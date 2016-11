Jaguars elektriske suv får over 500 km rekkevidde

Så er det offisielt: Jaguar kommer med en elbil.

Den høyreiste sportsbilen I-Pace kan være i butikkene allerede om halvannet år.

Elbilen bygger på Jaguars første suv, F-Pace, som har vært på veien siden i vår, men med mer dramatisk styling og aerodynamiske grep.

Andre halvår 2018

Ytelsene står i stil med utseendet. To elmotorer plassert på hver sin aksling yter til sammen 294 kW(400 hk)/700 Nm og skal bidra til at bilen kan akselerere fra 0-100 kilometer i timen på rundt fire sekunder.

Selv om det er et konsept Jaguar viser fram på Los Angeles motor show denne uka, er det for lengst fattet beslutning om å sette modellen i produksjon. Faktisk har Jaguar allerede begynt å ta imot bestillinger, og varsler at I-Pace kan leveres allerede i andre halvår 2018.

Femseteren har bagasjerom foran (36 liter) og bak (530 liter). Foto: Jaguar

Jaguar skriver at prisen sannsynligvis vil ligge 10-15 prosent over en tilsvarende motorisert F-Pace. Den har for øvrig veiledende startpris på 619.000 kroner i Norge.

Kun 50 kW-lading

Jaguar I-Pace har følgende ytre mål: 4680(l)x1560(h)x1890(b) millimeter. Foto: Jaguar

Ifølge Jaguar er I-pace utrustet med et 90 kWh litiumionebatteri som skal kunne gi en rekkevidde over 500 kilometer, dog etter den rause NEDC-standarden.

Jaguar I-Pace har en motstandskoeffisient på 0,29 Cd. Foto: Jaguar

Batteriet, som er utviklet av Jaguar-Land Rover selv, kan lades opp til 80 prosent på 90 minutter med 50 kW DC-hurtiglading. Batteribakka består av 36 moduler og benytter kjemi basert på nikkel, mangan og kobolt. Elmotorene er integrert i akslingene og har en ytre diameter på kun 234 mm og er 500 mm lange.

Den elektriske drivlinja i I-Pace.

Dersom batteriet kun kan lades med 50 kW, vil det være noe besynderlig ettersom åpenbare konkurrenter som Tesla Model X og den kommende Audi Q6 E-tron støtter tre ganger så stor ladeeffekt.

Porsche jobber med et ladesystem de kaller Turbo Charging som leverer 800 volt likespenning og som kan bli tatt i bruk også av resten av Volkswagen-konsernet samt Mercedes-Benz som også kommer med en elektrisk suv - Generation EQ.

Det skal sies at det ikke nødvendigvis er de endelige spesifikasjonene verken på motoreffekt, batteristørrelse eller ladeeffekt som nå oppgis. Disse skal fastsettes og deretter offentliggjøres i løpet av 2017.

Kun konsepter så langt

Det har lenge vært spekulert i at Jaguar jobbet med sin første batterielektriske modell, ikke minst etter at selskapet i 2014 registrerte varemerket «EV-Type».

I fjor vår bekreftet Jaguars designsjef Ian Callum at de jobbet seriøst med både helelektrisk og hybrid teknologi og påpekte at de på ett eller annet tidspunkt var nødt til å ha nullutslippsbiler i kjøretøyflåten. Da gikk ryktene nettopp om at debuten ville bli en elektrifisert F-Pace.

Hittil har elektiske drivlinjer kun funnet veien til ganske ville konsepter, som for eksempel Jaguar B99 for snart seks år siden.

Jaguar B99 (B-en sto for Bertone og 99 for den daværende alderen på designhuset). Bilde: Jaguar

Dette var den femte jaguaren designet av italienske Bertone og den hadde to elmotorer à 150 kW på bakakslingen i tillegg til en 1,4-liters bensinmotor.

Jaguar C-X75 Concept. Foto: Wikimedia commons

Året etter presenterte Jaguar et annet spenstig konsept, nemlig sportshybriden C-X75 som hadde fire elmotorer og rekkeviddeforlenger i form av to små gassturbiner. Deretter, i 2012, fulgte selskapet opp med en XJ plug-in.