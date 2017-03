Opel ble kjøpt opp av fransk selskap. Hva betyr det for Ampera-e og kommende elbiler?

Hvordan fremtiden ser ut for Opels elbilsatsing nå som de kjøpes opp av det franske bilkonsernet PSA, har vært noe uklart.

Opel har vært en del av General Motors i en mannsalder, og amerikanernes europeiske arm. Derfor er det naturlig at elbilen Opel Ampera-e egentlig er en Chevrolet Bolt med Opel-logo. Ett produkt er utviklet for begge merker.

Med salget til franskmennene har spørsmålet vært om dette er noe som kan fortsette.

I et intervju med tyske Auto motor und sport forklarer Opel-sjef Karl-Thomas Neumann at oppkjøpet slett ikke er spikeren i kista for Ampera-e.

Faktisk er det ikke i nærheten.

Ampera-e-oppfølger kan være basert på Bolt

Opel-sjef Karl-Thomas Neumann. Foto: Eirik Helland Urke

Ampera-e kommer fremdeles til å være bygget på General Motors' teknologi så lenge den er i salg.

Men også oppfølgere til Ampera-e, eller Chevrolet Bolt, kan finne veien til Opel. Dette ligger i avtalen mellom PSA og General Motors, forklarer han.

Opel kan opprettholde sin nåværende produktstrategi, som har vært planlagt i lang tid.

En overgang fra General Motors' plattformer er ikke gjort over natta, så Opel vil fortsatt benytte disse i lang tid. I avtalen mellom PSA og General Motors er det lagt opp til teknologiutveksling mellom de to konsernene.

Utveksler teknologi

PSA og GM har allerede en viss utveksling, og PSA skal fremdeles levere til enkelte GM-modeller.

Batteriet kommer trillende på en robot bort til stasjonen der en Chevy Sonic nettopp har fått innmontert en 1,4-liters bensinmotor. Foto: Per Erlien Dalløkken

Samtidig skal PSA få tilgang til elektrifiseringsteknologi fra GM, inkludert mulighet for å ta i bruk brenselcellesystemer fra GMs fellesforetak med Honda.

Opel har planer om flere elbiler, og disse kan altså være basert på Bolt-plattformen.

General Motors har tidligere sagt at Bolt er en viktig plattform for dem, som danner grunnlaget for nye elbilmodeller.

Før oppkjøpet gikk det rykter om at Opel ville transformere seg selv til et helelektrisk bilmerke. Det er spekulasjoner Neumann ikke ønsker å kommentere. Men han sier at elektrifisering er noe bilprodusentene er nødt til å takle for å overleve.

Ampera-e kan bli viktig for Opel

En Chevy Bolt (hvit) på produksjonslinja sammen med en bensindrevet Chevy Sonic sedan. Foto: Per Erlien Dalløkken

Ampera-e er en viktig bilmodell for Opel. I alle fall i Norge, hvor merket har slitt i motbakke i mange år. De har gått fra å være en av de mestselgende merkene, til å i fjor være det 14. mest solgte bilmerket i landet.

I hele fjor ble det registrert 3708 nye Opel-modeller. Til sammenligning var det tilsvarende tallet for Volkswagen 26 574.

Det er ventet at Ampera-e, som allerede er bestilt av flere tusen nordmenn, kan bli et vendepunkt for Opel i Norge.

Bilen blir verdenslansert i Oslo i april, skriver Elbil.no. Det er uvanlig kost at store bilprodusenter lanserer biler her til lands. De første eksemplarene av bilen utleveres til norske kunder i mai.

De som måtte være interessert i en Ampera-e nå, må trolig vente til langt uti 2018 på å få den levert om den bestilles i dag.

Ampera-e er konstruert rundt en batteripakke på 60 kilowattimer, og er den soleklare lederen hva batterikapasitet angår i sin pris- og størrelsesklasse. Rekkevidden er oppgitt til 520 kilometer etter den europeiske NEDC-kjøresyklusen.