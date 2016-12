Opel Ampera-e blir langt billigere enn antatt: Vil koste under 300.000 kroner

DETROIT: Noen uker etter avduking i Norge er prisen omsider klar. Den vil neppe gjøre Opel Ampera-e mindre populær her til lands enn den allerede er:

Elbilen skal selges fra 289.900 kroner.

Med andre ord rundt 35.000 kroner mindre enn produsenten tidligere har signalisert.

Bilen blir dessuten lansert aller først i Norge.

Produksjonen igang

Seks måneder før leveransene starter i Norge, er de første Opel Ampera-e i ferd med å produseres i USA.

Med en rekkevidde på over 500 kilometer (foreløpige NEDC-målinger, minst 380 km WLTP) er dette en elbil som trolig ganske lenge vil ha et solid rekkeviddeforsprang på sine nærmeste konkurrenter. Dette er den første bilen i denne klassen som tilbyr Tesla-rekkevidde, men altså til en langt lavere pris.

Foreløpig er det kun serieproduksjonen av tvillingmodellen Chevrolet Bolt som har startet opp. Det som nå lages av Opel Ampera-e er forserieversjoner som skal skipes til Europa og brukes til siste testing.

Det gjelder også de fem bilene som Teknisk Ukeblad og et knippe andre journalister har fått studere nærmere utenfor General Motors' Lake Orion-fabrikk nord for Detroit.

Kraftig regenerering

Fem Opel Ampera-e fra forserieproduksjonen står klare til å fraktes fra Detroit til Opel-hovedkvarteret i Rüsselsheim. Foto: Per Erlien Dalløkken

Under panseret på en Opel Ampera-e. Foto: Per Erlien Dalløkken

Det er noe begrenset hva som kan trekkes av konklusjoner etter en halvtime i baksetet mens en Opel-ansatt ratter bilen rundt på en parkeringsplass. Men det er iallfall mulig å få bekreftet enkelte ting, som for eksempel at bakseteplassen er god sett i forhold til bilens beskjedne ytre mål. Det er helt kurant å sitte bak selv om sjåføren Christopher Rux er 197 cm lang.

Bilen virker også å være så kvikk som de offisielle akselerasjonstallene indikerer, nemlig at den klarer 0 til 50 kilometer i timen på 3,2 sekunder og kun trenger 4,5 sekunder fra 80 til 120 kilometer i timen, hvilket er to sekunder mindre enn Astra-verstingen OPC.

Fortsatt mye plastbeskyttelse i bilen som Teknisk Ukeblad får en liten testtur i. Foto: Per Erlien Dalløkken

Ampera-e har fire kjøremodi med ulik grad av regenerativ bremsing. Girspaken stilles enten i «drive» (D) eller «low» (L), og i tillegg er det en bryter bak rattet som heter «Regen on Demand» som kan brukes både på D og L. Med denne påslått er nedbremsingen ganske voldsom med en gang akselerasjonspedalen slippes opp og bremselysene tennes. Det åpner for såkalt énpedalskjøring som mange elbilister allerede er vant til.

Elmotoren og batteriet som sitter i Opel Ampera-e. Foto: Per Erlien Dalløkken

Rux forteller at dette er modusen som gir størst rekkevidde og som ble brukt da Opel i høst kjørte 417 kilometer fra London til bilmessa i Paris og fortsatt hadde 80 km igjen på batteriet.

Batteripakka som sitter i Bolt/Ampera-e. Foto: Per Erlien Dalløkken

Batteriet produseres av LG Chem og har en energikapasitet på 60 kWh. Pakka består av 288 celler fordelt på 5x2 moduler og veier cirka 430 kg. Batteriet er plassert i gulvet som en integrert del av chassis.

Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, har det vært noe forvirring om ladeeffekten, ettersom brukerhåndboka til Bolt beskriver 80 kW-hurtiglading. Ralf Hannappel, sjef for Opels elektrifisering, ryddet opp og forklarte at modellene er identiske og at begge begge lade med maksimalt 50 kilowatt effekt. Dette gir ifølge Opel 150 kilometer rekkevidde med 30 minutters lading (NEDC).

Lansering i Norge

Chevy Bolt får offisiell lansering i månedsskiftet januar/februar i San Francisco, så det er trolig bare å vente på de første bildene av elbilen på tur i nabolaget til Tesla.

Lansering av Opel Ampera-e følger så i april. Den er lagt til Norge som også er første land til å motta bilene, foran Tyskland, Nederland, Frankrike og Sveits. De som står først i kø kan regne med å få bilen sin i juni. Opel vil fortsatt ikke oppgi nøyaktig antall bestillinger, men bekrefter at pågangen er så betydelig at den vil føre Opel mange plasser oppover på den norske salgsstatistikken for 2017.

Standardversjonen (premium) til 289.900 kroner har bra med utstyr. Den som ønsker en førerassistentpakke må betale 12.900 kroner ekstra, mens komfortpakke med skinnseter, varme bak og ekstra lydanlegg koster 16.900 kroner.

I USA har Chevy Bolt en utgangspris på 37.500 dollar (317.000 kroner), før statssubsidier.

– Forhåndssalget av Ampera-e startet uvanlig tidlig, nesten ett år før lansering. Vi forstår at mange har ventet utålmodig, og gleder oss stort over den fantastiske mottagelsen bilen har fått. Vi bestemte vi oss tidlig for å organisere en nasjonal bestillingsliste for å sørge for at kundene får bilen i den rekkefølgen de har blitt bestilt, sier administrerende direktør i Opel Norge, Bernt G. Jessen, i en pressemelding.

Ifølge ham kan alle som per 13. desember har bestilt bil regne med at den vil bli produsert i 2017.

Har merket seg den norske interessen

Også ledelsen i GM forteller at de har fått med seg den voldsomme interessen det har vært for bilen i Norge og hvordan folk køet seg rundt bilen da den var utstilt under Zerokonferansen i slutten av november. Enkelte ting vil imidlertid ikke GM snakke i detalj om. Et av disse temaene er hvor mange Bolt og Ampera-e som skal produseres det kommende året.

Sjefingeniør Pam Fletcher. Foto: Santa Fabio/Opel

– Vi begynner med ett skift nå, så får vi se. Vi har mulighet til å øke kapasiteten, sier Pam Fletcher, sjefingeniør for Bolt/Ampera-e, til Teknisk Ukeblad.

På Orion-fabrikken i Michigan er serieproduksjonen av Chevy Bolt så vidt startet, på samme linje som Chevy Sonic. Foto: Per Erlien Dalløkken

Det samme er budskapet fra Mike Ableson, direktør for «Global Mobility Strategy» i GM. Han avfeier muligheten for at de ikke skal være i stand til å møte etterspørselen, og sier at det i så fall vil være et luksusproblem som selvsagt vil løses.

Ifølge fabrikksjef Jim Quick på Orion-fabrikken, som har 1200 ansatte, er produksjonstakten i dag cirka 300 biler om dagen med ett åttetimersskift. Der produseres for øvrig Bolt og snart Ampera-e på samme linje som bensinbilen Chevy Sonic.