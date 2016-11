Dette er bilen som snur opp ned på bilindustrien

Rekkevidde på over 500 kilometer til en pris på litt over 300.000 kroner. Dette var vinnerkombinasjonen som fikk et allerede elbilgalt norsk bilmarked til å gå fullstendig bananas.

Onsdag formiddag var Opel Ampera-e for første gang å se på norsk jord - på utstilling på Youngstorget i forbindelse med Zerokonferansen.

Opel-sjef Karl-Thomas Neumann sto for avdukingen av elbilen som vil leveres i løpet av det kommende halvåret.

– Norge er som kjent det viktigste elbilmarkedet. Derfor har vi avgjort at når Ampera-e lanseres i Europa til våren, skjer det først her, opplyste Neumann.

La fram bevis i Paris

Opel-sjef Karl-Thomas Neumann. Foto: Eirik Helland Urke

Han startet i Opel for 3,5 år siden, og Ampera-e/Chevrolet Bolt var allerede under utvikling.

Med 50 kW-lading kan Ampera-e får 150 kilometers påfyll på en halvtime. Foto: Eirik Helland Urke

– Månelandingsprosjektet ble det kalt internt, og vi siktet oss inn på en rekkevidde på 400 kilometer. Vi klarte altså over 500 kilometer, noe den er den eneste elbilen i sitt segment som klarer. Rekkeviddeangst er dermed ikke lenger noe tema, sa Neumann under avdukingen.

Under bilmessa i Paris tidligere i høst demonstrerte for øvrig Opel at dette var en rekkevidde det var mulig å oppnå i virkelige, om enn gunstige, forhold.

Den elektriske drivlinja på Bolt/Ampera-e. Foto: GM

Neumann la til at de nå var nær å kunne garantere at de ville oppnå 380 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen som er mer realistisk enn NEDC.

Ampera-e er konstruert rundt ei batteripakke med stor energikapasitet. Litiumionebatteriet på 60 kWh har støtte for 50 kilowatt CCS-hurtiglading, eller 150 km på 30 minutter som Opel sier, mens ombord-laderen håndterer en effekt på inntil 7,2 kW.

For øvrig har batteriet toppeffekt på 160 kW, slik at dette ikke vil begrense ytelsen på elmotoren, 150 kW/340 Nm.

Plass og akselerasjon

Ralf Hannappel, sjef for elektrifisering i Opel, viste nettopp til ytelsen.

Ralf Hannappel, sjef for elektrifisering i Opel. Foto: Eirik Helland Urke

– 4,5 sekunder fra 80 til 120 kilometer i timen. Det tallet er for meg det som sier mest om kjøregleden i denne bilen, sa han.

Elbilen er i tillegg i stand til å akselerere fra stillestående til 50 og 100 kilometer i timen på henholdsvis 3,2 og 7,3 sekunder.

381 liter bagasjerom er bra i denne klassen. Foto: Eirik Helland Urke

Som på andre elbiler konstruert fra blanke ark og rundt batteripakka, har Ampera-e større innvendig plass enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor.

Opel Amera-e har bra med plass til fem personer. Foto: Eirik Helland Urke

– Lengden på 4,17 meter er mellom Corsa og Astra, men innvendig er den romslig som Astra. Bagasjerommet på 381 liter er 11 liter større enn Astra, opplyste Hannappel.

Det Opel ikke tør si ennå, er nøyaktig produksjonsvolum og hvor stor andel av bilene som havner på norske hender.

– Vi kan ikke garantere noe nå, ettersom vi ikke vet hvor mange biler vi får. Men vi vet at Norge i tillegg til å få de første bilene skal få et godt antall biler, opplyser pr-sjef Stein Pettersen i Opel Norge.

Opel tilbake på kartet

Eksempelvis vil en såkalt foreløpig kjøpskontrakt inngått nå i november ikke love, bare antyde at bilen blir levert i løpet av høsten 2017. Dersom det blir store forsinkelser eller prisøkning utover 325.000 kroner, kan kontrakten oppheves. Opel forlanger for øvrig ingen depositum.

10,2-tommers berøringsskjerm med såkalt IntelliLink-infotainmensystem med full Apple- og Android-støtte. Foto: Eirik Helland Urke

Knut Brandrud, daglig leder i opelforhandleren AS Maskinagentur i Trondheim, forteller om en vanvittig pågang.

– I løpet av fem uker har vi fått like mange bestillinger på Ampera-e som vi får på alle modeller i et halvt normalår, forteller Brandrud.

Knut Brandrud selger mye Opel i Trondheim. Foto: Eirik Helland Urke

Han er også er leder i Opel forhandlerforening, og opplyser at Ampera-e-lanseringen allerede har gitt andre ringvirkninger. Som at de har økt salget på andre opelmodeller med mer tradisjonelle drivlinjer.

– Vi merker at det har kommet til en hel del nye kunder som nå har ført inn Opel på handlelista, og vi har fått gjensyn med kunder som ikke har vurdert Opel siden 80-90-tallet, sier Brandrud.