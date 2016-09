La frem «bevis» på at Ampera-e har rekkevidde på over 500 km

Torsdag viste Opel frem sin elbil Ampera-e under bilmessen i Paris.

Bilen er allerede lansert som Chevrolet, og det meste er allerede kjent. Men det er først nå Opel har sagt noe om hvilken rekkevidde du faktisk kan forvente.

NEDC-rekkevidden er oppgitt til å være mer enn 500 kilometer. Det er ikke rent lite, og ikke så urealistisk som det kan høres ut, skal vi tro Opel-sjef Karl-Thomas Neumann.

I forkant av bilmessen la Opel ut på en kjøretur fra Picadilly Circus i London, til bilmessen midt i Paris.

Da de kom frem hadde de tilbakelagt 417 kilometer, og bilcomputeren anslo da at det gjensto 80 kilometer rekkevidde.

Dette er en flat kjørerute i greie temperaturer, men likevel; Det tyder på at en under optimale forhold kan klare 500 kilometer, mener Neumann.

Ikke et konsept

Ampera-e selger allerede godt, selv om prisen ikke er offentliggjort. (Foto: Opel)

– Vi presenterer ikke et konsept, sa Neumann, med klar henvisning til hva de andre bilprodusentene viser frem under messa.

– Vi presenterer et salgsklart produkt.

Bilen kommer i salg i Norge til våren, og prisen er fortsatt ikke offentliggjort. Det har ikke hindret Opel-forhandlere landet over fra å signere kontrakter med villige kunder.

Fortsatt mye ukjent

Dem er det mange av, ifølge Stein Pettersen, PR-sjef i Opel Norge. Han vil ikke gi noen tall, annet enn at det er mange som har signert.

Det uten at Opel har brukt ei krone på markedsføring. Og uten at engang forhandlerne har fått noen priser fra Opel sentralt.

I forskjellige internettforum har det dukket opp opplysninger fra nordmenn som har skrevet kontrakt, og det ser ut til at prisen de har fått oppgitt er i området 320 000 til 330 000 kroner. Om prisen skulle avvike veldig, kan kontrakten brytes uten kostnad.

Bilen leveres for øvrig med åtte års eller 100 000 kilometers garanti. Denne dekker hele bilens drivlinje, og ikke bare batteriet.

Dette skal også være en forholdsvis sprek bil, med 150 kilowatt motoreffekt. Opel fortalte også under pressekonferansen at batteriet har en toppeffekt på 160 kilowatt. Altså bør ikke motorytelsen være begrenset av batteriets evne til å levere elektroner.

Ekstrem etterspørsel

Pettersen beskriver etterspørselen som «helt ekstrem».

– Det renner på med bestillinger. Vi kommer til å få bra med biler til Norge, men neppe nok, sier han.

De første bilene leveres til kunder til våren. Det kan se ut til at det kan bli lange ventelister.

Pettersen bekfrefter for øvrig at Ampera-e kommer med støtte for 50 kilowatt CCS-hurtiglading. Dette skal gjøre det mulig å «fylle på» 150 kilometer rekkevidde på en halvtime.

Om bord-laderen kan håndtere en effekt på inntil 7,2 kilowatt. Altså må du ha en 32 ampere kurs til garasjen om du ønsker full ladeeffekt hjemme.

Glem hengerfestet

Mange nordmenn er opptatt av tilleggsutstyr som tilhengerfeste. Pettersen sier at de ikke har gått i detalj på utstyr enda, men sier at man ikke bør belage seg på at det er mulig å trekke tilhenger med Ampera-e.

Plass skal imidlertid ikke være mangelvare her. Pettersen, som forteller at han måler 1,90 meter, sier at med forsetet langt bak, når han ikke pedalene. I behagelig kjøreposisjon er det god plass til en like lang person i baksetet.

– For hverdagsbilisten blir dette et helt reelt alternativ til en fossibil, mener Pettersen.