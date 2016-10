Dette er hjernen i alle nye Tesla-modeller

Volvo og Tesla har noe felles: Begge bruker superdatamaskiner fra Nvidia i bilene sine.

Det er kjent, etter at Nvidia nylig offentliggjorde at det er deres Drive PX 2-maskin som skal brukes i alle kommende Tesla-modeller.

Tesla annonserte forrige uke at de ruller ut ny teknologi i alle bilene sine, som over tid skal sørge for at de blir helt selvkjørende.

Dette krever en hel del regnekraft, ettersom helt selvkjørende biler er avhengig av kunstig intelligens for å fungere.

Drive PX 2 er utviklet for akkurat dette formålet. Den har et nevralt nettverk for dyp læring, som skal sørge for at den har fullstendig oversikt over bilens plassering i veibanen, og kan ta de beste avgjørelsene basert på sensordata.

40 ganger kraftigere

Ifølge Nvidia er maskinen «på størrelse med en matboks», og har regnekraft tilsvarende «150 Macbook Pro». Et ganske ullent utsagn, men det kan gi en idé om regnekraften.

Ifølge Tesla har maskinvare 40 ganger større regnekraft enn forrige system.

Drive PX 2 har to Tegra-prosessorer med til sammen 12 prosessorkjerner, og to Pascal-GPU-er, som kan utføre 24 billioner dyplæringsoperasjoner i sekundet.

Dette setter maskinen i stand til å prosessere informasjon fra 12 videokamera, i tillegg til lidar-, radar-, og ultralydsensorer.

Drive PX 2 er en maskinvareplattform for selvkjørende biler, utviklet av Nvidia. Foto: Nvidia

I Teslas tilfelle er det snakk om åtte kamera, 12 ultralydsensorer, og en radar. Kameraene alene gir bilen mulighet til å se alt innenfor en avstand på 250 meter 360 grader rundt kjøretøyet.

Kan behandle 2800 bilder i sekundet

I realiteten kan Nvidia-maskinvaren behandle inntil 2800 bilder i sekundet, og ta avgjørelser basert på dette. I det store og hele gir dette bilen supermenneskelige egenskaper, siden den kan følge med på alt som skjer til enhver tid.

Programvaren som kjøres er utviklet av Tesla. I første omgang skal ikke bilene kunne kjøre seg selv, da dette er evner som vil utvikles over tid. I begynnelsen vil bilene «trenes» ved at den følger med på hvordan sjåføren kjører, og så deler denne informasjonen tilbake til Tesla.

Når bilene skal være i stand til å kjøre helt på egen hånd, er fortsatt noe uklart.

Hva denne maskinvaren koster, vites ikke. Men det er kjent at Nvidia selger dem enkeltvis for 15 000 dollar (123 000 kroner) til utviklingsformål. Det er åpenbart at prisen er en hel del lavere når man kjøper større kvanta.

Alle Teslas biler vil være utstyrt med denne maskinvaren. Det er kjent at Tesla vil kreve 8000 dollar (66 000 kroner) for å aktivere teknologien. Det gir et hint om at prisen de betaler i alle fall er mindre enn dette.

Brukes også av Volvo

I tillegg til Tesla, er det kjent at Volvo tar i bruk Nvidia Drive PX 2. Volvo utstyrer i første omgang 100 XC90 med selvkjøringsteknologi, i piloten «Drive Me».

Målet er å teste ut disse bilene på svenske veier i 2017. 100 kunder får da tidlig tilgang til teknologien. En tilsvarende pilot settes også i gang i England.

Volvo utvikler i likhet med Tesla programvaren selv. De har sammen med Autoliv dannet et fellesforetak som skal utvikle programvare for selvkjørende biler. Foretaket skal være i drift neste år.