Opel: Først neste år blir det store leveringsåret for Ampera-e

Fire måneder før de første bilene leveres, har Opel Norge alt solgt mer enn 3.700 eksemplarer av den kommende elbilen Ampera-e.

Bilen lanseres først i Norge, men Opel kan ikke love når norske kunder kan få bilen levert. Det ser ut som at mange må vente til neste år:

– Vi jobber kontinuerlig med å få flere biler til Norge, og produksjonen planlegges i detalj måned for måned og uke for uke, men slik det ser ut nå vil 2018 bli det store leveringsåret sier administrerende direktør Bernt G. Jessen i Opel Norge i en pressemelding.

Der understreker han samtidig at han ikke kan love at alle kundene får bilen sin så tidlig som de skulle ønske seg.

Utsatt lansering i andre land

Opel Ampera-e i forbindelse med den offisielle Chevy Bolt-lanseringen i San Francisco for et par uker siden. Foto: Adam Opel AG

Men at Opel nå snakker om 2018 som «det store leveringsåret», betyr ikke at det er ventet forsinkelser eller færre leveranser enn først antatt, sier pr-sjef Stein Pettersen:

– I og med at vi starter leveransene i juni og at det gjenstår å øke produksjonskapasiteten, uttrykker vi oss på denne måten. Vi vil ikke love mer enn vi kan holde. Men faktisk er det slik at vi kommer til å få flere biler til Norge i år enn det vi trodde for halvannen måned siden, opplyser Pettersen.

Han tør fortsatt ikke si hvor mange Ampera-e som leveres til Norge i 2017. Men han kan iallfall love at det norske markedet alene får alt som produseres fram til høsten. Først da vil de øvrige europeiske markedene, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sveits, få de første leveransene. Salget av Ampera-e har fortsatt ikke startet i disse landene ennå.

Her blir batteripakka montert opp i dørken på en Chevy Bolt. Foto: Per Erlien Dalløkken

Produksjonen av Opel Ampera-e har nettopp startet opp på Orion-fabrikken utenfor Detroit, etter at søstermodellen Chevrolet Bolt hadde produksjonsoppstart før jul i fjor.

Opel opplyser at produksjonstakten vil økes gradvis utover året også for å forberede lansering i flere land, og at de jobber kontinuerlig med å få flere biler til Norge. Produksjonen planlegges i detalj måned for måned og uke for uke, skriver bilprodusenten.

Helt siden desember i fjor har nye norske bestillinger av Ampera-e hatt 2018 som leveringstidspunkt. Likevel er etterspørselen fortsatt helt enorm, rapporterer Pettersen. Opel Norge tegner om lag 200 nye kontrakter i uka på elbilen. Salgstakten indikerer ti tusen solgte biler på årsbasis.

520/380 km

Opel Ampera-e har nå en offisiell NEDC-rekkevidde på 520 kilometer og en mer realistisk rekkevidde etter den kommende WLTP-standarden på anslagsvis 380 kilometer.

Ampera-e er konstruert rundt ei batteripakke med stor energikapasitet. Litiumionebatteriet på 60 kWh har støtte for 50 kilowatt CCS-hurtiglading, eller 150 km på 30 minutter som Opel sier, mens ombord-laderen håndterer en effekt på inntil 7,2 kW.

For øvrig har batteriet toppeffekt på 160 kW, slik at dette ikke vil begrense ytelsen på elmotoren, 150 kW/340 Nm. Opels batterigaranti sier at batterikapasiteten ikke skal svekkes med mer enn 30 prosent i løpet av åtte år eller 160.000 kilometer. Elbilen selges her til lands for i underkant av 300.000 kroner.