA, som er en sentral del av det som skal gi overskudd og synergier. PSA har også en offensiv elbilstrategi som ikke er så langt unna det antallet modeller GM nå har signalisert, sier Pettersen.

Opel Norge har nå levert rett i overkant av tusen Ampera-e. Når det gjelder etterspørsel, sier Pettersen at de har hatt bra med bestillinger siden de begynte å levere biler, da antallet var fire tusen, og få avbestillinger.

Som generell betraktning sier han at det er litt artig å se at GM åpenbart har endret strategi noe den siste tida:

– Tidligere var de ikke spesielt ivrige etter å fortelle om hva som kommer. For eksempel ble Chevy Bolt lansert mer eller mindre ut av det blå. Nå er det helt klart et større press etter å måtte vise hva de har på gang.