Grafénbatteri og 260 km/t i toppfart: Her er den danske designerens siste kreasjon

Snart ni år etter at han viste fram den banebrytende hybriden Fisker Karma er han tilbake, den danske bildesigneren Henrik Fisker:

Mandag viste han fram sin siste kreasjon, den kommende elbilen Fisker EMotion.

Her er tydeligvis planen å gjøre for elbilens topphastighet det Teslas «Ludicrous Mode» har gjort for akselerasjonen: EMotion skal ifølge pressemeldingen være stand til å nå hele 260 kilometer i timen.

I mer norske hastigheter skal den dessuten klare å kjøre 644 kilometer (400 miles) mellom hver lading.

Bruker vidundermateriale

Alt som sies om batteriteknologien er at den skal benytte grafén og at batteripakkene skal lages av Fisker Nanotech, som er et samarbeidsselskap mellom Fisker inc. og Nanotech Energy inc.

De såkalte sommerfugldørene er hengslet foran og bak. Foto: Fisker

Nanotech Energy har lenge jobbet med å oppskalere og industrialisere såkalte LSG-superkondensatorer («Laser Scribed Graphene»), med potensielt ekstremt kort ladetid, lang levetid og høy effekttetthet.

Hva slags følelser EMotion-fronten vekker er sikker individuelt. Den er iallfall ganske aggressiv. Foto: Fisker

Nanotechforskerne har i laboratoriet printet 100 mikrosuperkondensatorer på en enkelt dvd-plate. Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt har de dessuten brukt teknikken til å lage en hybrid mellom superkondensator og et batteri, ved å plassere mangandioksid i grafenet. Denne løsningen kan lades opp i løpet av minutter, og har en energitetthet ti ganger høyere enn kommersielt tilgjengelige mikrobatterier.

Henrik Fisker. Foto: Per Erlien Dalløkken

Nøyaktig hva slags teknologi som om kort tid er klar til å ta steget fra laben i California og til en masseprodusert elbil, er altså ikke offentliggjort.

Produsenten påpeker at måten energilagringen integreres i bilen, samt lite plasskrevende øvrig drivlinje gjør det mulig å kombinere sportslig profil med romslig kupé med minimalt overheng foran og bak.

Kjøper selvkjøringsteknologi

Fortsatt er det kun illustrasjoner selskapet har å vise til. Den første prototypen skal vises fram i midten av 2017. Først da får vi vite mer om når leveransene starter og hvor EMotion skal produseres. Det eneste som hittil er opplyst er at det skal skje på «en eksisterende fabrikk».

Fisker har selvsagt forstått at en elbil som ennå ikke er lansert må ha autonomifunksjoner for å være konkurransedyktig om noen år fra nå.

Tesla er i «pole position» også her, ikke minst etter at de i oktober varslet at de allerede er i gang med å produsere biler som utstyres med teknologi som gjør dem i stand til å operere med full autonomi.

I pressemeldingen skriver Fisker at bilen blir utstyrt med hardware som tillater den å være helt selvkjørende når dette blir tillatt. Teknologien skal kjøpes inn fra en underleverandør, hvilken er ennå ikke offentliggjort.

Karma lever videre

Fram til han lanserte bilmerket under eget navn var Henrik Fisker mest kjent for å ha designet blant annet BMW Z8 og Aston Martin-modellene DB9 og V8 Vantage.

Han begynte for seg selv med å etablere Fisker Coachbuild i 2005 og Fisker Automotive i 2007. Den ladbare hybriden Fisker Karma ble vist fram første gang på bilmessa i Detroit i januar 2008.

Etter Fisker Automotive solgte alt unntatt merkenavnet til den kinesiske bildelprodusenten Wanxiang for snart tre år siden. Nå heter produsenten Karma Automotive, og har nettopp gjenopptatt produksjonen av hybriden som har fått navnet Karma Revero.

Produksjonsutstyret er flyttet fra Valmet Automotive i Uusikaupunki (Nystad) i Finland til den nye Karma-fabrikken i Moreno Valley rett øst for Los Angeles. Her er målet i første omgang å produsere tusen biler i året. Prisen er 130.000 dollar.